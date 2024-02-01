Thỏa sức chuẩn bị bữa ăn cân bằng theo mong muốn

Nồi chiên không dầu Philips Airfryer Series 3000 có hai ngăn để hai món ăn nóng và chín cùng một lúc. Thưởng thức món ăn ngon, có lợi cho sức khỏe, với ngăn lớn dành cho các món chính phục vụ cả gia đình và ngăn nhỏ hơn dành cho bữa ăn phụ hoặc bữa ăn cho một người.