Diện tích tiếp xúc bề mặt gấp đến 2 lần* giúp làm sạch sâu dễ dàng

Người dùng được làm sạch theo nhu cầu cá nhân mỗi khi đánh răng bằng công nghệ làm sạch thích ứng của chúng tôi. Các bề mặt cao su mềm, dẻo cho phép Premium Gum Care thích ứng với cấu tạo đặc thù của khuôn miệng. Lông bàn chải của chúng tôi điều chỉnh phù hợp với nướu và răng, mang đến diện tích tiếp xúc bề mặt cao hơn gấp 2 lần so với đầu bàn chải DiamondClean để làm sạch sâu hơn, ngay cả ở những vị trí khó tiếp cận. Ngoài ra, công nghệ làm sạch thích ứng còn: cho phép chải răng nhẹ nhàng dọc theo đường viền nướu; hấp thụ lực quá mạnh; và cho phép chuyển động chải nâng cao, mang lại cảm giác độc đáo trong miệng và khả năng làm sạch vượt trội.