Tạo đường viền râu sắc nét, đồng đều

Bộ lược đa năng của máy tỉa đi kèm 7 mức điều chỉnh độ dài từ 0,5mm đến 16mm với mức tăng chính xác 1mm, cho phép bạn tạo kiểu râu dài hoặc ngắn. Thiết kế thon gọn của máy tỉa cũng mang lại độ chính xác cao hơn để tạo ra những đường nét sắc sảo và tinh tế, trong khi đầu máy tỉa kim loại làm sạch má, cằm và cổ để có được bộ râu như ý muốn.