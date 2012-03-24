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  • Chất lượng cao cấp, độ trung thực cao. Bất cứ nơi nào bạn đến. Chất lượng cao cấp, độ trung thực cao. Bất cứ nơi nào bạn đến. Chất lượng cao cấp, độ trung thực cao. Bất cứ nơi nào bạn đến.

    Philips Fidelio Tai nghe ôm đầu và tai

    M1/00

    Chất lượng cao cấp, độ trung thực cao. Bất cứ nơi nào bạn đến.

    Philips Fidelio M1 kết hợp âm thanh tuyệt hảo hạng nhất và sự thoải mái để mang đến một trải nghiệm âm nhạc đích thực khi di chuyển. Được thiết kế một cách chuyên nghiệp để cách ly nhiễu tuyệt vời với một thiết kế nhẹ nhưng vững chắc, giúp bạn tận hưởng âm thanh chất lượng cao ở bất cứ nơi nào bạn đến.

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    Philips Fidelio Tai nghe ôm đầu và tai

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    Chất lượng cao cấp, độ trung thực cao. Bất cứ nơi nào bạn đến.

    • Fidelio
    • Đen
    Micrô bên trong cùng với nút thu âm và túi đựng đi kèm

    Micrô bên trong cùng với nút thu âm và túi đựng đi kèm

    Micrô bên trong cùng với nút thu âm và túi đựng đi kèm

    Vật liệu cao cấp bao gồm nhôm và da cao cấp

    Vật liệu cao cấp bao gồm nhôm và da cao cấp

    Vật liệu cao cấp bao gồm nhôm và da cao cấp

    Cấu trúc có gioăng cách âm giữ toàn bộ chi tiết âm thanh ở bên trong

    Cấu trúc có gioăng cách âm giữ toàn bộ chi tiết âm thanh ở bên trong

    Gioăng cách âm là một lớp ruy băng có thiết kế đặc biệt, được đưa vào khoang bên trong để loại bỏ sự rò rỉ âm thanh không cần thiết và giữ lại toàn bộ chi tiết âm thanh. Kết quả là sự mở rộng âm trầm tuyệt vời.

    Thiết kế cách âm mang lại khả năng cách ly nhiễu tốt nhất

    Thiết kế cách âm mang lại khả năng cách ly nhiễu tốt nhất

    Thiết kế cách âm mang lại khả năng cách ly nhiễu tốt nhất.

    Hệ thống Phản hồi Âm trầm cho âm trầm rõ ràng, động và cân bằng

    Hệ thống Phản hồi Âm trầm cho âm trầm rõ ràng, động và cân bằng

    Kiến trúc cách âm với Hệ thống Phản hồi Âm trầm bao gồm bộ phận ôm tai có các cửa thoát được bố trí một cách chiến lược. Những cửa thoát này điều hòa áp suất không khí ở khoang trong, tạo ra màng ngăn với môi trường được điều khiển giúp có được phản hồi âm thanh tối ưu. Kết hợp với gioăng cách âm, kiến trúc này cách ly mọi chi tiết âm thanh tự nhiên và mang đến âm trầm rõ ràng và động nhưng không làm ảnh hưởng đến độ trong của âm thanh.

    Bộ phận ôm tai hai lớp được thiết kế mang lại âm thanh rõ ràng

    Bộ phận ôm tai hai lớp được thiết kế mang lại âm thanh rõ ràng

    Bộ phận ôm tai hai lớp của tai nghe M1 được thiết kế giúp làm giảm sự cộng hưởng và chống rung, mang đến âm thanh rõ ràng và không có tạp âm và bạn có thể nghe mọi chi tiết âm thanh tuyệt hảo. Cấu trúc đặc, nhiều lớp đảm bảo độ bền và sự thoải mái, giúp tai nghe M1 trở thành một người bạn âm nhạc lý tưởng trong một thời gian dài sắp tới.

    Bộ phận kích âm thanh bằng neođim công suất cao cho âm thanh trung thực

    Bộ phận kích âm thanh bằng neođim công suất cao cho âm thanh trung thực

    Từng bộ phận kích âm thanh của loa đều được lựa chọn, điều chỉnh và kiểm tra kỹ lưỡng bằng tay trước khi được ghép cặp để đảm bảo âm thanh tự nhiên cân bằng nhất. Bộ phận kích âm thanh 40 mm sử dụng nam châm neođim công suất cao để mang đến âm thanh có độ nét cao thực sự trong một dải âm thanh động rộng, tái tạo những chi tiết nhỏ nhất.

    Tấm ốp tai thoát hơi cao cấp và lớp nệm mềm giúp đeo vừa khít tối ưu

    Tấm ốp tai thoát hơi cao cấp và lớp nệm mềm giúp đeo vừa khít tối ưu

    Vật liệu được sử dụng cho Fidelio M1 được lựa chọn cẩn thận để đảm bảo sự thoải mái khi đeo tai lâu và hiệu suất âm thanh nâng cao. Tấm ốp tai thoát hơi cao cấp cùng với lớp nệm mềm được thiết kế để đeo vừa khít vào tai tối ưu. Lớp nệm tự tạo khuôn hoàn hảo theo hình dáng của tai, đồng thời ngăn cách âm trầm và loại bỏ tạp âm của môi trường. Tai nghe được thiết kế với miếng đệm ngoài - sử dụng tỷ lệ cân bằng giữa vải và da động vật - để làm giảm áp lực lên bề mặt của tai và sự tích nhiệt, do đó mang lại cảm giác và âm thanh tuyệt hảo cho tai nghe M1.

    Cáp có lót lớp vải, không chứa ôxy đảm bảo tín hiệu có chất lượng cao

    Cáp có lót lớp vải, không chứa ôxy đảm bảo tín hiệu có chất lượng cao

    Loa được kiểm tra kỹ lưỡng cho âm thanh cân bằng nhất

    Loa được kiểm tra kỹ lưỡng cho âm thanh cân bằng nhất.

    Độ phản hồi tần số được điều chỉnh theo sở thích của người nghe có khả năng phân biệt

    Rất nhiều nghiên cứu đã được thực hiện với những người yêu âm nhạc có khả năng phân biệt để có được sự thấu hiểu về sở thích nghe nhạc của họ - ví dụ sự cân bằng của những đặc tính âm thanh mà họ ưa thích. Các kỹ sư âm thanh của chúng tôi sau đó đã điều chỉnh Fidelio M1 để xử lý tất cả những chi tiết nhỏ nhất ảnh hưởng đến cách người nghe phân biệt âm thanh, như cách tai phản hồi âm thanh và cộng hưởng đáp ứng. Kết quả là tai nghe M1 của chúng tôi được thiết kế để tái tạo âm thanh trung thực nhất có thể với bản ghi gốc - kể cả kiểu cách ghi âm hiện tại.

    Thông số kỹ thuật

    • Âm thanh

      Phản hồi tần số
      15 - 24 000  Hz
      Trở kháng
      16 Ohm
      Đường kính loa
      40  mm
      Độ nhạy
      106  dB
      Công suất vào tối đa
      150  mW
      Biến dạng (THD)
      < 0,1% THD
      WBCV
      111 mV

    • Khả năng kết nối

      Kết nối cáp
      Cáp không chứa ôxy (1,1 m)
      Tương thích với:
      iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia*, SAMSUNG*. *Đầu nối thêm có sẵn thông qua dịch vụ hỗ trợ khách hàng cho Sony Ericsson, các kiểu máy cũ hơn của NOKIA và SAMSUNG

    • Hộp các tông ngoài

      Chiều dài
      20  cm
      Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng
      2
      Chiều dài
      7.9  inch
      Chiều rộng
      16.9  cm
      Tổng trọng lượng
      1.542  kg
      Chiều cao
      26.5  cm
      GTIN
      1 69 23410 71581 8
      Chiều rộng
      6.7  inch
      Chiều cao
      10.4  inch
      Trọng lượng
      0.41  kg
      Tổng trọng lượng
      3.399  lb
      Trọng lượng
      0.904  lb
      Trọng lượng bì
      1.132  kg
      Trọng lượng bì
      2.496  lb

    • Kích thước hộp đóng gói

      Chiều cao
      25  cm
      Dạng đóng gói
      Thùng các tông
      Dạng đặt giá để
      Cả hai
      Chiều rộng
      19.5  cm
      Chiều sâu
      8  cm
      Chiều cao
      9.8  inch
      Số lượng sản phẩm bao gồm
      1
      EAN
      69 23410 71581 1
      Chiều rộng
      7.7  inch
      Tổng trọng lượng
      0.66  kg
      Chiều sâu
      3.1  inch
      Trọng lượng
      0.205  kg
      Tổng trọng lượng
      1.455  lb
      Trọng lượng
      0.452  lb
      Trọng lượng bì
      0.455  kg
      Trọng lượng bì
      1.003  lb

    • Kích thước sản phẩm

      Chiều cao
      18  cm
      Chiều rộng
      16.4  cm
      Chiều sâu
      4.2  cm
      Chiều rộng
      6.5  inch
      Chiều cao
      7.1  inch
      Chiều sâu
      1.7  inch
      Trọng lượng
      0.166  kg
      Trọng lượng
      0.366  lb

    • Phụ kiện

      Túi đựng
      Cáp âm thanh
      cùng với micrô và nút thu âm

    Trong hộp có gì?

    Ảnh bao bì

    Các mục khác trong hộp

    • Fidelio M1
    • Fidelio M1
    Badge-D2C

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