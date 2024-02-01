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  • Thỏa sức chuẩn bị bữa ăn cân bằng theo mong muốn Thỏa sức chuẩn bị bữa ăn cân bằng theo mong muốn Thỏa sức chuẩn bị bữa ăn cân bằng theo mong muốn

    Series 3000 Nồi chiên không dầu Airfryer Hai ngăn

    NA352/00

    Overall rating / 5
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    Thỏa sức chuẩn bị bữa ăn cân bằng theo mong muốn

    Nồi chiên không dầu Philips Airfryer Series 3000 có hai ngăn để hai món ăn nóng và chín cùng một lúc. Thưởng thức món ăn ngon, có lợi cho sức khỏe, với ngăn lớn dành cho các món chính phục vụ cả gia đình và ngăn nhỏ hơn dành cho bữa ăn phụ hoặc bữa ăn cho một người.

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    Series 3000 Nồi chiên không dầu Airfryer Hai ngăn

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    Thỏa sức chuẩn bị bữa ăn cân bằng theo mong muốn

    Giòn, mềm và chín đều mọi lúc

    • Được thiết kế để cân bằng bữa ăn
    • 2 giỏ, 2 kích cỡ
    • Điểm nổi bật 3 Sẵn sàng cùng lúc
    Giòn, mềm và chín đều với Công nghệ Rapid Air Plus

    Giòn, mềm và chín đều với Công nghệ Rapid Air Plus

    Không còn tình trạng cháy khét hoặc nấu chưa chín. Thiết kế được cấp bằng sáng chế của chúng tôi tối ưu hóa sự lưu thông nhiệt để không chỉ truyền xung quanh thực phẩm mà còn xuyên qua thực phẩm để thực phẩm luôn giòn, mềm, chín đều.

    2 ngăn và 2 kích cỡ phù hợp với mọi bữa ăn

    2 ngăn và 2 kích cỡ phù hợp với mọi bữa ăn

    Nồi chiên không dầu 2 ngăn: Ngăn lớn thích hợp để nấu các món chính, khoai tây chiên và bất cứ món gì bạn yêu thích. Sử dụng ngăn nhỏ hơn để nấu các món ăn kèm, rau và đồ ăn nhẹ.

    Tính toán thời gian sao cho cả hai bên đều xong cùng một lúc.

    Tính toán thời gian sao cho cả hai bên đều xong cùng một lúc.

    Tự động đồng bộ hóa thời gian nấu trong 2 ngăn, để cả hai bên ngăn đều nấu xong cùng một lúc.

    Sao chép để thiết lập cùng thời gian và nhiệt độ

    Sao chép để thiết lập cùng thời gian và nhiệt độ

    Nhanh chóng cài đặt thời gian và nhiệt độ nấu giống nhau cho hai ngăn chỉ bằng một nút bấm.

    Ứng dụng HomeID với nhiều công thức nấu ăn ngon bằng Nồi chiên không dầu

    Ứng dụng HomeID với nhiều công thức nấu ăn ngon bằng Nồi chiên không dầu

    Ứng dụng HomeID cung cấp cho bạn hướng dẫn từng bước và hàng trăm bữa ăn ngon miệng với các cài đặt cụ thể, phù hợp nấu bằng Airfryer hai ngăn.

    Màn hình cảm ứng với 8 chức năng nấu cài sẵn để nấu ăn dễ dàng

    Màn hình cảm ứng với 8 chức năng nấu cài sẵn để nấu ăn dễ dàng

    Với màn hình cảm ứng, Airfryer hai ngăn có các lựa chọn nhiệt độ và thời gian cài sẵn cho khoai tây chiên tươi, khoai tây chiên đông lạnh, thịt gà, thịt, rau, cá, bánh ngọt và hâm nóng. Bạn không cần phỏng đoán hay kiểm tra món ăn giữa chừng.

    Thưởng thức những món ăn bổ dưỡng với lượng chất béo ít hơn tới 90%*

    Thưởng thức những món ăn bổ dưỡng với lượng chất béo ít hơn tới 90%*

    Giờ đây, bạn có thể chế biến những món ăn ngon, không gây cảm giác khó chịu mà hầu như không cần thêm dầu cho những bữa ăn lành mạnh mà không ảnh hưởng đến hương vị.

    Tiết kiệm tới 70% năng lượng khi nấu ăn với Philips Airfryer

    Tiết kiệm tới 70% năng lượng khi nấu ăn với Philips Airfryer

    Airfryer hai ngăn có giá cả phải chăng, tiêu thụ ít hơn 70% năng lượng so với lò tiêu chuẩn.**

    Nấu toàn bộ bữa ăn nhanh hơn so với lò tiêu chuẩn

    Nấu toàn bộ bữa ăn nhanh hơn so với lò tiêu chuẩn

    Tốc độ vượt trội. Tiết kiệm thời gian và chuẩn bị bữa ăn chỉ trong vài phút***

    Dễ vệ sinh, có thể rửa bằng máy rửa chén

    Dễ vệ sinh, có thể rửa bằng máy rửa chén

    Không chà hoặc ngâm. Ngăn của Airfryer có thể rửa được bằng máy rửa chén, giúp tiết kiệm thời gian vệ sinh.

    Dung tích 9 lít cho tối đa 1,5kg bắp cải Brussels

    Dung tích 9 lít cho tối đa 1,5kg bắp cải Brussels

    Airfryer có dung tích lớn cho cả gia đình, nấu toàn bộ bữa ăn trong ngăn lớn, tối đa 1,5 kg bắp cải Brussels hoặc 1,5 kg gà chỉ trong một ngăn.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Các bộ phận dùng với máy rửa chén

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Trung Quốc

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Nguồn
      2750 W
      Điện áp
      220-240 V
      Tần số
      50 Hz
      Số lượng trong gói
      1
      Sản phẩm pin
      Không

    • Thông số chung

      Vật liệu chính
      Nhựa
      Vật liệu phụ
      Ánh kim
      Dung tích
      9 lít
      Chịu nhiệt
      Chân chống trượt
      Nắp trong suốt
      Không
      Giao diện
      Kỹ thuật số
      Chiều dài dây
      0,8
      Hộc chứa dây nguồn
      Chức năng giữ ấm
      Không
      Chương trình
      8 cài đặt trước
      Giao diện màn hình cảm ứng kỹ thuật số
      Số lượng giỏ
      2
      Ngăn có thể tháo rời
      Bộ hẹn giờ
      Bộ điều khiển từ xa
      Không
      Kết nối Internet
      Không
      Công nghệ vượt trội
      Rapid Air
      Công tắc bật/tắt tích hợp
      Không
      Tự động ngắt
      Không
      Núm vặn điều chỉnh nhiệt độ
      Không
      Đèn báo nguồn
      Không
      Tay nắm làm bằng chất liệu chống nóng
      Có thể vệ sinh bằng máy rửa chén
      Đèn báo nhiệt độ
      Vỏ máy cách nhiệt
      Nhiệt độ tối đa (°C)
      200°C
      Lớp tráng chống dính
      Bảo hành
      Một ngăn hoặc hai ngăn
      Hai ngăn
      Khả năng kết nối
      Không kết nối

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều dài sản phẩm
      443,9
      Chiều rộng sản phẩm
      382,5
      Chiều cao sản phẩm
      314,2
      Trọng lượng sản phẩm
      7,85 kg
      Kích thước sản phẩm
      382,5 x 443,9 x 314,2mm
      Chiều dài gói hàng
      490 mm
      Chiều rộng gói hàng
      390 mm
      Chiều cao gói hàng
      370 mm
      Trọng lượng gói hàng
      9,68kg
      Kích thước gói hàng
      490 mm × 390 mm × 370 mm

    • Độ bền

      Vỏ
      >25% thành phần tái chế
      Bằng tay
      100%

    Badge-D2C

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    • *So với khoai tây chiên tự làm bằng nồi chiên ngập dầu thông thường.
    • **Thử nghiệm trên xúc xích ở ngăn bên trái so với lò nướng đối lưu truyền thống.
    • ***Thử nghiệm trên xúc xích ở ngăn bên trái so với lò nướng đối lưu truyền thống.
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