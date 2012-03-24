Các mục khác trong hộp
- Fidelio M1
- Fidelio M1
M1/00
Chất lượng cao cấp, độ trung thực cao. Bất cứ nơi nào bạn đến.
Philips Fidelio M1 kết hợp âm thanh tuyệt hảo hạng nhất và sự thoải mái để mang đến một trải nghiệm âm nhạc đích thực khi di chuyển. Được thiết kế một cách chuyên nghiệp để cách ly nhiễu tuyệt vời với một thiết kế nhẹ nhưng vững chắc, giúp bạn tận hưởng âm thanh chất lượng cao ở bất cứ nơi nào bạn đến.Xem tất cả lợi ích
Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Micrô bên trong cùng với nút thu âm và túi đựng đi kèm
Vật liệu cao cấp bao gồm nhôm và da cao cấp
Gioăng cách âm là một lớp ruy băng có thiết kế đặc biệt, được đưa vào khoang bên trong để loại bỏ sự rò rỉ âm thanh không cần thiết và giữ lại toàn bộ chi tiết âm thanh. Kết quả là sự mở rộng âm trầm tuyệt vời.
Thiết kế cách âm mang lại khả năng cách ly nhiễu tốt nhất.
Kiến trúc cách âm với Hệ thống Phản hồi Âm trầm bao gồm bộ phận ôm tai có các cửa thoát được bố trí một cách chiến lược. Những cửa thoát này điều hòa áp suất không khí ở khoang trong, tạo ra màng ngăn với môi trường được điều khiển giúp có được phản hồi âm thanh tối ưu. Kết hợp với gioăng cách âm, kiến trúc này cách ly mọi chi tiết âm thanh tự nhiên và mang đến âm trầm rõ ràng và động nhưng không làm ảnh hưởng đến độ trong của âm thanh.
Bộ phận ôm tai hai lớp của tai nghe M1 được thiết kế giúp làm giảm sự cộng hưởng và chống rung, mang đến âm thanh rõ ràng và không có tạp âm và bạn có thể nghe mọi chi tiết âm thanh tuyệt hảo. Cấu trúc đặc, nhiều lớp đảm bảo độ bền và sự thoải mái, giúp tai nghe M1 trở thành một người bạn âm nhạc lý tưởng trong một thời gian dài sắp tới.
Từng bộ phận kích âm thanh của loa đều được lựa chọn, điều chỉnh và kiểm tra kỹ lưỡng bằng tay trước khi được ghép cặp để đảm bảo âm thanh tự nhiên cân bằng nhất. Bộ phận kích âm thanh 40 mm sử dụng nam châm neođim công suất cao để mang đến âm thanh có độ nét cao thực sự trong một dải âm thanh động rộng, tái tạo những chi tiết nhỏ nhất.
Vật liệu được sử dụng cho Fidelio M1 được lựa chọn cẩn thận để đảm bảo sự thoải mái khi đeo tai lâu và hiệu suất âm thanh nâng cao. Tấm ốp tai thoát hơi cao cấp cùng với lớp nệm mềm được thiết kế để đeo vừa khít vào tai tối ưu. Lớp nệm tự tạo khuôn hoàn hảo theo hình dáng của tai, đồng thời ngăn cách âm trầm và loại bỏ tạp âm của môi trường. Tai nghe được thiết kế với miếng đệm ngoài - sử dụng tỷ lệ cân bằng giữa vải và da động vật - để làm giảm áp lực lên bề mặt của tai và sự tích nhiệt, do đó mang lại cảm giác và âm thanh tuyệt hảo cho tai nghe M1.
Cáp có lót lớp vải, không chứa ôxy đảm bảo tín hiệu có chất lượng cao
Loa được kiểm tra kỹ lưỡng cho âm thanh cân bằng nhất.
Rất nhiều nghiên cứu đã được thực hiện với những người yêu âm nhạc có khả năng phân biệt để có được sự thấu hiểu về sở thích nghe nhạc của họ - ví dụ sự cân bằng của những đặc tính âm thanh mà họ ưa thích. Các kỹ sư âm thanh của chúng tôi sau đó đã điều chỉnh Fidelio M1 để xử lý tất cả những chi tiết nhỏ nhất ảnh hưởng đến cách người nghe phân biệt âm thanh, như cách tai phản hồi âm thanh và cộng hưởng đáp ứng. Kết quả là tai nghe M1 của chúng tôi được thiết kế để tái tạo âm thanh trung thực nhất có thể với bản ghi gốc - kể cả kiểu cách ghi âm hiện tại.
Âm thanh
Khả năng kết nối
Hộp các tông ngoài
Kích thước hộp đóng gói
Kích thước sản phẩm
Phụ kiện
Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox