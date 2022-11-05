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  • Máy tỉa đa năng Máy tỉa đa năng Máy tỉa đa năng

    Multigroom series 3000 Tông đơ đa năng 8in1 (râu, lông, tóc)

    MG3730/15

    Overall rating / 5
    • Đánh giá
    1 Chứng nhận sản phẩm

    Máy tỉa đa năng

    Try out a new look, any day of the week, with this durable all-in-one trimmer. 8 quality tools allow you to easily create the exact face and hairstyle you want.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 1.295.000 đ

    Multigroom series 3000 Tông đơ đa năng 8in1 (râu, lông, tóc)

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    Máy tỉa đa năng

    Máy tỉa 8 trong 1

    • 8 công cụ
    • Lưỡi cắt bằng thép tự mài bén
    • Thời gian sử dụng lên đến 60 phút
    • Các phụ kiện có thể rửa được
    Lưỡi cắt bằng thép ram không bị gãy, xỉn màu hoặc gỉ sét

    Lưỡi cắt bằng thép ram không bị gãy, xỉn màu hoặc gỉ sét

    Lưỡi cắt bằng thép tự mài bén của máy tỉa râu và lông này được gia cố bằng sắt và được ram để có độ bền tối đa, giúp các lưỡi cắt vẫn duy trì được độ bén lâu như mới sử dụng lần đầu. Không bị gỉ sét. Không cần dầu bôi trơn.

    Cắt tỉa và tạo kiểu râu và tóc bằng 8 công cụ

    Cắt tỉa và tạo kiểu râu và tóc bằng 8 công cụ

    Máy tỉa đa năng này hỗ trợ bạn cắt tỉa và tạo kiểu râu và tóc dễ dàng.

    Đảm bảo cắt tỉa đều

    Đảm bảo cắt tỉa đều

    Cắt êm và đều râu/lông ngay cả những sợi dày nhất. Các lưỡi cắt bằng thép chính xác của máy tỉa râu và lông tạo ra đường nét rõ ràng cho một vẻ ngoài hoàn hảo.

    Giữ cho lông mũi và lông tai luôn gọn gàng

    Giữ cho lông mũi và lông tai luôn gọn gàng

    Máy tỉa đa năng này nhanh chóng cắt bỏ những sợi lông mũi và lông tai không mong muốn, tránh gây kích ứng và cắt xước vào da.

    Cắt tóc, cạo râu đến độ dài mong muốn

    Cắt tóc, cạo râu đến độ dài mong muốn

    Nhanh chóng chỉnh sửa tóc và râu với sáu bộ phận bảo vệ cắt cải tiến. 2 lược tỉa râu lởm chởm để tỉa 1mm và 2mm, 1 lược tỉa râu có thể điều chỉnh và 3 lược cắt tóc ở 9mm, 12mm và 16mm.

    Thời gian sử dụng 60 phút

    Thời gian sử dụng 60 phút

    Máy tỉa Philips này cho phép bạn sử dụng không dây lên đến 60 phút sau 16 giờ sạc.

    Phụ kiện dễ bảo trì

    Phụ kiện dễ bảo trì

    Mát tỉa râu và lông có các lưỡi cắt không bị ăn mòn và bộ phận bảo vệ chống thấm nước giúp vệ sinh và bảo dưỡng dễ dàng.

    Xếp gọn mọi phụ kiện

    Xếp gọn mọi phụ kiện

    Xếp gọn mọi phụ kiện cắt tỉa lông, tóc trong phòng tắm và túi tập gym, dễ dàng bảo quản và mang theo ra ngoài với túi đựng nhỏ đi kèm.

    Bảo hành bảo vệ mua hàng

    Bảo hành bảo vệ mua hàng

    Tất cả các sản phẩm cắt tỉa của chúng tôi đều được thiết kế với độ bền cao. Các sản phẩm này có chế độ bảo hành 2 năm, không bao giờ cần dầu bôi trơn và tương thích với tất cả yêu cầu điện áp trên toàn thế giới.

    Thông số kỹ thuật

    • Tạo kiểu râu bạn muốn

      Số lượng công cụ
      8 công cụ
      Các công cụ tạo kiểu
      • Đầu tỉa
      • Máy tỉa lông mũi và lông tai
      • Lược tỉa râu điều chỉnh 3-7mm
      • 2 lược tỉa râu ngắn
      • 3 lược cắt tóc
      Cắt tóc/Tạo kiểu râu
      • Râu dài
      • Râu ngắn
      • Râu lởm chởm
      • Đường cạo sắc nét
      • Tạo kiểu chi tiết
      • Chòm râu dê

    • Phụ kiện

      Túi
      Túi đựng
      Bảo trì
      Đầu cọ vệ sinh

    • Công suất

      Điện áp tự động
      100-240 V
      Kiểu pin
      Ni-MH
      Sạc điện
      Sạc đầy trong 16 giờ
      Thời gian sử dụng
      60 phút
      Chế độ năng lượng thấp
      < 0,3 W
      Chế độ Tắt (không có phụ kiện)
      < 0,1 W

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm

    • Hệ thống cắt

      Lưỡi cắt tự mài bén

    • Dễ sử dụng

      Vệ sinh
      Các phụ kiện có thể rửa được
      Không cần bảo trì
      Không cần dầu bôi trơn

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