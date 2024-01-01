Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
LUM11336U2510X2/20
1133625102
Lái xe an toàn trong mọi điều kiện thời tiết
"Chuyển đèn pha của xe bạn sang đèn LED Ultinon WeatherVision của Philips và trải nghiệm độ tương phản tốt hơn trên đường đi cùng với hiệu suất phát quang cao của đèn LED! Các bóng đèn này dễ lắp ráp để bạn dễ dàng nâng cấp lên đèn LED.*"
LED-HL [≈H3]
Bóng đèn LED Direct-fit
Ánh sáng vàng ấm 3500 K
Hệ thống ô tô tiên tiến
Bóng đèn LED Philips Ultinon WeatherVision phát ra ánh sáng trang nhã giống như đèn halogen ở nhiệt độ 3500 Kelvin, mang lại cảm giác cổ điển đồng thời cung cấp thêm độ sáng của đèn LED. Độ chói giảm, trải nghiệm tầm nhìn thoải mái hơn trong điều kiện thời tiết xấu, chẳng hạn như tuyết và sương mù.
Mang lại hiệu suất chùm sáng vượt trội, bóng đèn LED Ultinon WeatherVision của Philips tỏa sáng tốt hơn bóng đèn halogen và có thiết kế nhỏ gọn, tương thích phổ biến. Sử dụng những cải tiến mới nhất trong công nghệ LED, chúng phù hợp với độ sáng halogen ECE tiêu chuẩn đồng thời nâng cao hiệu suất chùm tia với mức tiêu thụ năng lượng giảm. Bóng đèn LED Philips Ultinon WeatherVision mang đến cho người lái tầm nhìn tốt hơn trên đường, giúp phát hiện chướng ngại vật dễ dàng hơn và lái xe an toàn hơn.
Bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng lắp đặt bóng đèn LED Philips Ultinon WeatherVision. Không cần kiểm tra khả năng tương thích hoặc vòng nối: Bóng đèn LED Philips Ultinon WeatherVision có thân đèn siêu nhỏ gọn và đế tích hợp tương thích với tiêu chuẩn IEC 60061. Thiết kế bóng đèn tích hợp với chấn lưu huỳnh quang (LED Direct Fit) có kích thước tương tự như bóng đèn halogen, cho phép lắp đặt đơn giản trong không gian chật hẹp. Bóng đèn vừa vặn dễ dàng và đảm bảo khả năng tương thích rộng rãi với hầu hết các mẫu xe*.
Đánh giá
Người dùng tự chịu trách nhiệm đảm bảo việc gắn thêm các loại bóng đèn LED phải tuân thủ quy định hiện hành ở nơi sở tại. Đèn không được phép sử dụng trên đường công cộng.
So với mức tối thiểu theo luật định đối với bóng đèn halogen
Bảo hành 2 năm.