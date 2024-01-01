Tuân thủ các tiêu chuẩn dành cho ngành ô tô

Đèn Philips với công nghệ tiên tiến nổi tiếng trong ngành công nghiệp ô tô đã có mặt trên 100 năm. Nhận thức được rằng hiệu suất của các sản phẩm của chúng tôi phụ thuộc vào khả năng tương thích của chúng với nhu cầu của môi trường ô tô ngày nay, chúng tôi thiết kế các sản phẩm của mình càng sát với các tiêu chuẩn ngành càng tốt. Bóng đèn LED Philips Ultinon WeatherVision tuân thủ các tiêu chuẩn EMI về nhiễu điện từ. Được thiết kế chính xác để chịu được sự khắc nghiệt của đời sống ô tô hiện đại, bóng đèn của chúng tôi sẽ không làm gián đoạn hoạt động của các bộ phận khác của xe.