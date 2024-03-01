Giòn bên ngoài và mềm bên trong. Công nghệ RapidAir độc đáo giúp tiết kiệm thời gian và điện năng mà vẫn giữ nguyên hương vị. Chỉ cần điều chỉnh thời gian và nhiệt độ phù hợp để thưởng thức các món ăn kèm và đồ ăn nhẹ thơm ngon, tốt cho sức khỏe trong vòng chưa đầy 15 phút.
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Series 1000 Nồi chiên không dầu Airfryer series 1000 6,2 lít
Thưởng thức những món ăn bổ dưỡng với lượng chất béo ít hơn tới 90%*
Giờ đây, bạn có thể chế biến những món ăn ngon, không gây cảm giác khó chịu mà hầu như không cần thêm dầu cho những bữa ăn lành mạnh mà không ảnh hưởng đến hương vị.
12 chức năng nấu trong một thiết bị tiện dụng
Sử dụng không khí để chiên/rán, nướng nhiệt độ thấp, nướng trực tiếp/nướng vỉ, nướng nhiệt độ cao và hơn thế nữa. Dễ dàng điều chỉnh thời gian và nhiệt độ cho 12 cách nấu khác nhau bao gồm hâm nóng nhanh, rã đông và phơi khô.
Ứng dụng HomeID với nhiều công thức nấu ăn ngon bằng Nồi chiên không dầu
Khám phá hàng nghìn công thức nấu ăn miễn phí và cài đặt cụ thể cho Nồi chiên không dầu của bạn. 93% người dùng cho biết ứng dụng HomeID giúp nấu ăn dễ dàng hơn.**
Làm sạch dễ dàng và nhanh chóng
Đáy nồi hình sao và khay chiên chống dính có thể dùng với máy rửa chén, giúp tiết kiệm thời gian làm sạch.
Dung tích 6,2 lít giúp bạn dễ dàng chuẩn bị các món ăn phụ và đồ ăn nhẹ
Thiết kế nhỏ gọn lý tưởng cho mọi căn bếp dù lớn hay nhỏ. Nồi chiên 6,2 lít chứa được tới 800 g khoai tây chiên, 8 đùi gà hoặc 800 g rau củ.
Tiết kiệm thời gian và giảm hóa đơn tiền điện
Nấu nhanh hơn tới 50% và tiết kiệm tới 70% điện năng khi nấu bằng Nồi chiên không dầu Philips thay vì lò nướng.***
Món ăn giòn rụm và thơm ngon với công nghệ RapidAir
Công nghệ RapidAir với Đáy nồi hình sao độc đáo tạo ra luồng không khí hoàn hảo để nấu ăn nhanh chóng mọi lúc mà không dùng dầu hoặc dùng ít dầu. Món ăn ngon miệng, giòn bên ngoài và mềm bên trong.
Thông số kỹ thuật
Технически спецификации
Xếp hạng hiệu quả năng lượng
Клас А
Nguồn
1500 W
Điện áp
230 V
Tần số
50 Hz
Số lượng trong gói
1
Функция за безопасност
Таймер за автоматично изключване
Да
Chứng nhận an toàn
Да
Съвместимост
Phụ kiện đi kèm 2
Мерителна лъжица
Phụ kiện đi kèm 3
Тестова лента за твърдост на водата
Включени аксесоари 4
Филтър AquaClean
Включени аксесоари 5
Капак за съхранение LatteGo
Phụ kiện liên quan 1
Таблетки за обезмасляване
Phụ kiện liên quan 2
Препарат за премахване на накип от машини за еспресо
Phụ kiện liên quan 3
Четка за почистване
Phụ kiện liên quan 4
Смазка за блока за приготвяне Philips
Издръжливост
Hướng dẫn sử dụng
> 75% рециклирана хартия
Đóng gói
> 95% рециклирани материали
Държава на произход
Sản xuất tại
Румъния
Енергийна ефективност
Консумация на енергия в режим "в готовност"
0,2 W
Консумирана мощност в режим изключено
няма данни
Консумация на енергия в режим "в готовност" в мрежа
няма данни
Период преди автоматично превключване към режим на готовност
*So với khoai tây chiên tự làm bằng nồi chiên ngập dầu thông thường.
**Khảo sát người dùng NutriU, 6000 người trả lời, năm 2021.
***Tỷ lệ phần trăm trung bình dựa trên phép đo trong phòng thí nghiệm nội bộ với Nồi chiên không dầu Philips; nấu một ức gà (cài đặt nhiệt độ 160 độ C không làm nóng trước) hoặc phi lê cá hồi (cài đặt nhiệt độ 200 độ C, không làm nóng trước) so với sử dụng lò nướng loại A.