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  • Nồi chiên Airfryer hai ngăn nhỏ gọn nhất của chúng tôi Nồi chiên Airfryer hai ngăn nhỏ gọn nhất của chúng tôi Nồi chiên Airfryer hai ngăn nhỏ gọn nhất của chúng tôi
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    Series 1000 Nồi chiên không dầu Airfryer Hai ngăn

    NA150/00

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Nồi chiên Airfryer hai ngăn nhỏ gọn nhất của chúng tôi

    Dễ dàng chuyển từ hai ngăn sang một khay lớn với vách ngăn rời. Nấu bất cứ thứ gì từ bữa ăn hai nguyên liệu đến món quay lớn, luôn giòn và mềm nhờ Công nghệ RapidAir của chúng tôi.

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    Series 1000 Nồi chiên không dầu Airfryer Hai ngăn

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    Nồi chiên Airfryer hai ngăn nhỏ gọn nhất của chúng tôi

    Nấu một bữa ăn lớn, hoặc hai bữa ăn cùng lúc

    • Giòn mềm, lượng chất béo ít hơn tới 90%
    • Có thể chuyển từ 2 ngăn sang 1 khay lớn
    • Thiết kế ngăn kéo tiện dụng, nhỏ gọn
    Giòn và mềm, với lượng chất béo ít hơn tới 90%*

    Giòn và mềm, với lượng chất béo ít hơn tới 90%*

    Công nghệ RapidAir với thiết kế hình sao độc đáo sử dụng luồng khí nóng nhanh để chế biến các món ăn nhẹ giòn và mềm ngon cùng các món ăn kèm.

    Chọn giữa hai ngăn hoặc một khay nướng lớn

    Chọn giữa hai ngăn hoặc một khay nướng lớn

    Tháo vách ngăn để kết hợp hai ngăn 3,55 lít thành một khay nướng rộng rãi 7,1 lít. Có thể chứa tới 900g khoai tây chiên, 1200g rau hoặc 10 đùi gà. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng ngăn lớn để nấu hai con gà nguyên con nặng 1kg.

    Thiết kế tiết kiệm không gian, cầm nắm ngăn kéo an toàn, dễ dàng.

    Thiết kế tiết kiệm không gian, cầm nắm ngăn kéo an toàn, dễ dàng.

    Nồi chiên không dầu Airfryer hai ngăn nhỏ gọn của chúng tôi tiết kiệm 40% không gian.** Ngăn kéo bao gồm hai tay cầm ngang chắc chắn để cầm nắm an toàn, thoải mái ngay cả khi đầy.

    Hẹn giờ nấu các món ăn để hoàn thành cùng lúc

    Hẹn giờ nấu các món ăn để hoàn thành cùng lúc

    Tự động đồng bộ thời gian nấu trong 2 ngăn để bữa ăn sẵn sàng cùng lúc.

    Ứng dụng HomeID với nhiều công thức nấu ăn ngon bằng Nồi chiên không dầu.

    Ứng dụng HomeID với nhiều công thức nấu ăn ngon bằng Nồi chiên không dầu.

    Khám phá Nồi chiên không dầu Airfryer hai ngăn với các công thức nấu ăn được cá nhân hóa trên ứng dụng HomeID. Xem hướng dẫn từng bước và truy cập hàng trăm bữa ăn ngon với các cài đặt phù hợp cho Nồi chiên không dầu của bạn.

    Nhanh chóng hâm nóng thức ăn thừa

    Nhanh chóng hâm nóng thức ăn thừa

    Chức năng hâm nóng cho phép bạn thưởng thức bữa ăn nóng trong vài phút mà không cần lò vi sóng.

    Với 6 chế độ cài đặt sẵn và 10 phương pháp nấu, không có gì là không thể

    Với 6 chế độ cài đặt sẵn và 10 phương pháp nấu, không có gì là không thể

    Cài đặt thời gian và nhiệt độ để kích hoạt một trong 10 phương pháp nấu: hâm nóng, nướng nhiệt độ thấp, nướng trực tiếp/nướng vỉ, nướng nhiệt độ cao, v.v. Hoặc chọn từ 6 cài đặt sẵn nguyên liệu tiện lợi để nấu nướng nhanh hơn.

    Tiết kiệm thời gian và điện năng

    Tiết kiệm thời gian và điện năng

    Nấu nhanh hơn tới 40% và tiết kiệm tới 75% năng lượng khi nấu bằng Airfryer hai ngăn Philips so với lò nướng.***

    Dễ vệ sinh

    Dễ vệ sinh

    Nồi chiên không dầu Philips Airfryer có lớp tráng chống dính và các bộ phận có thể tháo rời rửa được bằng máy rửa chén, nhờ vậy bạn tốn ít thời gian vệ sinh hơn và có nhiều thời gian hơn để thưởng thức những món ăn yêu thích của bạn.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Màu sắc
      Đen
      Các bộ phận dùng với máy rửa chén

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Trung Quốc

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Nguồn
      2450 W
      Điện áp
      220-240 V
      Tần số
      50 Hz
      Số lượng trong gói
      1
      Sản phẩm pin
      Không

    • Thông số chung

      Vật liệu chính
      Nhựa
      Vật liệu phụ
      Ánh kim
      Dung tích
      7 lít
      Chịu nhiệt
      Chân chống trượt
      Nắp trong suốt
      Không
      Giao diện
      Kỹ thuật số
      Chiều dài dây
      1 m
      Hộc chứa dây nguồn
      Chức năng giữ ấm
      Chương trình
      8
      Số lượng giỏ
      2
      Ngăn có thể tháo rời
      Bộ điều khiển từ xa
      Không
      Công nghệ vượt trội
      RapidAir Plus
      Công tắc bật/tắt tích hợp
      Tự động ngắt
      Núm vặn điều chỉnh nhiệt độ
      Không
      Đèn báo nguồn
      Tay nắm làm bằng chất liệu chống nóng
      Có thể vệ sinh bằng máy rửa chén
      Đèn báo nhiệt độ
      Vỏ máy cách nhiệt
      Nhiệt độ tối đa (°C)
      200°C
      Lớp tráng chống dính
      Bảo hành
      2 năm
      Một ngăn hoặc hai ngăn
      Hai ngăn
      Khả năng kết nối
      Không

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều dài sản phẩm
      295
      Chiều rộng sản phẩm
      437
      Chiều cao sản phẩm
      301
      Trọng lượng sản phẩm
      5,76 kg
      Kích thước sản phẩm
      295 x 437 x 301 mm
      Chiều dài gói hàng
      330
      Chiều rộng gói hàng
      470
      Chiều cao gói hàng
      335
      Trọng lượng gói hàng
      7,37 kg
      Kích thước gói hàng
      330 x 470 x 335 mm

    • Độ bền

      Vỏ
      Bao bì bền vững
      Bằng tay
      100% có thể tái chế

    Badge-D2C

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    • *So với thức ăn chiên tự làm chế biến bằng nồi chiên ngập dầu thông thường
    • **So với các mẫu NA35x và NA55x
    • ***Đo lường trong phòng thí nghiệm nội bộ NA15x với cá hồi so với lò nướng loại A, kết quả chính xác khác nhau tùy theo loại sản phẩm và công thức chế biến
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