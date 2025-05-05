Chiên không dầu và có thêm 16 chức năng từ nướng nhanh đến hầm nhiều giờ. Các bữa ăn ngon, tự làm chỉ trong vài bước đơn giản. Trên nồi có cửa sổ quan sát được thiết kế để xem khi nào thức ăn đã chín hoàn toàn đến độ giòn, mềm hoàn hảo.
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Công nghệ RapidAir Plus được cấp bằng sáng chế với thiết kế hình sao độc đáo luân chuyển luồng khí nóng xung quanh và xuyên qua thực phẩm với luồng khí nhanh hơn, đảm bảo nấu chín đều cả bên trong và bên ngoài để có những bữa ăn ngon tại nhà trong thời gian ngắn hơn 30%*
Cửa sổ kính để theo dõi quá trình nấu
Thiết kế đổi mới, cho phép bạn quan sát trong khi nấu và biết khi nào món ăn chín đến mức hoàn hảo.
Giữ nguyên hương vị
83% người tiêu dùng của chúng tôi thấy rằng đùi gà nấu trong Nồi chiên không dầu Philips Airfryer Series 3000 có vị ngon hơn so với nấu trong lò nướng.******
Giỏ đựng tách biệt với mỡ
Giảm đến 40% lượng mỡ thừa nhỏ giọt để có những bữa ăn lành mạnh hơn với hương vị trọn vẹn***. Giỏ đựng giữ thức ăn tách biệt với mỡ tích tụ trong nồi khi nấu.
Ứng dụng HomeID cho nguồn cảm hứng bất tận
Hơn 10.000 công thức nấu ăn được thiết kế riêng cho Nồi chiên không dầu Airfryer của bạn, kèm theo các hướng dẫn từng bước.****
16 chức năng nấu ăn ngay trong tầm tay bạn
Chọn trong số 16 chức năng nấu ăn từ nướng nhiệt độ thấp, nướng trực tiếp/nướng vỉ đến rã đông và hâm nóng. Cài đặt nhiệt độ thấp tới 40℃ và lên đến 24 giờ để khử nước và lên men.
Dung tích 4,2 lít cho cả gia đình
Dung tích nấu đủ cho bữa ăn gia đình. Nồi chứa tới 800 gam rau; 6 đùi gà; 4 miếng cá hồi hoặc 5 bánh muffin.
Màn hình cảm ứng, điều khiển dễ dàng
Màn hình cảm ứng dễ sử dụng có 12 cài đặt trước để lựa chọn: khoai tây chiên đông lạnh, khoai tây chiên tươi, đùi gà, thịt, cá, bữa sáng, rau, bánh muffin, thuần chay, trái cây sấy khô, giữ ấm và nút yêu thích mà bạn có thể lưu chế độ cài đặt trước của riêng mình.
Tiết kiệm thời gian và điện năng
Nấu nhanh hơn tới 50% và tiết kiệm tới 70% năng lượng khi nấu bằng Nồi chiên không dầu Philips Airfryer thay vì lò nướng.*****
Dễ vệ sinh
Nồi chiên không dầu Philips Airfryer có lớp tráng chống dính và các bộ phận có thể tháo rời rửa được bằng máy rửa chén, nhờ vậy bạn tốn ít thời gian vệ sinh hơn và có nhiều thời gian hơn để thưởng thức những món ăn yêu thích của bạn
*So với thức ăn chiên tự làm bằng nồi chiên ngập dầu thông thường
**so với Nồi chiên không dầu Philips Airfryer có Công nghệ RapidAir
***Đùi gà: ít chất béo hơn tới 40% so với gà sống
****Số lượng công thức chế biến có thể khác nhau tùy theo từng quốc gia
*****Tỷ lệ phần trăm dựa trên phép đo trong phòng thí nghiệm nội bộ với Nồi chiên không dầu Philips Airfryer; nấu một miếng ức gà (cài đặt AF 160C không cần làm nóng trước) hoặc phi lê cá hồi (cài đặt AF 200C, không cần làm nóng trước) so với sử dụng lò nướng loại A. Tỷ lệ phần trăm chính xác có thể khác nhau tùy theo sản phẩm.
******Thử nghiệm của MetrixLab với 30 người dùng Nồi chiên không dầu Philips Airfryer Series 3000 hiện tại, tháng 7 năm 2024