NT1650/16
Cạo thoải mái, đảm bảo không kéo da
Máy tỉa lông mũi Philips dòng 1000 sẽ nhẹ nhàng loại bỏ những sợi lông mũi và lông tai không mong muốn. Công nghệ PrecisionTrim mới và Hệ thống bảo vệ da mang đến trải nghiệm cắt tỉa hiệu quả và thoải mái và đảm bảo không kéo sợi lông gây cảm giác đau.Xem tất cả lợi ích
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Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Loại bỏ những sợi lông mũi và lông tai không mong muốn, dễ dàng và thoải mái. Đảm bảo lỗ mũi của bạn sạch sẽ trước khi sử dụng và cẩn thận đưa đầu cắt tỉa vào bên trong mũi không quá 0,5cm và từ từ di chuyển đầu cắt tỉa. Khi cắt tỉa lông tai, hãy đảm bảo tai của bạn sạch sẽ, không có ráy tai.
Hệ thống bảo vệ da của máy tỉa cung cấp một lớp phủ trên các lưỡi cắt để đảm bảo lưỡi cắt sẽ không tiếp xúc với da của bạn, giúp cắt tỉa lông mũi, lông tai, lông mày thoải mái và an toàn, giảm thiểu bỏ sót lông, đồng thời đảm bảo không bị kéo da và trầy xước da.
Đầu tỉa chính xác có hai mặt, thiết kế cải tiến đảm bảo cắt lông nhanh chóng và dễ dàng từ mọi góc cắt và mọi hướng.
Tay cầm có vân giúp bạn cầm nắm thoải mái và dễ dàng thay đổi thao tác khi cạo. Công tắc bật/tắt được đặt ở vị trí dễ thao tác.
Máy tỉa lông tai và lông mũi tốt nhất là loại máy tỉa phù hợp với thói quen của bạn. Bạn chỉ cần rửa sạch máy tỉa sau khi sử dụng để giữ cho máy tỉa luôn ở trạng thái tối ưu.
Máy chạy bằng pin AA và dùng để cắt tỉa lông mũi và lông tai.
Tất cả các sản phẩm cắt tỉa của chúng tôi đều được thiết kế với độ bền cao. Các sản phẩm này có chế độ bảo hành 2 năm và không bao giờ cần dầu bôi trơn.
Công suất
Thiết kế
Dịch vụ
Hệ thống cắt
Dễ sử dụng
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