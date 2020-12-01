Cắt tỉa lông mũi và lông tai

Loại bỏ những sợi lông mũi và lông tai không mong muốn, dễ dàng và thoải mái. Đảm bảo lỗ mũi của bạn sạch sẽ trước khi sử dụng và cẩn thận đưa đầu cắt tỉa vào bên trong mũi không quá 0,5cm và từ từ di chuyển đầu cắt tỉa. Khi cắt tỉa lông tai, hãy đảm bảo tai của bạn sạch sẽ, không có ráy tai.