Các mục khác trong hộp
- Đầu cọ vệ sinh
QC5115/15
Cắt tóc cho mọi người trong gia đình bạn
Cắt tóc cho mọi người trong gia đình bạn chưa bao giờ dễ dàng như vậy. Máy cắt tóc này có một động cơ mạnh mẽ lại cực kỳ êm ái, thiết kế nhẹ và tiện dụng cùng các mũi lưỡi cắt thân thiện với làn da và lược - cho hiệu quả tốt nhất trên tóc trẻ em và người lớn.Xem tất cả lợi ích
Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Cắt tóc đến đúng độ dài mong muốn. Bạn chỉ cần chọn một trong 11 cài đặt chiều dài từ 3mm đến 21mm với cữ lược 2mm hoặc dùng không có lược để cắt tỉa sát 0,5mm.
Máy cắt tóc Philips cắt tóc cho mọi thành viên trong gia đình, hiệu suất cao và không gây ra tiếng ồn. Động cơ êm ái của máy cắt tóc được thiết kế để tạo ra sức mạnh với độ rung giảm để bạn thoải mái cắt tóc.
Mũi lưỡi cắt và lược được làm tròn để cắt tóc trơn tru và an toàn.
Lưỡi cắt bằng thép tự mài bén được thiết kế để duy trì được độ bén lâu, đáng tin cậy theo thời gian.
Máy cắt tóc gia đình được thiết kế tiện lợi, trọng lượng siêu nhẹ và dễ sử dụng, phù hợp để cắt tóc cho trẻ em.
Máy cắt tóc Philips hoạt động ở chế độ nối dây, cung cấp nguồn điện ổn định, đáng tin cậy, đảm bảo không hết pin giữa chừng.
Vệ sinh máy cắt tóc dễ dàng. Chỉ cần bấm mở đầu máy cắt để tháo nhanh và rửa sạch lưỡi cắt.
Tất cả các sản phẩm cắt tỉa của chúng tôi đều được chế tạo để có độ bền cao. Các sản phẩm được bảo hành toàn cầu 2 năm và tương thích với điện áp toàn cầu.
Các lưỡi cắt không bao giờ cần dầu bôi trơn giúp bạn bảo trì dễ dàng.
Dịch vụ
Hệ thống cắt
Dễ sử dụng
Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox