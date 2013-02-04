Cụm từ tìm kiếm

  • Máy cạo tỉa râu đa năng Máy cạo tỉa râu đa năng Máy cạo tỉa râu đa năng

    Multigroom series 3000 Máy cạo tỉa râu 3 trong 1

    QG3320/15

    Máy cạo tỉa râu đa năng

    Tạo ra nhiều kiểu râu, ria mép và tóc mai với máy tỉa đa năng này, đi kèm với 3 phụ kiện để bạn có thể dễ dàng thử nhiều diện mạo khác nhau.

    Xem tất cả lợi ích

    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Giá bán lẻ đề xuất: 999.000 đ

    Multigroom series 3000 Máy cạo tỉa râu 3 trong 1

    Các sản phẩm tương tự

    Xem tất cả Máy Multigroomer

    Máy cạo tỉa râu đa năng

    Máy tỉa râu 3 trong 1, chống thấm nước cho khả năng điều chỉnh tối đa

    • 2 phụ kiện & 1 lược
    • không dây, có thể rửa được toàn bộ
    • lưỡi cắt thân thiện với làn da
    • dùng không dây 60 phút/sạc 10 giờ
    Lưỡi cắt hiệu suất cao, thân thiện với làn da giúp cắt tỉa nhẹ nhàng

    Lưỡi cắt hiệu suất cao, thân thiện với làn da giúp cắt tỉa nhẹ nhàng

    Cắt tỉa nhẹ nhàng với hiệu suất cao. Các lưỡi cắt được làm bằng thép mạ crôm và tự mài sắc mang đến cho bạn hiệu suất bền lâu. Mũi lưỡi cắt và lược được làm tròn đảm bảo tiếp xúc mượt và bảo vệ da bạn.

    Dùng không dây 60 phút sau 10 giờ sạc

    Dùng không dây 60 phút sau 10 giờ sạc

    Các lưỡi cắt mới của chúng tôi giảm ma sát, cho bạn thời gian sử dụng dài hơn tới 70% so với kiểu máy trước đây.

    Bảo hành 2 năm, điện áp toàn cầu, không cần dầu bôi trơn

    Bảo hành 2 năm, điện áp toàn cầu, không cần dầu bôi trơn

    Tất cả các sản phẩm cắt tỉa của chúng tôi đều được thiết kế với độ bền cao. Các sản phẩm này có chế độ bảo hành 2 năm, sử dụng mức điện áp trên toàn thế giới và không bao giờ cần dầu bôi trơn.

    Cắt tỉa râu, vùng lông dưới cổ và tóc mai để hoàn thiện diện mạo của bạn

    Dùng đầu tỉa kích thước đầy đủ không cần lược để hoàn thiện kiểu râu của bạn với những đường sắc nét, cân đối xung quanh mép râu.

    18 độ dài điều chỉnh được (1-18 mm) để tỉa râu và ria đều nhau

    Cắt tỉa râu chính xác đến độ dài mà bạn mong muốn bằng cách khóa cố định cài đặt phù hợp. Lược tỉa râu và ria cung cấp 18 cài đặt độ dài từ 1mm đến 18mm, với khoảng cách 1mm chính xác giữa từng cài đặt.

    Nhẹ nhàng cắt bỏ phần lông mũi và lông tai không mong muốn

    Loại bỏ phần lông mũi và lông tai không mong muốn, dễ dàng và thoải mái.

    Máy tỉa có thể rửa sạch hoàn toàn dưới vòi nước

    Chỉ cần rửa sạch lưỡi cắt và lược sau khi sử dụng để có được hiệu suất bền lâu.

    Thông số kỹ thuật

    • Tạo kiểu râu bạn muốn

      Chế độ cài đặt độ dài
      18 cài đặt độ dài tích hợp
      Tạo kiểu râu
      • Ria mép
      • Râu dài
      • Râu ngắn
      • Râu lởm chởm
      • Tạo kiểu chi tiết
      • Đường cạo sắc nét
      • Chòm râu dê
      Các công cụ tạo kiểu
      • Đầu tỉa
      • Đầu tỉa lông mũi dạng xoay
      • Lược tỉa râu và ria có 18 cài đặt
      Số lượng phụ kiện/lược
      2 phụ kiện & 1 lược

    • Công suất

      Điện áp tự động
      100-240 V
      Kiểu pin
      Ni-MH
      Sạc điện
      Sạc điện đầy trong 10 giờ
      Thời gian sử dụng
      60 phút

    • Thiết kế

      Thân bàn chải
      Rãnh cáp dễ nắm
      Màu sắc
      Đen ánh bạc

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm
      Không cần dầu bôi trơn
      Dao cạo tự làm sắc

    • Dễ sử dụng

      Màn hình
      Chỉ báo sạc
      Khô và ướt
      Làm sạch được toàn bộ máy

    Badge-D2C

    Nhận hỗ trợ cho sản phẩm này

    Tìm mẹo sản phẩm, câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng và thông tin về an toàn & tuân thủ.

    Sản phẩm gợi ý

    Các sản phẩm đã xem gần đây

    Đánh giá

    Hãy là người đầu tiên đánh giá món này

    2004 - 2026 © Philips Electronics N.V. Đã đăng ký Bản quyền.

    Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox