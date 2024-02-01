Nồi chiên không dầu Philips Airfryer Series 3000 có hai ngăn để hai món ăn nóng và chín cùng một lúc. Thưởng thức món ăn ngon, có lợi cho sức khỏe, với ngăn lớn dành cho các món chính phục vụ cả gia đình và ngăn nhỏ hơn dành cho bữa ăn phụ hoặc bữa ăn cho một người.
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Giòn, mềm và chín đều với Công nghệ Rapid Air Plus
Không còn tình trạng cháy khét hoặc nấu chưa chín. Thiết kế được cấp bằng sáng chế của chúng tôi tối ưu hóa sự lưu thông nhiệt để không chỉ truyền xung quanh thực phẩm mà còn xuyên qua thực phẩm để thực phẩm luôn giòn, mềm, chín đều.
2 ngăn và 2 kích cỡ phù hợp với mọi bữa ăn
Nồi chiên không dầu 2 ngăn: Ngăn lớn thích hợp để nấu các món chính, khoai tây chiên và bất cứ món gì bạn yêu thích. Sử dụng ngăn nhỏ hơn để nấu các món ăn kèm, rau và đồ ăn nhẹ.
Tính toán thời gian sao cho cả hai bên đều xong cùng một lúc.
Tự động đồng bộ hóa thời gian nấu trong 2 ngăn, để cả hai bên ngăn đều nấu xong cùng một lúc.
Sao chép để thiết lập cùng thời gian và nhiệt độ
Nhanh chóng cài đặt thời gian và nhiệt độ nấu giống nhau cho hai ngăn chỉ bằng một nút bấm.
Ứng dụng HomeID với nhiều công thức nấu ăn ngon bằng Nồi chiên không dầu
Ứng dụng HomeID cung cấp cho bạn hướng dẫn từng bước và hàng trăm bữa ăn ngon miệng với các cài đặt cụ thể, phù hợp nấu bằng Airfryer hai ngăn.
Màn hình cảm ứng với 8 chức năng nấu cài sẵn để nấu ăn dễ dàng
Với màn hình cảm ứng, Airfryer hai ngăn có các lựa chọn nhiệt độ và thời gian cài sẵn cho khoai tây chiên tươi, khoai tây chiên đông lạnh, thịt gà, thịt, rau, cá, bánh ngọt và hâm nóng. Bạn không cần phỏng đoán hay kiểm tra món ăn giữa chừng.
Thưởng thức những món ăn bổ dưỡng với lượng chất béo ít hơn tới 90%*
Giờ đây, bạn có thể chế biến những món ăn ngon, không gây cảm giác khó chịu mà hầu như không cần thêm dầu cho những bữa ăn lành mạnh mà không ảnh hưởng đến hương vị.
Tiết kiệm tới 70% năng lượng khi nấu ăn với Philips Airfryer
Airfryer hai ngăn có giá cả phải chăng, tiêu thụ ít hơn 70% năng lượng so với lò tiêu chuẩn.**
Nấu toàn bộ bữa ăn nhanh hơn so với lò tiêu chuẩn
Tốc độ vượt trội. Tiết kiệm thời gian và chuẩn bị bữa ăn chỉ trong vài phút***
Dễ vệ sinh, có thể rửa bằng máy rửa chén
Không chà hoặc ngâm. Ngăn của Airfryer có thể rửa được bằng máy rửa chén, giúp tiết kiệm thời gian vệ sinh.
Dung tích 9 lít cho tối đa 1,5kg bắp cải Brussels
Airfryer có dung tích lớn cho cả gia đình, nấu toàn bộ bữa ăn trong ngăn lớn, tối đa 1,5 kg bắp cải Brussels hoặc 1,5 kg gà chỉ trong một ngăn.