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  • Lái xe an toàn trong mọi điều kiện thời tiết Lái xe an toàn trong mọi điều kiện thời tiết Lái xe an toàn trong mọi điều kiện thời tiết

    Ultinon WeatherVision Bóng đèn pha xe hơi

    LUM11342U2510X2/20

    Lái xe an toàn trong mọi điều kiện thời tiết

    Chuyển đèn pha của xe bạn sang đèn LED Ultinon WeatherVision của Philips và trải nghiệm độ tương phản tốt hơn trên đường đi cùng với hiệu suất phát quang cao của đèn LED! Các bóng đèn này dễ lắp ráp để bạn dễ dàng nâng cấp lên đèn LED.*

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    Ultinon WeatherVision Bóng đèn pha xe hơi

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    Lái xe an toàn trong mọi điều kiện thời tiết

    Màu halogen phù hợp, dễ lắp ráp, hiệu suất phát quang cao của đèn LED

    • LED-HL [≈H4/H19]
    • Bóng đèn LED Direct-fit
    • Ánh sáng vàng ấm 3500K
    • Hệ thống ô tô tiên tiến

    Tận hưởng ánh sáng vàng ấm 3500K

    Bóng đèn LED Philips Ultinon WeatherVision phát ra ánh sáng trang nhã giống như đèn halogen ở nhiệt độ 3500 Kelvin, mang lại cảm giác cổ điển đồng thời cung cấp thêm độ sáng của đèn LED. Độ chói giảm, trải nghiệm tầm nhìn thoải mái hơn trong điều kiện thời tiết xấu, chẳng hạn như tuyết và sương mù.

    Hiệu suất chùm ánh sáng tốt hơn bóng đèn halogen**

    Mang lại hiệu suất chùm sáng vượt trội, bóng đèn LED Ultinon WeatherVision của Philips tỏa sáng tốt hơn bóng đèn halogen và có thiết kế nhỏ gọn, tương thích phổ biến. Sử dụng những cải tiến mới nhất trong công nghệ LED, chúng phù hợp với độ sáng halogen ECE tiêu chuẩn đồng thời nâng cao hiệu suất chùm tia với mức tiêu thụ năng lượng giảm. Bóng đèn LED Philips Ultinon WeatherVision mang đến cho người lái tầm nhìn tốt hơn trên đường, giúp phát hiện chướng ngại vật dễ dàng hơn và lái xe an toàn hơn.

    Thiết kế Plug and Play (cắm vào là chạy)

    Bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng lắp đặt bóng đèn LED Philips Ultinon WeatherVision. Không cần kiểm tra khả năng tương thích hoặc vòng nối: Bóng đèn LED Philips Ultinon WeatherVision có thân đèn siêu nhỏ gọn và đế tích hợp tương thích với tiêu chuẩn IEC 60061. Thiết kế bóng đèn tích hợp với chấn lưu huỳnh quang (LED Direct Fit) có kích thước tương tự như bóng đèn halogen, cho phép lắp đặt đơn giản trong không gian chật hẹp. Bóng đèn vừa vặn dễ dàng và đảm bảo khả năng tương thích rộng rãi với hầu hết các mẫu xe*.

    Tuân thủ các tiêu chuẩn dành cho ngành ô tô

    Đèn Philips với công nghệ tiên tiến nổi tiếng trong ngành công nghiệp ô tô đã có mặt trên 100 năm. Nhận thức được rằng hiệu suất của các sản phẩm của chúng tôi phụ thuộc vào khả năng tương thích của chúng với nhu cầu của môi trường ô tô ngày nay, chúng tôi thiết kế các sản phẩm của mình càng sát với các tiêu chuẩn ngành càng tốt. Bóng đèn LED Philips Ultinon WeatherVision tuân thủ các tiêu chuẩn EMI về nhiễu điện từ. Được thiết kế chính xác để chịu được sự khắc nghiệt của đời sống ô tô hiện đại, bóng đèn của chúng tôi sẽ không làm gián đoạn hoạt động của các bộ phận khác của xe.

    Hiệu suất bền lâu

    Bóng đèn LED Philips Ultinon WeatherVision được thử nghiệm và kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo độ bền và hiệu suất lâu dài. Dòng sản phẩm của chúng tôi có tuổi thọ gấp ba lần so với bóng đèn halogen tương đương và ánh sáng đồng nhất trong suốt tuổi thọ của bóng đèn. Chính sách bảo hành của Philips bao gồm các bóng đèn LED Philips Ultinon WeatherVision.*** Sử dụng công nghệ tốt nhất hiện nay với bóng đèn LED Philips Ultinon WeatherVision.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số thị trường

      Điểm vượt trội sản phẩm
      Bóng đèn LED Direct-fit
      Ưu điểm mong muốn
      Lắp đặt dễ dàng, nhanh chóng

    • Mô tả sản phẩm

      Ứng dụng
      Đèn pha, Đèn cốt
      Ký hiệu loại đèn LED
      [≈H4], [≈H19]
      Nhiệt độ vận hành
      -40°C / +85°C
      Dãy sản phẩm
      Ultinon WeatherVision
      Công nghệ
      LED
      Loại bóng
      H4, H19
      Xác nhận ECE R37
      Không
      Xác nhận ECE R10
      Không phân cực
      Chân cắm
      P43t-38/PU43t-3
      Chủng loại và màu sắc
      LED H4/H19 11342 U2510 X2

    • Tuổi thọ

      Tuổi thọ
      1500 giờ

    • Đặc điểm chiếu sáng

      Lumen
      1500 lm/1000 lm
      Nhiệt độ màu
      3500 K

    • Đặc tính điện tử

      Công suất
      20W
      Điện áp
      12/24V

    • Thông tin đặt hàng

      Mục nhập đơn hàng
      11342U2510X2
      Mã đặt hàng
      72909131

    • Dữ liệu đóng gói

      EAN1
      6974260729091
      EAN3
      6974260729107

    • Thông tin sản phẩm đóng gói

      Chiều dài
      4.8cm  cm
      Chiều rộng
      10.2cm  cm
      Chiều cao
      10.6cm  cm
      Số lượng gói
      2 cái
      MOQ (dành cho chuyên gia)
      6 bộ
      Trọng lượng thực trên bộ phận [g]
      44,3g
      Tổng trọng lượng trên bộ phận [g]
      119,5g

    • Thông tin bao bì ngoài

      Chiều dài
      15.5cm  cm
      Chiều rộng
      11cm  cm
      Chiều cao
      22cm  cm
      Tổng trọng lượng trên bộ phận
      0.85  kg

    Badge-D2C

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    • * Người dùng tự chịu trách nhiệm đảm bảo việc gắn thêm các loại bóng đèn LED phải tuân thủ quy định hiện hành ở nơi sở tại. Đèn không được phép sử dụng trên đường công cộng.
    • ** So với mức tối thiểu theo luật định đối với bóng đèn halogen.
    • *** Bảo hành 2 năm.
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