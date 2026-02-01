Máy chiên không dầu hai giỏ xếp chồng của chúng tôi nấu hai bữa ăn đầy đủ cùng một lúc, đồng thời tiết kiệm không gian cho bạn. Và tuyệt vời hơn, món ăn luôn giòn thơm và mềm mại mỗi lần nấu, nhờ công nghệ RapidAir theo chiều dọc.
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Cả hai món đều được nấu hoàn hảo và sẵn sàng cùng lúc
Tiết kiệm 45% không gian
2 giỏ xếp chồng, gấp đôi bữa ăn
Giòn và chín đều với công nghệ RapidAir
Chuẩn bị 2 món ăn hoàn thành cùng lúc
Thiết kế xếp chồng chiếm một nửa không gian bàn bếp
Nồi chiên không dầu hai giỏ xếp chồng nhỏ gọn của chúng tôi giúp bạn chế biến các bữa ăn ngon một cách đơn giản và tiết kiệm 45% không gian trên bàn bếp của bạn.*
2 giỏ xếp chồng, gấp đôi dung tích
Nồi chiên không dầu hai tầng cực lớn 10L với hai giỏ 5L. Nồi chiên không dầu cỡ gia đình dễ dàng chế biến tới 1,4kg khoai tây chiên, 2kg rau củ, hoặc 24 đùi gà. Bạn cũng có thể dễ dàng đặt vừa một con gà nguyên con 1,2kg trong mỗi giỏ 5L.
Giòn và chín đều với lượng chất béo ít hơn đến 90%**
Thưởng thức các món ăn giòn hoàn hảo và mềm ngon nhờ công nghệ RapidAir thẳng đứng. Không khí nóng từ trên lưu thông quanh thực phẩm để đảm bảo món ăn được nấu chín đều mỗi lần sử dụng.
Hẹn giờ nấu các món ăn để hoàn thành cùng lúc
Tự động đồng bộ thời gian nấu trong 2 ngăn để bữa ăn sẵn sàng cùng lúc.
Công thức ngon dành riêng cho nồi chiên không dầu của bạn trong ứng dụng HomeID
Khám phá Nồi chiên không dầu Airfryer hai ngăn với các công thức nấu ăn được cá nhân hóa trên ứng dụng HomeID. Xem hướng dẫn từng bước và truy cập hàng trăm bữa ăn ngon với các cài đặt phù hợp cho Nồi chiên không dầu của bạn.
Lớp phủ gốm
Lớp phủ thế hệ mới của chúng tôi không chứa PFAS: chống dính, bền bỉ, chống trầy xước và dễ làm sạch.
Quan sát thức ăn nấu theo thời gian thực
Chỉ cần quan sát khi thức ăn được nấu hoàn hảo mỗi lần. Với cửa sổ quan sát dễ dàng, bạn không cần phải kéo giỏ ra để kiểm tra thức ăn.
Nhắc nhở lắc để có kết quả nấu ăn tốt hơn
Thông báo 'Đến lúc lắc' tiện lợi nhắc nhở bạn lắc thức ăn để nấu chín đều hoàn hảo.
Tận dụng tối đa việc nấu ăn với 13 cách nấu và 6 cài đặt sẵn
Cài đặt thời gian và nhiệt độ để kích hoạt một trong 13 phương pháp nấu: nướng bánh, nướng vỉ, quay, và nhiều hơn nữa. Hoặc chọn từ 6 cài đặt sẵn nguyên liệu tiện lợi để đơn giản hóa việc nấu ăn.
Dễ dàng sao chép cài đặt nấu ăn giữa hai giỏ.
Nhanh chóng sao chép cùng thời gian và nhiệt độ nấu cho cả hai giỏ chỉ với một nút nhấn.
Tiết kiệm thời gian và điện năng
Nấu nhanh hơn đến 40% và tiết kiệm đến 65% năng lượng khi nấu với Nồi chiên không dầu hai giỏ Philips so với lò nướng của bạn.***
Dễ làm sạch
Dành ít thời gian làm sạch, nhiều thời gian thưởng thức. Nồi chiên không dầu Philips có lớp phủ chống dính và các bộ phận có thể tháo rời an toàn với máy rửa chén.
Thông số kỹ thuật
Thông số chung
Các bộ phận dùng với máy rửa chén
Có
Quốc gia xuất xứ
Sản xuất tại
Trung Quốc
Đặc điểm kỹ thuật
Nguồn
2750W
Điện áp
220-240 V
Tần số
50 Hz
Thông số chung
Vật liệu chính
Nhựa
Vật liệu phụ
Ánh kim
Màu sắc
Thân máy: Xám than (trên) + Đen (dưới)
Màu phụ
Tay cầm: Màu đồng
Dung tích
10L
Chân chống trượt
Có
Nắp trong suốt
Có
Giao diện
Kỹ thuật số
Chiều dài dây
1,0m
Chức năng hâm nóng
Có
Chương trình
6
Phương pháp nấu nướng
Chiên, Quay, Nướng vỉ, Nướng, Nấu một nồi, Xào, Áp chảo, Nấu từ đông lạnh, Hâm nóng, Rã đông, Sấy khô, Nướng bánh mì, Hầm