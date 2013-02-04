QG3320/15
Máy cạo tỉa râu đa năng
Tạo ra nhiều kiểu râu, ria mép và tóc mai với máy tỉa đa năng này, đi kèm với 3 phụ kiện để bạn có thể dễ dàng thử nhiều diện mạo khác nhau.Xem tất cả lợi ích
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Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Cắt tỉa nhẹ nhàng với hiệu suất cao. Các lưỡi cắt được làm bằng thép mạ crôm và tự mài sắc mang đến cho bạn hiệu suất bền lâu. Mũi lưỡi cắt và lược được làm tròn đảm bảo tiếp xúc mượt và bảo vệ da bạn.
Các lưỡi cắt mới của chúng tôi giảm ma sát, cho bạn thời gian sử dụng dài hơn tới 70% so với kiểu máy trước đây.
Tất cả các sản phẩm cắt tỉa của chúng tôi đều được thiết kế với độ bền cao. Các sản phẩm này có chế độ bảo hành 2 năm, sử dụng mức điện áp trên toàn thế giới và không bao giờ cần dầu bôi trơn.
Dùng đầu tỉa kích thước đầy đủ không cần lược để hoàn thiện kiểu râu của bạn với những đường sắc nét, cân đối xung quanh mép râu.
Cắt tỉa râu chính xác đến độ dài mà bạn mong muốn bằng cách khóa cố định cài đặt phù hợp. Lược tỉa râu và ria cung cấp 18 cài đặt độ dài từ 1mm đến 18mm, với khoảng cách 1mm chính xác giữa từng cài đặt.
Loại bỏ phần lông mũi và lông tai không mong muốn, dễ dàng và thoải mái.
Chỉ cần rửa sạch lưỡi cắt và lược sau khi sử dụng để có được hiệu suất bền lâu.
Tạo kiểu râu bạn muốn
Công suất
Thiết kế
Dịch vụ
Dễ sử dụng
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