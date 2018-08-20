Cắt tóc cho mọi người trong gia đình bạn

Cắt tóc cho mọi người trong gia đình bạn chưa bao giờ dễ dàng như vậy. Máy cắt tóc này có một động cơ mạnh mẽ lại cực kỳ êm ái, thiết kế nhẹ và tiện dụng cùng các mũi lưỡi cắt thân thiện với làn da và lược - cho hiệu quả tốt nhất trên tóc trẻ em và người lớn.