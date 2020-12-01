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  • Cạo thoải mái, đảm bảo không kéo da Cạo thoải mái, đảm bảo không kéo da Cạo thoải mái, đảm bảo không kéo da

    Nose trimmer series 1000 Máy tỉa lông mũi và lông tai

    NT1650/16

    Cạo thoải mái, đảm bảo không kéo da

    Máy tỉa lông mũi Philips dòng 1000 sẽ nhẹ nhàng loại bỏ những sợi lông mũi và lông tai không mong muốn. Công nghệ PrecisionTrim mới và Hệ thống bảo vệ da mang đến trải nghiệm cắt tỉa hiệu quả và thoải mái và đảm bảo không kéo sợi lông gây cảm giác đau.

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    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Giá bán lẻ đề xuất: 655.000 đ

    Nose trimmer series 1000 Máy tỉa lông mũi và lông tai

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    Cạo thoải mái, đảm bảo không kéo da

    Nhẹ nhàng cắt bỏ những sợi lông mũi và lông tai

    • Thoải mái tối đa, đảm bảo không kéo da
    • Hệ thống bảo vệ da
    • Có thể rửa được toàn bộ, pin AA
    Cắt tỉa lông mũi và lông tai

    Cắt tỉa lông mũi và lông tai

    Loại bỏ những sợi lông mũi và lông tai không mong muốn, dễ dàng và thoải mái. Đảm bảo lỗ mũi của bạn sạch sẽ trước khi sử dụng và cẩn thận đưa đầu cắt tỉa vào bên trong mũi không quá 0,5cm và từ từ di chuyển đầu cắt tỉa. Khi cắt tỉa lông tai, hãy đảm bảo tai của bạn sạch sẽ, không có ráy tai.

    Dễ dàng, hiệu quả, không cắt xước vào da

    Dễ dàng, hiệu quả, không cắt xước vào da

    Hệ thống bảo vệ da của máy tỉa cung cấp một lớp phủ trên các lưỡi cắt để đảm bảo lưỡi cắt sẽ không tiếp xúc với da của bạn, giúp cắt tỉa lông mũi, lông tai, lông mày thoải mái và an toàn, giảm thiểu bỏ sót lông, đồng thời đảm bảo không bị kéo da và trầy xước da.

    Cắt tỉa hiệu quả từ mọi góc

    Cắt tỉa hiệu quả từ mọi góc

    Đầu tỉa chính xác có hai mặt, thiết kế cải tiến đảm bảo cắt lông nhanh chóng và dễ dàng từ mọi góc cắt và mọi hướng.

    Tay cầm có vân đảm bảo cầm nắm thuận tiện ngay cả khi ướt

    Tay cầm có vân đảm bảo cầm nắm thuận tiện ngay cả khi ướt

    Tay cầm có vân giúp bạn cầm nắm thoải mái và dễ dàng thay đổi thao tác khi cạo. Công tắc bật/tắt được đặt ở vị trí dễ thao tác.

    Có thể rửa hoàn toàn dưới vòi nước giúp làm sạch dễ dàng

    Có thể rửa hoàn toàn dưới vòi nước giúp làm sạch dễ dàng

    Máy tỉa lông tai và lông mũi tốt nhất là loại máy tỉa phù hợp với thói quen của bạn. Bạn chỉ cần rửa sạch máy tỉa sau khi sử dụng để giữ cho máy tỉa luôn ở trạng thái tối ưu.

    Thời gian khởi động

    Thời gian khởi động

    Máy chạy bằng pin AA và dùng để cắt tỉa lông mũi và lông tai.

    Bảo hành bảo vệ mua hàng

    Bảo hành bảo vệ mua hàng

    Tất cả các sản phẩm cắt tỉa của chúng tôi đều được thiết kế với độ bền cao. Các sản phẩm này có chế độ bảo hành 2 năm và không bao giờ cần dầu bôi trơn.

    Thông số kỹ thuật

    • Công suất

      Kiểu pin
      AA

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Đen

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    • Hệ thống cắt

      Lưỡi cắt hiệu suất cao
      Để cắt tỉa nhẹ nhàng
      Bộ phận cắt
      Lưỡi cắt bằng thép không gỉ

    • Dễ sử dụng

      Vệ sinh
      Làm sạch được toàn bộ máy
      Khô và ướt
      Chịu được nước
      Không cần dầu bôi trơn

    Badge-D2C

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