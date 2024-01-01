LUM11342U2510X2/20
Lái xe an toàn trong mọi điều kiện thời tiết
Chuyển đèn pha của xe bạn sang đèn LED Ultinon WeatherVision của Philips và trải nghiệm độ tương phản tốt hơn trên đường đi cùng với hiệu suất phát quang cao của đèn LED! Các bóng đèn này dễ lắp ráp để bạn dễ dàng nâng cấp lên đèn LED.*Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Bóng đèn LED Philips Ultinon WeatherVision phát ra ánh sáng trang nhã giống như đèn halogen ở nhiệt độ 3500 Kelvin, mang lại cảm giác cổ điển đồng thời cung cấp thêm độ sáng của đèn LED. Độ chói giảm, trải nghiệm tầm nhìn thoải mái hơn trong điều kiện thời tiết xấu, chẳng hạn như tuyết và sương mù.
Mang lại hiệu suất chùm sáng vượt trội, bóng đèn LED Ultinon WeatherVision của Philips tỏa sáng tốt hơn bóng đèn halogen và có thiết kế nhỏ gọn, tương thích phổ biến. Sử dụng những cải tiến mới nhất trong công nghệ LED, chúng phù hợp với độ sáng halogen ECE tiêu chuẩn đồng thời nâng cao hiệu suất chùm tia với mức tiêu thụ năng lượng giảm. Bóng đèn LED Philips Ultinon WeatherVision mang đến cho người lái tầm nhìn tốt hơn trên đường, giúp phát hiện chướng ngại vật dễ dàng hơn và lái xe an toàn hơn.
Bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng lắp đặt bóng đèn LED Philips Ultinon WeatherVision. Không cần kiểm tra khả năng tương thích hoặc vòng nối: Bóng đèn LED Philips Ultinon WeatherVision có thân đèn siêu nhỏ gọn và đế tích hợp tương thích với tiêu chuẩn IEC 60061. Thiết kế bóng đèn tích hợp với chấn lưu huỳnh quang (LED Direct Fit) có kích thước tương tự như bóng đèn halogen, cho phép lắp đặt đơn giản trong không gian chật hẹp. Bóng đèn vừa vặn dễ dàng và đảm bảo khả năng tương thích rộng rãi với hầu hết các mẫu xe*.
Đèn Philips với công nghệ tiên tiến nổi tiếng trong ngành công nghiệp ô tô đã có mặt trên 100 năm. Nhận thức được rằng hiệu suất của các sản phẩm của chúng tôi phụ thuộc vào khả năng tương thích của chúng với nhu cầu của môi trường ô tô ngày nay, chúng tôi thiết kế các sản phẩm của mình càng sát với các tiêu chuẩn ngành càng tốt. Bóng đèn LED Philips Ultinon WeatherVision tuân thủ các tiêu chuẩn EMI về nhiễu điện từ. Được thiết kế chính xác để chịu được sự khắc nghiệt của đời sống ô tô hiện đại, bóng đèn của chúng tôi sẽ không làm gián đoạn hoạt động của các bộ phận khác của xe.
Bóng đèn LED Philips Ultinon WeatherVision được thử nghiệm và kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo độ bền và hiệu suất lâu dài. Dòng sản phẩm của chúng tôi có tuổi thọ gấp ba lần so với bóng đèn halogen tương đương và ánh sáng đồng nhất trong suốt tuổi thọ của bóng đèn. Chính sách bảo hành của Philips bao gồm các bóng đèn LED Philips Ultinon WeatherVision.*** Sử dụng công nghệ tốt nhất hiện nay với bóng đèn LED Philips Ultinon WeatherVision.
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