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Nướu khỏe mạnh hơn để có nụ cười khỏe đẹp hơn
Giúp bệnh nhân chăm sóc nướu tốt hơn và bảo vệ nụ cười của bệnh nhân với đầu bàn chải G3 Premium Gum Care của chúng tôi. Đầu bàn chải có các mặt mềm uốn cong và thích ứng với đường viền nướu để tiếp xúc bề mặt nhiều hơn gấp 2 lần* khi chải và loại bỏ mảng bám vượt trội ở viền nướu.Xem tất cả lợi ích
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Với Premium Gum Care, ngay cả chế độ làm sạch kỹ nhất vẫn nhẹ nhàng. Khi đầu bàn chải di chuyển dọc theo đường viền nướu, các bề mặt và lông mềm dẻo sẽ hấp thụ lực quá mạnh để nướu được bảo vệ ngay cả khi người dùng đánh răng quá mạnh. Thiết kế bo tròn cho phép lông bàn chải làm sạch đồng đều mà vẫn nhẹ nhàng với nướu. Lông bàn chải cực mềm giúp làm sạch nhẹ nhàng nhưng hiệu quả dọc theo đường viền nướu, nơi thường phát sinh các bệnh về nướu. Đầu bàn chải có kích thước nhỏ hơn cho phép dễ dàng thao tác ngay cả ở những khu vực khó tiếp cận.
Người dùng được làm sạch theo nhu cầu cá nhân mỗi khi đánh răng bằng công nghệ làm sạch thích ứng của chúng tôi. Các bề mặt cao su mềm, dẻo cho phép Premium Gum Care thích ứng với cấu tạo đặc thù của khuôn miệng. Lông bàn chải của chúng tôi điều chỉnh phù hợp với nướu và răng, mang đến diện tích tiếp xúc bề mặt cao hơn gấp 2 lần so với đầu bàn chải DiamondClean để làm sạch sâu hơn, ngay cả ở những vị trí khó tiếp cận. Ngoài ra, công nghệ làm sạch thích ứng còn: cho phép chải răng nhẹ nhàng dọc theo đường viền nướu; hấp thụ lực quá mạnh; và cho phép chuyển động chải nâng cao, mang lại cảm giác độc đáo trong miệng và khả năng làm sạch vượt trội.
Đầu bàn chải Philips Sonicare Premium Clean cung cấp cho người dùng khả năng làm sạch kỹ lưỡng nhất. Với bề mặt linh hoạt và thiết kế kiểu lông độc đáo, Premium Clean được chứng minh là có thể loại bỏ mảng bám gấp 10 lần, ngay cả ở những vị trí khó tiếp cận** giúp làm sạch thực sự kỹ lưỡng dọc theo đường viền nướu và kẽ răng.
Người dùng sẽ luôn làm sạch răng và chăm sóc nướu hiệu quả nhất có thể với tính năng ghép nối chế độ BrushSync của chúng tôi. Một vi mạch trong đầu bàn chải Premium Gum Care sẽ đồng bộ với tay cầm bàn chải Philips Sonicare được kết nối. Vi mạch này sẽ nhắc tay cầm tự động chọn chế độ và cường độ đánh răng tối ưu nhằm đảm bảo sức khỏe nướu vượt trội. Tất cả những gì người dùng cần làm là bắt đầu đánh răng.
Công nghệ điện sóng âm (sonic) tiên tiến của Philips Sonicare tạo ra dòng nước giữa các kẽ răng và các động tác chải của bàn chải sẽ phá vỡ mảng bám và cuốn mảng bám đi để chăm sóc răng miệng hàng ngày.
Đầu bàn chải sẽ có dấu hiệu giảm hiệu quả và lông bị mòn sau ba tháng sử dụng bình thường. Bàn chải thông minh Philips Sonicare có tính năng nhắc thay đầu bàn chải chính xác dựa trên tần suất và lực đánh răng của người dùng. Đối với những người không sử dụng bàn chải thông minh, dải màu xanh trên lông bàn chải Premium Gum Care sẽ chuyển dần sang màu trắng để cho người dùng biết đã đến lúc cần thay đầu bàn chải.
Chỉ cần lắp Premium Gum Care vào tay cầm bàn chải Philips Sonicare là đã vừa vặn chắc chắn cũng như dễ dàng bảo trì và vệ sinh. Premium Gum Care phù hợp với tất cả các tay cầm bàn chải Philips Sonicare ngoại trừ PowerUp Battery và Essence.
Tất cả đầu bàn chải Philips Sonicare đều an toàn và nhẹ nhàng với răng và nướu. Trong quá trình kiểm nghiệm, mỗi đầu bàn chải đều trải qua các công đoạn để đảm bảo độ bền và hiệu suất vượt trội mỗi khi bạn đánh răng.
Thiết kế và hoàn thiện
Khả năng tương thích
Bộ phận đi kèm
Chất lượng và hiệu suất
Lợi ích sức khỏe
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