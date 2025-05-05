Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Nồi chiên Airfryer hai ngăn nhỏ gọn nhất của chúng tôi
Nấu một bữa ăn lớn, hoặc hai bữa ăn cùng lúc
Giòn mềm, lượng chất béo ít hơn tới 90%
Có thể chuyển từ 2 ngăn sang 1 khay lớn
Thiết kế ngăn kéo tiện dụng, nhỏ gọn
Giòn và mềm, với lượng chất béo ít hơn tới 90%*
Công nghệ RapidAir với thiết kế hình sao độc đáo sử dụng luồng khí nóng nhanh để chế biến các món ăn nhẹ giòn và mềm ngon cùng các món ăn kèm.
Chọn giữa hai ngăn hoặc một khay nướng lớn
Tháo vách ngăn để kết hợp hai ngăn 3,55 lít thành một khay nướng rộng rãi 7,1 lít. Có thể chứa tới 900g khoai tây chiên, 1200g rau hoặc 10 đùi gà. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng ngăn lớn để nấu hai con gà nguyên con nặng 1kg.
Thiết kế tiết kiệm không gian, cầm nắm ngăn kéo an toàn, dễ dàng.
Nồi chiên không dầu Airfryer hai ngăn nhỏ gọn của chúng tôi tiết kiệm 40% không gian.** Ngăn kéo bao gồm hai tay cầm ngang chắc chắn để cầm nắm an toàn, thoải mái ngay cả khi đầy.
Hẹn giờ nấu các món ăn để hoàn thành cùng lúc
Tự động đồng bộ thời gian nấu trong 2 ngăn để bữa ăn sẵn sàng cùng lúc.
Ứng dụng HomeID với nhiều công thức nấu ăn ngon bằng Nồi chiên không dầu.
Khám phá Nồi chiên không dầu Airfryer hai ngăn với các công thức nấu ăn được cá nhân hóa trên ứng dụng HomeID. Xem hướng dẫn từng bước và truy cập hàng trăm bữa ăn ngon với các cài đặt phù hợp cho Nồi chiên không dầu của bạn.
Nhanh chóng hâm nóng thức ăn thừa
Chức năng hâm nóng cho phép bạn thưởng thức bữa ăn nóng trong vài phút mà không cần lò vi sóng.
Với 6 chế độ cài đặt sẵn và 10 phương pháp nấu, không có gì là không thể
Cài đặt thời gian và nhiệt độ để kích hoạt một trong 10 phương pháp nấu: hâm nóng, nướng nhiệt độ thấp, nướng trực tiếp/nướng vỉ, nướng nhiệt độ cao, v.v. Hoặc chọn từ 6 cài đặt sẵn nguyên liệu tiện lợi để nấu nướng nhanh hơn.
Tiết kiệm thời gian và điện năng
Nấu nhanh hơn tới 40% và tiết kiệm tới 75% năng lượng khi nấu bằng Airfryer hai ngăn Philips so với lò nướng.***
Dễ vệ sinh
Nồi chiên không dầu Philips Airfryer có lớp tráng chống dính và các bộ phận có thể tháo rời rửa được bằng máy rửa chén, nhờ vậy bạn tốn ít thời gian vệ sinh hơn và có nhiều thời gian hơn để thưởng thức những món ăn yêu thích của bạn.