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    All-in-One Trimmer 5000 Series Máy tỉa 11 trong 1

    MG5932/15

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Một máy duy nhất, tạo kiểu hoàn chỉnh

    Máy tỉa đa năng của chúng tôi có 11 dụng cụ chất lượng cao được thiết kế dùng cho râu, tóc và lông, bao gồm lưỡi cắt tự mài bén duy trì độ sắc bén như ngày đầu tiên mà không cần tra dầu.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 1.955.000 đ

    All-in-One Trimmer 5000 Series Máy tỉa 11 trong 1

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    Một máy duy nhất, tạo kiểu hoàn chỉnh

    Dành cho lông mặt, tóc và lông toàn thân

    • 11 trong 1: râu, tóc và lông
    • Lưỡi cắt bằng thép tự mài bén
    • Công nghệ BeardSense
    11 công cụ cho mọi nhu cầu chải chuốt của bạn

    11 công cụ cho mọi nhu cầu chải chuốt của bạn

    Máy tỉa của chúng tôi đi kèm 11 công cụ để bạn có thể cắt tỉa và tạo kiểu râu, cắt tóc và lông, đáp ứng mọi nhu cầu chải chuốt của bạn một cách thuận tiện.

    Độ chính xác tối đa với hiệu suất bền bỉ

    Độ chính xác tối đa với hiệu suất bền bỉ

    Lưỡi cắt bằng thép tự mài bén mang lại độ bền vượt trội, cho độ chính xác tối đa khi tỉa, duy trì độ sắc bén như ngày đầu tiên mà không cần tra dầu.

    Tỉa mạnh mẽ ngay cả trên những bộ râu khó tỉa nhất

    Tỉa mạnh mẽ ngay cả trên những bộ râu khó tỉa nhất

    Với Công nghệ BeardSense, máy tỉa của chúng tôi quét mật độ râu 125 lần mỗi giây để tăng cường công suất ở những vùng râu rậm rạp, mang đến cho bạn công suất cạo phù hợp.

    Tạo đường viền râu sắc nét, đồng đều

    Tạo đường viền râu sắc nét, đồng đều

    Bộ lược đa năng của máy tỉa đi kèm 7 mức điều chỉnh độ dài từ 0,5mm đến 16mm với mức tăng chính xác 1mm, cho phép bạn tạo kiểu râu dài hoặc ngắn. Thiết kế thon gọn của máy tỉa cũng mang lại độ chính xác cao hơn để tạo ra những đường nét sắc sảo và tinh tế, trong khi đầu máy tỉa kim loại làm sạch má, cằm và cổ để có được bộ râu như ý muốn.

    Cắt tỉa lông cơ thể hiệu quả.

    Cắt tỉa lông cơ thể hiệu quả.

    Cắt tỉa lông cơ thể hiệu quả với lược được thiết kế độc đáo, bảo vệ vùng da nhạy cảm khi bạn cắt tỉa, mang lại trải nghiệm sử dụng nhẹ nhàng.

    Cắt tỉa tóc theo cách của bạn

    Cắt tỉa tóc theo cách của bạn

    Hệ thống lược đa năng của máy tỉa cho phép bạn lựa chọn độ dài từ 0,5mm đến 16mm để dễ dàng tạo kiểu tóc tại nhà.

    Cắt bỏ những sợi lông mũi và lông tai không mong muốn

    Cắt bỏ những sợi lông mũi và lông tai không mong muốn

    Máy tỉa đa năng được thiết kế để cắt bỏ những sợi lông mũi và lông tai không mong muốn một cách nhẹ nhàng và thoải mái, giúp bạn tránh bị xước và cắt.

    Hiệu suất mạnh mẽ 4 tuần chỉ với một lần sạc*

    Hiệu suất mạnh mẽ 4 tuần chỉ với một lần sạc*

    Pin lithium bền bỉ của chúng tôi cung cấp thời lượng pin lên đến 120 phút với tùy chọn sạc nhanh 5 phút**, cho trải nghiệm cắt tỉa mạnh mẽ và liên tục.

    Chịu được nước 100%, sử dụng tiện lợi cả khi ướt và khô

    Chịu được nước 100%, sử dụng tiện lợi cả khi ướt và khô

    Máy tỉa chịu được nước 100%, để bạn sử dụng cả khi ướt và khô, mang lại trải nghiệm thoải mái và tiện lợi mọi lúc. Hơn nữa, máy còn dễ dàng vệ sinh.

    Luôn theo dõi mỗi lần cạo và tỉa lông

    Luôn theo dõi mỗi lần cạo và tỉa lông

    Chỉ báo pin cho biết tình trạng pin như pin yếu, hết pin, đã sạc đầy hay vẫn đang sạc, đảm bảo bạn luôn sẵn sàng cho lần sử dụng tiếp theo.

    Kiểm soát tốt hơn, thoải mái hơn khi cắt tỉa

    Kiểm soát tốt hơn, thoải mái hơn khi cắt tỉa

    Tay cầm thuận theo tư thế tự nhiên người dùng, giúp thiết bị dễ cầm và thao tác, mang đến cho bạn sự thoải mái và khả năng kiểm soát cần thiết để hoàn thiện vẻ ngoài của bạn.

    Thông số kỹ thuật

    • Công suất

      Kiểu pin
      Lithium-ion
      Thời gian sử dụng
      120 phút
      Sạc điện
      • 1 giờ
      • Sạc USB-A (5 V⎓ / ≥1 A)
      Tình trạng pin
      • Chỉ báo sạc
      • Chỉ báo pin yếu

    • Thiết kế

      Hoàn thiện
      Xám nhẹ
      Thân bàn chải
      Tay cầm cải tiến, thuận theo tư thế tự nhiên của người dùng

    • Dịch vụ

      Bảo hành
      Lên đến 5 năm***

    • Dễ sử dụng

      Khô và ướt
      Chịu nước 100%
      Tiện lợi
      • Đầu cọ vệ sinh
      • USB-A (không đi kèm đầu chuyển)
      Di chuyển và bảo quản
      Túi đựng đơn giản

    • Tóm tắt

      Vùng cơ thể
      Lông mặt, tóc và lông toàn thân
      Công cụ & phụ kiện
      11
      Cài đặt độ dài
      • 0,5 – 16 mm
      • 7
      Cữ lược cắt tỉa chính xác
      Kiểm soát lên đến 1mm

    • Các công cụ tạo kiểu

      Chuyên dụng
      • Đầu tỉa bằng kim loại
      • Máy tỉa lông mũi
      • Đầu tỉa chi tiết
      • Lưỡi cắt tự mài bén
      • Công nghệ BeardSense

    • Lược

      Tóc
      16mm
      Râu ngắn
      • 1mm
      • 2mm
      Râu
      • 3mm
      • 5mm
      • 7mm
      Lông cơ thể
      1mm

    Badge-D2C

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    • Dựa trên 2,3 lần cắt tỉa râu mỗi tuần, mỗi buổi trung bình 11,5 phút
    • * Tùy chọn sạc nhanh cung cấp đủ điện cho một lần tỉa
    • ** Khi đăng ký trên Philips.com trong vòng 90 ngày kể từ ngày mua
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