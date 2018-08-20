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  • Cắt tóc cho mọi người trong gia đình bạn Cắt tóc cho mọi người trong gia đình bạn Cắt tóc cho mọi người trong gia đình bạn

    máy cắt tóc gia đình

    QC5115/15

    Cắt tóc cho mọi người trong gia đình bạn

    Cắt tóc cho mọi người trong gia đình bạn chưa bao giờ dễ dàng như vậy. Máy cắt tóc này có một động cơ mạnh mẽ lại cực kỳ êm ái, thiết kế nhẹ và tiện dụng cùng các mũi lưỡi cắt thân thiện với làn da và lược - cho hiệu quả tốt nhất trên tóc trẻ em và người lớn.

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    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Giá bán lẻ đề xuất: 999.000 đ

    máy cắt tóc gia đình

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    Cắt tóc cho mọi người trong gia đình bạn

    với máy cắt tóc êm nhất của chúng tôi dành cho cả người lớn và trẻ em

    • Lưỡi cắt bằng thép không gỉ
    • 11 cài đặt độ dài
    • Sử dụng có nối dây
    Điều chỉnh theo các cài đặt độ dài khác nhau

    Điều chỉnh theo các cài đặt độ dài khác nhau

    Cắt tóc đến đúng độ dài mong muốn. Bạn chỉ cần chọn một trong 11 cài đặt chiều dài từ 3mm đến 21mm với cữ lược 2mm hoặc dùng không có lược để cắt tỉa sát 0,5mm.

    Hoạt động mạnh mẽ và yên tĩnh

    Hoạt động mạnh mẽ và yên tĩnh

    Máy cắt tóc Philips cắt tóc cho mọi thành viên trong gia đình, hiệu suất cao và không gây ra tiếng ồn. Động cơ êm ái của máy cắt tóc được thiết kế để tạo ra sức mạnh với độ rung giảm để bạn thoải mái cắt tóc.

    Lược lượn tròn không kéo da và không gây kích ứng da

    Lược lượn tròn không kéo da và không gây kích ứng da

    Mũi lưỡi cắt và lược được làm tròn để cắt tóc trơn tru và an toàn.

    Hiệu suất bền lâu

    Hiệu suất bền lâu

    Lưỡi cắt bằng thép tự mài bén được thiết kế để duy trì được độ bén lâu, đáng tin cậy theo thời gian.

    Cắt tóc cho gia đình nhẹ nhàng

    Cắt tóc cho gia đình nhẹ nhàng

    Máy cắt tóc gia đình được thiết kế tiện lợi, trọng lượng siêu nhẹ và dễ sử dụng, phù hợp để cắt tóc cho trẻ em.

    Hoạt động ở chế độ nối dây cho công suất ổn định

    Hoạt động ở chế độ nối dây cho công suất ổn định

    Máy cắt tóc Philips hoạt động ở chế độ nối dây, cung cấp nguồn điện ổn định, đáng tin cậy, đảm bảo không hết pin giữa chừng.

    Lưỡi cắt tháo nhanh để vệ sinh dễ dàng

    Lưỡi cắt tháo nhanh để vệ sinh dễ dàng

    Vệ sinh máy cắt tóc dễ dàng. Chỉ cần bấm mở đầu máy cắt để tháo nhanh và rửa sạch lưỡi cắt.

    Bảo hành 2 năm, điện áp toàn cầu

    Bảo hành 2 năm, điện áp toàn cầu

    Tất cả các sản phẩm cắt tỉa của chúng tôi đều được chế tạo để có độ bền cao. Các sản phẩm được bảo hành toàn cầu 2 năm và tương thích với điện áp toàn cầu.

    Các lưỡi cắt không bao giờ cần dầu bôi trơn

    Các lưỡi cắt không bao giờ cần dầu bôi trơn

    Các lưỡi cắt không bao giờ cần dầu bôi trơn giúp bạn bảo trì dễ dàng.

    Thông số kỹ thuật

    • Dịch vụ

      Bảo hành
      Bảo hành 2 năm

    • Hệ thống cắt

      Bộ phận cắt
      Lưỡi cắt bằng thép không gỉ
      Độ rộng lưỡi cắt
      41 mm
      Chế độ cài đặt độ dài
      11
      Phạm vi cài đặt độ dài
      Từ 3 đến 21 mm
      Độ chính xác (cữ lược)
      2 mm

    • Dễ sử dụng

      Không cần bảo trì
      Không cần dầu bôi trơn
      Vệ sinh
      Làm sạch khô bằng bàn chải

    Trong hộp có gì?

    Các mục khác trong hộp

    • Đầu cọ vệ sinh
    Badge-D2C

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