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  • Dễ dàng quan sát quá trình nấu ăn Dễ dàng quan sát quá trình nấu ăn Dễ dàng quan sát quá trình nấu ăn
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    Series 2000 Nồi chiên Airfryer series 2000 6,2 lít (Bạc)

    NA231/00

    Overall rating / 5
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    Dễ dàng quan sát quá trình nấu ăn

    Giòn bên ngoài, mềm bên trong. Công nghệ RapidAir độc đáo giúp tiết kiệm thời gian và điện năng mà vẫn giữ nguyên hương vị. Quan sát qua khoang nấu thiết kế trong suốt để xem món ăn yêu thích được nấu chín trong vòng chưa đầy 15 phút.

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    Series 2000 Nồi chiên Airfryer series 2000 6,2 lít (Bạc)

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    Dễ dàng quan sát quá trình nấu ăn

    Không còn phiền toái với chiên không dầu, nướng bánh, nướng vỉ và hơn thế nữa

    • Dễ sử dụng
    • Tiết kiệm thời gian và điện năng
    • Dùng ít dầu
    • Cửa sổ kính
    Thưởng thức những món ăn bổ dưỡng với lượng chất béo ít hơn tới 90%*

    Thưởng thức những món ăn bổ dưỡng với lượng chất béo ít hơn tới 90%*

    Nấu bằng không khí nóng giúp bạn chuẩn bị các món ăn yêu thích với lượng chất béo ít hơn tới 90% mà không ảnh hưởng đến hương vị.

    13 chức năng nấu chỉ bằng một nút bấm

    13 chức năng nấu chỉ bằng một nút bấm

    Sử dụng không khí để chiên/rán, nướng nhiệt độ thấp, nướng trực tiếp/nướng vỉ, nướng nhiệt độ cao và hơn thế nữa. Đặt thời gian và nhiệt độ theo cách thủ công hoặc sử dụng các chức năng cài sẵn để mở khóa 13 cách nấu khác nhau bao gồm hâm nóng, rã đông và giữ ấm.

    Cửa sổ kính để bạn quan sát trong khi nấu

    Cửa sổ kính để bạn quan sát trong khi nấu

    Dễ dàng quan sát quá trình nấu và biết khi nào món ăn chín đến mức hoàn hảo!

    Màn hình cảm ứng, điều khiển dễ dàng

    Màn hình cảm ứng, điều khiển dễ dàng

    Màn hình cảm ứng dễ sử dụng có 9 chức năng cài sẵn để bạn lựa chọn: khoai tây chiên đông lạnh, khoai tây chiên tươi, đùi gà, thịt, cá, bữa sáng, rau, bánh và giữ ấm.

    Ứng dụng HomeID với nhiều công thức nấu ăn ngon bằng Nồi chiên không dầu

    Ứng dụng HomeID với nhiều công thức nấu ăn ngon bằng Nồi chiên không dầu

    Khám phá hàng nghìn công thức nấu ăn miễn phí và cài đặt cụ thể cho Nồi chiên không dầu của bạn. 93% người dùng cho biết ứng dụng HomeID giúp nấu ăn dễ dàng hơn.**

    Làm sạch dễ dàng và nhanh chóng

    Làm sạch dễ dàng và nhanh chóng

    Phụ kiện StarPlate chống dính của chúng tôi có thể dùng với máy rửa chén, giúp tiết kiệm thời gian làm sạch.

    Kích cỡ nồi chiên lý tưởng 6,2 lít cho mọi căn bếp

    Kích cỡ nồi chiên lý tưởng 6,2 lít cho mọi căn bếp

    Thiết kế nhỏ gọn lý tưởng cho mọi căn bếp dù lớn hay nhỏ. Nồi chiên 6,2 lít chứa được tới 800 g khoai tây chiên, 8 đùi gà hoặc 800 g rau củ.

    Tiết kiệm thời gian và giảm hóa đơn tiền điện

    Tiết kiệm thời gian và giảm hóa đơn tiền điện

    Nấu nhanh hơn tới 50% và tiết kiệm tới 70% điện năng khi nấu bằng Nồi chiên không dầu Philips thay vì lò nướng.***

    Món ăn giòn rụm và thơm ngon với công nghệ RapidAir

    Món ăn giòn rụm và thơm ngon với công nghệ RapidAir

    Công nghệ RapidAir với Đáy nồi hình sao độc đáo tạo ra luồng không khí hoàn hảo để nấu ăn nhanh chóng mọi lúc mà không dùng dầu hoặc dùng ít dầu. Món ăn ngon miệng, giòn bên ngoài và mềm bên trong.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Các bộ phận dùng với máy rửa chén

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Trung Quốc

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Nguồn
      1700 W
      Điện áp
      220 - 240 V
      Tần số
      50 - 60 Hz
      Số lượng trong gói
      1
      Sản phẩm pin
      Không

    • Thông số chung

      Vật liệu chính
      Nhựa
      Vật liệu phụ
      Ánh kim
      Dung tích
      6,2 lít
      Chịu nhiệt
      Chân chống trượt
      Nắp trong suốt
      Không
      Giao diện
      Kỹ thuật số
      Chiều dài dây
      0,8 m
      Hộc chứa dây nguồn
      Chức năng giữ ấm
      Chương trình
      9
      Giao diện màn hình cảm ứng kỹ thuật số
      Chức năng nấu cài sẵn
      Số lượng giỏ
      1
      Ngăn có thể tháo rời
      Bộ hẹn giờ
      Bộ điều khiển từ xa
      Không
      Kết nối Internet
      Không
      Công nghệ vượt trội
      Công nghệ Rapid Air
      Công tắc bật/tắt tích hợp
      Tự động ngắt
      Núm vặn điều chỉnh nhiệt độ
      Không
      Đèn báo nguồn
      Không
      Tay nắm làm bằng chất liệu chống nóng
      Có thể vệ sinh bằng máy rửa chén
      Đèn báo nhiệt độ
      Vỏ máy cách nhiệt
      Nhiệt độ tối đa (°C)
      200°C
      Phụ kiện liên quan 1
      Bộ phụ kiện nấu 2 tầng
      Phụ kiện liên quan 2
      Bộ phụ kiện nướng trực tiếp
      Phụ kiện liên quan 3
      Bộ phụ kiện làm đồ ăn sáng
      Lớp tráng chống dính
      Bảo hành
      2
      Một ngăn hoặc hai ngăn
      Một giỏ
      Khả năng kết nối
      Không kết nối

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều dài sản phẩm
      30,9
      Chiều rộng sản phẩm
      40,3
      Chiều cao sản phẩm
      30,8
      Trọng lượng sản phẩm
      4,3 kg
      Kích thước sản phẩm
      30,9 x 40,3 x 30,8 CM
      Chiều dài gói hàng
      37
      Chiều rộng gói hàng
      37
      Chiều cao gói hàng
      33,5
      Trọng lượng gói hàng
      5,5KG
      Kích thước gói hàng
      37X37X33,5CM

    • Độ bền

      Vỏ
      > 90% vật liệu tái chế
      Bằng tay
      100% giấy tái chế

    Badge-D2C

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    • *So với khoai tây chiên tự làm bằng nồi chiên ngập dầu thông thường.
    • **Khảo sát người dùng HomeID, 6000 người trả lời, năm 2021.
    • ***Tỷ lệ phần trăm trung bình dựa trên phép đo trong phòng thí nghiệm nội bộ với Nồi chiên không dầu Philips; nấu một ức gà (cài đặt nhiệt độ 160 độ C không làm nóng trước) hoặc phi lê cá hồi (cài đặt nhiệt độ 200 độ C, không làm nóng trước) so với sử dụng lò nướng loại A.
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