Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
LUM11362U2500X2
Hiệu suất nâng cấp. Thoải mái lái xe.
Nâng cấp đèn pha với dòng đèn LED Philips Ultinon Access. Các bóng đèn này lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng như đèn halogen! Tăng cường ánh sáng và tận hưởng công nghệ LED mới nhất trong xe của bạn.
LED-HL [≈H11]
Bóng đèn LED Direct-fit
Ánh sáng trắng mát lạnh 6000 K
Hệ thống ô tô tiên tiến
Bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng lắp đặt bóng đèn LED Philips Ultinon Access. Không cần kiểm tra khả năng tương thích hoặc vòng nối: Bóng đèn LED Philips Ultinon Access có thân đèn siêu nhỏ gọn và đế tích hợp tương thích với tiêu chuẩn IEC 60061. Thiết kế bóng đèn tích hợp với chấn lưu huỳnh quang (LED Direct Fit) có kích thước tương tự như bóng đèn halogen, cho phép lắp đặt đơn giản trong không gian chật hẹp. Bóng đèn dễ dàng lắp vào các xe được trang bị bóng đèn loại H11 và đảm bảo khả năng tương thích rộng rãi với hầu hết các mẫu xe*.
Bóng đèn LED Philips Ultinon Access được thiết kế để mang lại hiệu suất chùm sáng tốt hơn so với bóng đèn halogen trong một thiết kế nhỏ gọn, phổ dụng. Sử dụng những cải tiến mới nhất trong công nghệ LED, chúng cung cấp quang thông tương tự như bóng đèn halogen ECE tiêu chuẩn nhưng cải thiện đáng kể hiệu suất chùm tia sử dụng ít năng lượng hơn. Bóng đèn LED Philips Ultinon Access mang đến cho người lái tầm nhìn tốt hơn trên đường, giúp phát hiện chướng ngại vật dễ dàng hơn và lái xe an toàn hơn.
Đèn Philips với công nghệ tiên tiến nổi tiếng trong ngành công nghiệp ô tô đã có mặt trên 100 năm. Nhận thức được rằng hiệu suất của các sản phẩm của chúng tôi phụ thuộc vào khả năng tương thích của chúng với nhu cầu của môi trường ô tô ngày nay, chúng tôi thiết kế các sản phẩm của mình càng sát với các tiêu chuẩn ngành càng tốt. Bóng đèn LED Philips Ultinon Access tuân thủ các tiêu chuẩn EMI về nhiễu điện từ. Được thiết kế chính xác để chịu được sự khắc nghiệt của đời sống ô tô hiện đại, bóng đèn của chúng tôi sẽ không làm gián đoạn hoạt động của các bộ phận khác của xe.
Đánh giá
Người dùng tự chịu trách nhiệm đảm bảo việc gắn thêm các loại bóng đèn LED phải tuân thủ quy định hiện hành ở nơi sở tại. Đèn không được phép sử dụng trên đường công cộng.