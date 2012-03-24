Độ phản hồi tần số được điều chỉnh theo sở thích của người nghe có khả năng phân biệt

Rất nhiều nghiên cứu đã được thực hiện với những người yêu âm nhạc có khả năng phân biệt để có được sự thấu hiểu về sở thích nghe nhạc của họ - ví dụ sự cân bằng của những đặc tính âm thanh mà họ ưa thích. Các kỹ sư âm thanh của chúng tôi sau đó đã điều chỉnh Fidelio M1 để xử lý tất cả những chi tiết nhỏ nhất ảnh hưởng đến cách người nghe phân biệt âm thanh, như cách tai phản hồi âm thanh và cộng hưởng đáp ứng. Kết quả là tai nghe M1 của chúng tôi được thiết kế để tái tạo âm thanh trung thực nhất có thể với bản ghi gốc - kể cả kiểu cách ghi âm hiện tại.