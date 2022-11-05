MG3730/15
Máy tỉa đa năng
Try out a new look, any day of the week, with this durable all-in-one trimmer. 8 quality tools allow you to easily create the exact face and hairstyle you want.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Lưỡi cắt bằng thép tự mài bén của máy tỉa râu và lông này được gia cố bằng sắt và được ram để có độ bền tối đa, giúp các lưỡi cắt vẫn duy trì được độ bén lâu như mới sử dụng lần đầu. Không bị gỉ sét. Không cần dầu bôi trơn.
Máy tỉa đa năng này hỗ trợ bạn cắt tỉa và tạo kiểu râu và tóc dễ dàng.
Cắt êm và đều râu/lông ngay cả những sợi dày nhất. Các lưỡi cắt bằng thép chính xác của máy tỉa râu và lông tạo ra đường nét rõ ràng cho một vẻ ngoài hoàn hảo.
Máy tỉa đa năng này nhanh chóng cắt bỏ những sợi lông mũi và lông tai không mong muốn, tránh gây kích ứng và cắt xước vào da.
Nhanh chóng chỉnh sửa tóc và râu với sáu bộ phận bảo vệ cắt cải tiến. 2 lược tỉa râu lởm chởm để tỉa 1mm và 2mm, 1 lược tỉa râu có thể điều chỉnh và 3 lược cắt tóc ở 9mm, 12mm và 16mm.
Máy tỉa Philips này cho phép bạn sử dụng không dây lên đến 60 phút sau 16 giờ sạc.
Mát tỉa râu và lông có các lưỡi cắt không bị ăn mòn và bộ phận bảo vệ chống thấm nước giúp vệ sinh và bảo dưỡng dễ dàng.
Xếp gọn mọi phụ kiện cắt tỉa lông, tóc trong phòng tắm và túi tập gym, dễ dàng bảo quản và mang theo ra ngoài với túi đựng nhỏ đi kèm.
Tất cả các sản phẩm cắt tỉa của chúng tôi đều được thiết kế với độ bền cao. Các sản phẩm này có chế độ bảo hành 2 năm, không bao giờ cần dầu bôi trơn và tương thích với tất cả yêu cầu điện áp trên toàn thế giới.
Tạo kiểu râu bạn muốn
Phụ kiện
Công suất
Dịch vụ
Hệ thống cắt
Dễ sử dụng
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