MG5932/15
Một máy duy nhất, tạo kiểu hoàn chỉnh
Máy tỉa đa năng của chúng tôi có 11 dụng cụ chất lượng cao được thiết kế dùng cho râu, tóc và lông, bao gồm lưỡi cắt tự mài bén duy trì độ sắc bén như ngày đầu tiên mà không cần tra dầu.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Máy tỉa của chúng tôi đi kèm 11 công cụ để bạn có thể cắt tỉa và tạo kiểu râu, cắt tóc và lông, đáp ứng mọi nhu cầu chải chuốt của bạn một cách thuận tiện.
Lưỡi cắt bằng thép tự mài bén mang lại độ bền vượt trội, cho độ chính xác tối đa khi tỉa, duy trì độ sắc bén như ngày đầu tiên mà không cần tra dầu.
Với Công nghệ BeardSense, máy tỉa của chúng tôi quét mật độ râu 125 lần mỗi giây để tăng cường công suất ở những vùng râu rậm rạp, mang đến cho bạn công suất cạo phù hợp.
Bộ lược đa năng của máy tỉa đi kèm 7 mức điều chỉnh độ dài từ 0,5mm đến 16mm với mức tăng chính xác 1mm, cho phép bạn tạo kiểu râu dài hoặc ngắn. Thiết kế thon gọn của máy tỉa cũng mang lại độ chính xác cao hơn để tạo ra những đường nét sắc sảo và tinh tế, trong khi đầu máy tỉa kim loại làm sạch má, cằm và cổ để có được bộ râu như ý muốn.
Cắt tỉa lông cơ thể hiệu quả với lược được thiết kế độc đáo, bảo vệ vùng da nhạy cảm khi bạn cắt tỉa, mang lại trải nghiệm sử dụng nhẹ nhàng.
Hệ thống lược đa năng của máy tỉa cho phép bạn lựa chọn độ dài từ 0,5mm đến 16mm để dễ dàng tạo kiểu tóc tại nhà.
Máy tỉa đa năng được thiết kế để cắt bỏ những sợi lông mũi và lông tai không mong muốn một cách nhẹ nhàng và thoải mái, giúp bạn tránh bị xước và cắt.
Pin lithium bền bỉ của chúng tôi cung cấp thời lượng pin lên đến 120 phút với tùy chọn sạc nhanh 5 phút**, cho trải nghiệm cắt tỉa mạnh mẽ và liên tục.
Máy tỉa chịu được nước 100%, để bạn sử dụng cả khi ướt và khô, mang lại trải nghiệm thoải mái và tiện lợi mọi lúc. Hơn nữa, máy còn dễ dàng vệ sinh.
Chỉ báo pin cho biết tình trạng pin như pin yếu, hết pin, đã sạc đầy hay vẫn đang sạc, đảm bảo bạn luôn sẵn sàng cho lần sử dụng tiếp theo.
Tay cầm thuận theo tư thế tự nhiên người dùng, giúp thiết bị dễ cầm và thao tác, mang đến cho bạn sự thoải mái và khả năng kiểm soát cần thiết để hoàn thiện vẻ ngoài của bạn.
Công suất
Thiết kế
Dịch vụ
Dễ sử dụng
Tóm tắt
Các công cụ tạo kiểu
Lược
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