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  • Quan sát rõ và chiếu sáng đầy phong cách Quan sát rõ và chiếu sáng đầy phong cách Quan sát rõ và chiếu sáng đầy phong cách

    Ultinon Drive Projector HL Đèn pha LED projector công suất cao

    LUMUM3001X2/20

    Quan sát rõ và chiếu sáng đầy phong cách

    Đèn pha LED projector Philips Ultinon Drive chiếu sáng nhiều hơn trên đường để đảm bảo an toàn cho bạn. Chùm đèn LED hiệu suất cao giúp bạn phát hiện mối nguy hiểm ở khoảng cách lên đến 440m phía trước. Thiết kế nhỏ gọn và ánh sáng trắng 6000K nâng tầm phong cách cho xe của bạn.

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    Ultinon Drive Projector HL Đèn pha LED projector công suất cao

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    Quan sát rõ và chiếu sáng đầy phong cách

    Hiệu suất cao, kiểu cách trong thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt

    • Chiều dài chùm sáng lên đến 440 m*
    • Các mẫu chùm sáng có thể tùy chỉnh
    • Chùm sáng mạnh mẽ lên đến 24W
    • Ánh sáng trắng phong cách 6000K

    Chùm sáng rộng và sáng trải rộng trên 6 làn đường

    Ánh sáng mạnh mẽ 24W trải rộng trên 6 làn đường giúp cải thiện tầm nhìn trên đường. Bạn sẽ vững tay lái hơn khi nhìn thấy rõ hơn các chướng ngại vật trên đường đi, và khi bạn phản ứng nhanh hơn trước những tình huống bất ngờ thì bạn sẽ lái xe an toàn hơn. Hãy chọn Đèn LED projector Philips Ultinon Drive và bắt đầu lái xe ban đêm với sự tự tin và khả năng kiểm soát tốt hơn.

    Ánh sáng mạnh chiếu sáng xa và rộng, cải thiện tầm nhìn

    Với đèn LED công suất cao, Đèn pha LED projector Philips Ultinon Drive cung cấp tầm nhìn xa vượt trội, lên đến 440m*. Mẫu chùm tia sáng và đồng đều này giúp bạn nhìn xa hơn trên đường, cũng như bên lề đường, giúp bạn có nhiều thời gian hơn để phản ứng với các mối nguy hiểm tiềm ẩn phía trước. *Đã được thử nghiệm tại phòng thí nghiệm ô tô Philips ở Đức.

    Dễ quan sát với ánh sáng trắng phong cách 6000 Kelvin

    Nâng cấp xe của bạn bằng Đèn pha LED projector Philips Ultinon Drive giúp tăng cường phong cách cũng như sự an toàn của bạn. Ánh sáng trắng 6000 Kelvin giúp cho bạn và những người lái xe khác có thể quan sát nhau dễ dàng hơn, đồng thời giúp lái xe thoải mái hơn. Bên cạnh vẻ ngoài bắt mắt, những bóng đèn này còn mang lại độ tương phản cao hơn, cho phép bạn nhận biết các chướng ngại vật và biển báo hiệu tốt hơn trong bóng tối. Một khi bạn đã trải nghiệm hiệu ứng giống như ánh sáng ban ngày này, thì về sau bạn sẽ thích sử dụng Đèn LED projector Philips Ultinon Drive hơn.

    Hạn chế tình trạng chói mắt (dưới 800cd) ngay cả với công suất phát sáng cao

    Lái xe khi trời tối khá phức tạp, vì vậy bạn phải dựa vào đèn pha của mình. Bằng cách cải thiện tầm nhìn phía trước và xung quanh, bạn có thể lái xe an toàn hơn. Nhưng điều quan trọng nữa là đèn pha của bạn không làm chói mắt những người lái xe ngược chiều. Nhiều đèn pha công suất cao ưu tiên độ sáng hơn là sự an toàn. Đèn projector Philips Ultinon Drive tạo ra chùm sáng công suất cực cao lý tưởng, chiếu sáng đường đi đúng nơi bạn cần, đồng thời đảm bảo độ chói hợp lý cho những người lái xe khác.

    Thiết kế nhỏ gọn phù hợp với hầu hết các loại xe hơi và đèn pha mỏng

    Với thiết kế kiểu dáng đẹp, tiết diện mỏng, diện tích nhỏ gọn và nhiều tùy chọn chùm tia, Đèn LED projector Philips Ultinon Drive tương thích với hầu hết các mẫu xe hơi và đặc biệt phù hợp với các cụm đèn pha mỏng. Thêm vào đó, quá tải điện áp, bảo vệ phân cực ngược và giá đỡ đa năng đảm bảo lắp đặt an toàn và dễ dàng.

    Hệ thống quản lý nhiệt cải thiện hiệu suất và tuổi thọ

    Đèn LED projector Philips Ultinon Drive có Hệ thống quản lý nhiệt tiên tiến, đảm bảo hiệu suất tối ưu. Tản nhiệt rộng hơn giúp tăng lưu lượng không khí để tăng cường khả năng làm mát. Công nghệ quạt AirCool tiên tiến sử dụng một MCU (bộ vi điều khiển) chuyên dụng để điều khiển mạch điện giúp tản nhiệt tốt hơn, đồng thời giảm thiểu tiếng ồn khi bạn lái xe. Thêm vào đó, cáp chịu nhiệt giúp kéo dài tuổi thọ của đèn.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số thị trường

      Điểm vượt trội sản phẩm
      Độ sáng cao, nhỏ gọn hơn, AirCool+
      Ưu điểm mong muốn
      Công suất cao, độ sáng cao hơn

    • Mô tả sản phẩm

      Ứng dụng
      Đèn chiếu xa
      Xác thực ECE
      Không
      Nhiệt độ vận hành
      -40℃ ~ 80℃
      Dãy sản phẩm
      Ultinon Drive 3000
      Công nghệ
      LED
      Dãy/Họ sản phẩm
      Dòng UM

    • Tuổi thọ

      Tuổi thọ
      6000 giờ

    • Đặc điểm chiếu sáng

      Nhiệt độ màu
      6000 K
      Chiều dài chùm tia 1 lux
      440 m*

    • Đặc tính điện tử

      Công suất
      HB: 24W
      Điện áp
      9 - 16 V DC

    • Thông tin đặt hàng

      Mục nhập đơn hàng
      LUMUM3001X2
      Mã đặt hàng
      33117830

    • Dữ liệu đóng gói

      EAN1
      6970128331178
      EAN3
      6970128331185
      Dạng đóng gói
      X2

    • Thông tin sản phẩm đóng gói

      Chiều dài
      16.5  cm
      Chiều rộng
      14.7  cm
      Chiều cao
      6.5  cm
      Trọng lượng thực trên bộ phận
      154  g
      Số lượng gói
      2 cái
      Chiều dài [cm]
      20
      Tổng trọng lượng trên bộ phận [g]
      580

    • Thông tin bao bì ngoài

      Chiều dài
      34  cm
      Chiều rộng
      31.5  cm
      Chiều cao
      19  cm
      Tổng trọng lượng [kg]
      6,32

    Badge-D2C

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