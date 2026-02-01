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  • Gấp đôi bữa ăn, tiết kiệm 45% không gian Gấp đôi bữa ăn, tiết kiệm 45% không gian Gấp đôi bữa ăn, tiết kiệm 45% không gian
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    Dòng 4000 Nồi chiên không dầu hai giỏ xếp chồng

    NA462/70

    Overall rating / 5
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    Gấp đôi bữa ăn, tiết kiệm 45% không gian

    Máy chiên không dầu hai giỏ xếp chồng của chúng tôi nấu hai bữa ăn đầy đủ cùng một lúc, đồng thời tiết kiệm không gian cho bạn. Và tuyệt vời hơn, món ăn luôn giòn thơm và mềm mại mỗi lần nấu, nhờ công nghệ RapidAir theo chiều dọc.

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    Dòng 4000 Nồi chiên không dầu hai giỏ xếp chồng

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    Gấp đôi bữa ăn, tiết kiệm 45% không gian

    Cả hai món đều được nấu hoàn hảo và sẵn sàng cùng lúc

    • Tiết kiệm 45% không gian
    • 2 giỏ xếp chồng, gấp đôi bữa ăn
    • Giòn và chín đều với công nghệ RapidAir
    • Chuẩn bị 2 món ăn hoàn thành cùng lúc
    Thiết kế xếp chồng chiếm một nửa không gian bàn bếp

    Thiết kế xếp chồng chiếm một nửa không gian bàn bếp

    Nồi chiên không dầu hai giỏ xếp chồng nhỏ gọn của chúng tôi giúp bạn chế biến các bữa ăn ngon một cách đơn giản và tiết kiệm 45% không gian trên bàn bếp của bạn.*

    2 giỏ xếp chồng, gấp đôi dung tích

    2 giỏ xếp chồng, gấp đôi dung tích

    Nồi chiên không dầu hai tầng cực lớn 10L với hai giỏ 5L. Nồi chiên không dầu cỡ gia đình dễ dàng chế biến tới 1,4kg khoai tây chiên, 2kg rau củ, hoặc 24 đùi gà. Bạn cũng có thể dễ dàng đặt vừa một con gà nguyên con 1,2kg trong mỗi giỏ 5L.

    Giòn và chín đều với lượng chất béo ít hơn đến 90%**

    Giòn và chín đều với lượng chất béo ít hơn đến 90%**

    Thưởng thức các món ăn giòn hoàn hảo và mềm ngon nhờ công nghệ RapidAir thẳng đứng. Không khí nóng từ trên lưu thông quanh thực phẩm để đảm bảo món ăn được nấu chín đều mỗi lần sử dụng.

    Hẹn giờ nấu các món ăn để hoàn thành cùng lúc

    Hẹn giờ nấu các món ăn để hoàn thành cùng lúc

    Tự động đồng bộ thời gian nấu trong 2 ngăn để bữa ăn sẵn sàng cùng lúc.

    Công thức ngon dành riêng cho nồi chiên không dầu của bạn trong ứng dụng HomeID

    Công thức ngon dành riêng cho nồi chiên không dầu của bạn trong ứng dụng HomeID

    Khám phá Nồi chiên không dầu Airfryer hai ngăn với các công thức nấu ăn được cá nhân hóa trên ứng dụng HomeID. Xem hướng dẫn từng bước và truy cập hàng trăm bữa ăn ngon với các cài đặt phù hợp cho Nồi chiên không dầu của bạn.

    Lớp phủ gốm

    Lớp phủ gốm

    Lớp phủ thế hệ mới của chúng tôi không chứa PFAS: chống dính, bền bỉ, chống trầy xước và dễ làm sạch.

    Quan sát thức ăn nấu theo thời gian thực

    Quan sát thức ăn nấu theo thời gian thực

    Chỉ cần quan sát khi thức ăn được nấu hoàn hảo mỗi lần. Với cửa sổ quan sát dễ dàng, bạn không cần phải kéo giỏ ra để kiểm tra thức ăn.

    Nhắc nhở lắc để có kết quả nấu ăn tốt hơn

    Nhắc nhở lắc để có kết quả nấu ăn tốt hơn

    Thông báo 'Đến lúc lắc' tiện lợi nhắc nhở bạn lắc thức ăn để nấu chín đều hoàn hảo.

    Tận dụng tối đa việc nấu ăn với 13 cách nấu và 6 cài đặt sẵn

    Tận dụng tối đa việc nấu ăn với 13 cách nấu và 6 cài đặt sẵn

    Cài đặt thời gian và nhiệt độ để kích hoạt một trong 13 phương pháp nấu: nướng bánh, nướng vỉ, quay, và nhiều hơn nữa. Hoặc chọn từ 6 cài đặt sẵn nguyên liệu tiện lợi để đơn giản hóa việc nấu ăn.

    Dễ dàng sao chép cài đặt nấu ăn giữa hai giỏ.

    Dễ dàng sao chép cài đặt nấu ăn giữa hai giỏ.

    Nhanh chóng sao chép cùng thời gian và nhiệt độ nấu cho cả hai giỏ chỉ với một nút nhấn.

    Tiết kiệm thời gian và điện năng

    Tiết kiệm thời gian và điện năng

    Nấu nhanh hơn đến 40% và tiết kiệm đến 65% năng lượng khi nấu với Nồi chiên không dầu hai giỏ Philips so với lò nướng của bạn.***

    Dễ làm sạch

    Dễ làm sạch

    Dành ít thời gian làm sạch, nhiều thời gian thưởng thức. Nồi chiên không dầu Philips có lớp phủ chống dính và các bộ phận có thể tháo rời an toàn với máy rửa chén.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Các bộ phận dùng với máy rửa chén

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Trung Quốc

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Nguồn
      2750W
      Điện áp
      220-240 V
      Tần số
      50 Hz

    • Thông số chung

      Vật liệu chính
      Nhựa
      Vật liệu phụ
      Ánh kim
      Màu sắc
      Thân máy: Xám than (trên) + Đen (dưới)
      Màu phụ
      Tay cầm: Màu đồng
      Dung tích
      10L
      Chân chống trượt
      Nắp trong suốt
      Giao diện
      Kỹ thuật số
      Chiều dài dây
      1,0m
      Chức năng hâm nóng
      Chương trình
      6
      Phương pháp nấu nướng
      Chiên, Quay, Nướng vỉ, Nướng, Nấu một nồi, Xào, Áp chảo, Nấu từ đông lạnh, Hâm nóng, Rã đông, Sấy khô, Nướng bánh mì, Hầm
      Số lượng giỏ
      2
      Ngăn có thể tháo rời
      Phạm vi thời gian
      0–1 giờ
      Phạm vi nhiệt độ
      40–200°C
      Bộ hẹn giờ
      Bộ điều khiển từ xa
      Không
      Công nghệ vượt trội
      Rapid Air
      Công tắc bật/tắt tích hợp
      Tự động ngắt
      Núm vặn điều chỉnh nhiệt độ
      Đèn báo nguồn
      Tay nắm làm bằng chất liệu chống nóng
      Có thể vệ sinh bằng máy rửa chén
      Đèn báo nhiệt độ
      Nhiệt độ tối đa (°C)
      200
      Lớp phủ gốm
      Bảo hành
      2 năm

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều dài sản phẩm
      46,9cm
      Chiều rộng sản phẩm
      23,3cm
      Chiều cao sản phẩm
      39,9cm
      Trọng lượng sản phẩm
      8,98 kg
      Kích thước sản phẩm
      46,9 cm (D) x 23,3 cm (R) x 39,9 cm (C)
      Chiều dài gói hàng
      52,0cm
      Chiều rộng gói hàng
      27,5cm
      Chiều cao gói hàng
      43,5cm
      Trọng lượng gói hàng
      11,23 kg
      Kích thước gói hàng
      52 cm (D) x 27,5 cm (R) x 43,5 cm (C)

    • Độ bền

      Vỏ
      Bao bì bền vững
      Bằng tay
      100% có thể tái chế

    Badge-D2C

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    • *So với các máy chiên không dầu Philips khác
    • **So với khoai tây chiên tự làm trong nồi chiên ngập dầu thông thường
    • ***Đo lường trong phòng thí nghiệm nội bộ NA46x với cá hồi và ức gà so với sử dụng lò nướng hạng A. Kết quả có thể khác nhau tùy theo công thức
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