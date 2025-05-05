Giòn bên ngoài, mềm bên trong. Công nghệ RapidAir độc đáo giúp tiết kiệm thời gian và điện năng mà vẫn giữ nguyên hương vị. Quan sát qua khoang nấu thiết kế trong suốt để xem món ăn yêu thích được nấu chín trong vòng chưa đầy 15 phút.
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Series 2000 Nồi chiên Airfryer series 2000 6,2 lít (Bạc)
Không còn phiền toái với chiên không dầu, nướng bánh, nướng vỉ và hơn thế nữa
Dễ sử dụng
Tiết kiệm thời gian và điện năng
Dùng ít dầu
Cửa sổ kính
Thưởng thức những món ăn bổ dưỡng với lượng chất béo ít hơn tới 90%*
Nấu bằng không khí nóng giúp bạn chuẩn bị các món ăn yêu thích với lượng chất béo ít hơn tới 90% mà không ảnh hưởng đến hương vị.
13 chức năng nấu chỉ bằng một nút bấm
Sử dụng không khí để chiên/rán, nướng nhiệt độ thấp, nướng trực tiếp/nướng vỉ, nướng nhiệt độ cao và hơn thế nữa. Đặt thời gian và nhiệt độ theo cách thủ công hoặc sử dụng các chức năng cài sẵn để mở khóa 13 cách nấu khác nhau bao gồm hâm nóng, rã đông và giữ ấm.
Cửa sổ kính để bạn quan sát trong khi nấu
Dễ dàng quan sát quá trình nấu và biết khi nào món ăn chín đến mức hoàn hảo!
Màn hình cảm ứng, điều khiển dễ dàng
Màn hình cảm ứng dễ sử dụng có 9 chức năng cài sẵn để bạn lựa chọn: khoai tây chiên đông lạnh, khoai tây chiên tươi, đùi gà, thịt, cá, bữa sáng, rau, bánh và giữ ấm.
Ứng dụng HomeID với nhiều công thức nấu ăn ngon bằng Nồi chiên không dầu
Khám phá hàng nghìn công thức nấu ăn miễn phí và cài đặt cụ thể cho Nồi chiên không dầu của bạn. 93% người dùng cho biết ứng dụng HomeID giúp nấu ăn dễ dàng hơn.**
Làm sạch dễ dàng và nhanh chóng
Phụ kiện StarPlate chống dính của chúng tôi có thể dùng với máy rửa chén, giúp tiết kiệm thời gian làm sạch.
Kích cỡ nồi chiên lý tưởng 6,2 lít cho mọi căn bếp
Thiết kế nhỏ gọn lý tưởng cho mọi căn bếp dù lớn hay nhỏ. Nồi chiên 6,2 lít chứa được tới 800 g khoai tây chiên, 8 đùi gà hoặc 800 g rau củ.
Tiết kiệm thời gian và giảm hóa đơn tiền điện
Nấu nhanh hơn tới 50% và tiết kiệm tới 70% điện năng khi nấu bằng Nồi chiên không dầu Philips thay vì lò nướng.***
Món ăn giòn rụm và thơm ngon với công nghệ RapidAir
Công nghệ RapidAir với Đáy nồi hình sao độc đáo tạo ra luồng không khí hoàn hảo để nấu ăn nhanh chóng mọi lúc mà không dùng dầu hoặc dùng ít dầu. Món ăn ngon miệng, giòn bên ngoài và mềm bên trong.
*So với khoai tây chiên tự làm bằng nồi chiên ngập dầu thông thường.
**Khảo sát người dùng HomeID, 6000 người trả lời, năm 2021.
***Tỷ lệ phần trăm trung bình dựa trên phép đo trong phòng thí nghiệm nội bộ với Nồi chiên không dầu Philips; nấu một ức gà (cài đặt nhiệt độ 160 độ C không làm nóng trước) hoặc phi lê cá hồi (cài đặt nhiệt độ 200 độ C, không làm nóng trước) so với sử dụng lò nướng loại A.