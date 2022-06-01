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  • Nướu khỏe mạnh hơn để có nụ cười khỏe đẹp hơn Nướu khỏe mạnh hơn để có nụ cười khỏe đẹp hơn Nướu khỏe mạnh hơn để có nụ cười khỏe đẹp hơn

    Philips Sonicare G3 Premium Gum Care Đầu bàn chải bảo vệ nướu cao cấp G3

    HX9052/96

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Nướu khỏe mạnh hơn để có nụ cười khỏe đẹp hơn

    Giúp bệnh nhân chăm sóc nướu tốt hơn và bảo vệ nụ cười của bệnh nhân với đầu bàn chải G3 Premium Gum Care của chúng tôi. Đầu bàn chải có các mặt mềm uốn cong và thích ứng với đường viền nướu để tiếp xúc bề mặt nhiều hơn gấp 2 lần* khi chải và loại bỏ mảng bám vượt trội ở viền nướu.

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    Philips Sonicare G3 Premium Gum Care Đầu bàn chải bảo vệ nướu cao cấp G3

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    Nướu khỏe mạnh hơn để có nụ cười khỏe đẹp hơn

    Nướu răng khỏe hơn gấp 7 lần chỉ sau 2 tuần*

    • 2 cái/gói
    • Kích thước tiêu chuẩn
    • Lắp vào
    • Ghép nối chế độ BrushSync
    Giảm tới 100% tình trạng viêm nướu*

    Giảm tới 100% tình trạng viêm nướu*

    Với Premium Gum Care, ngay cả chế độ làm sạch kỹ nhất vẫn nhẹ nhàng. Khi đầu bàn chải di chuyển dọc theo đường viền nướu, các bề mặt và lông mềm dẻo sẽ hấp thụ lực quá mạnh để nướu được bảo vệ ngay cả khi người dùng đánh răng quá mạnh. Thiết kế bo tròn cho phép lông bàn chải làm sạch đồng đều mà vẫn nhẹ nhàng với nướu. Lông bàn chải cực mềm giúp làm sạch nhẹ nhàng nhưng hiệu quả dọc theo đường viền nướu, nơi thường phát sinh các bệnh về nướu. Đầu bàn chải có kích thước nhỏ hơn cho phép dễ dàng thao tác ngay cả ở những khu vực khó tiếp cận.

    Diện tích tiếp xúc bề mặt gấp đến 2 lần* giúp làm sạch sâu dễ dàng

    Diện tích tiếp xúc bề mặt gấp đến 2 lần* giúp làm sạch sâu dễ dàng

    Người dùng được làm sạch theo nhu cầu cá nhân mỗi khi đánh răng bằng công nghệ làm sạch thích ứng của chúng tôi. Các bề mặt cao su mềm, dẻo cho phép Premium Gum Care thích ứng với cấu tạo đặc thù của khuôn miệng. Lông bàn chải của chúng tôi điều chỉnh phù hợp với nướu và răng, mang đến diện tích tiếp xúc bề mặt cao hơn gấp 2 lần so với đầu bàn chải DiamondClean để làm sạch sâu hơn, ngay cả ở những vị trí khó tiếp cận. Ngoài ra, công nghệ làm sạch thích ứng còn: cho phép chải răng nhẹ nhàng dọc theo đường viền nướu; hấp thụ lực quá mạnh; và cho phép chuyển động chải nâng cao, mang lại cảm giác độc đáo trong miệng và khả năng làm sạch vượt trội.

    Loại bỏ mảng bám gấp 10 lần so với bàn chải thường

    Loại bỏ mảng bám gấp 10 lần so với bàn chải thường

    Đầu bàn chải Philips Sonicare Premium Clean cung cấp cho người dùng khả năng làm sạch kỹ lưỡng nhất. Với bề mặt linh hoạt và thiết kế kiểu lông độc đáo, Premium Clean được chứng minh là có thể loại bỏ mảng bám gấp 10 lần, ngay cả ở những vị trí khó tiếp cận** giúp làm sạch thực sự kỹ lưỡng dọc theo đường viền nướu và kẽ răng.

    Tay cầm tự động chọn chế độ và cường độ tối ưu*

    Tay cầm tự động chọn chế độ và cường độ tối ưu*

    Người dùng sẽ luôn làm sạch răng và chăm sóc nướu hiệu quả nhất có thể với tính năng ghép nối chế độ BrushSync của chúng tôi. Một vi mạch trong đầu bàn chải Premium Gum Care sẽ đồng bộ với tay cầm bàn chải Philips Sonicare được kết nối. Vi mạch này sẽ nhắc tay cầm tự động chọn chế độ và cường độ đánh răng tối ưu nhằm đảm bảo sức khỏe nướu vượt trội. Tất cả những gì người dùng cần làm là bắt đầu đánh răng.

    Công nghệ sonic tiên tiến của Philips Sonicare

    Công nghệ sonic tiên tiến của Philips Sonicare

    Công nghệ điện sóng âm (sonic) tiên tiến của Philips Sonicare tạo ra dòng nước giữa các kẽ răng và các động tác chải của bàn chải sẽ phá vỡ mảng bám và cuốn mảng bám đi để chăm sóc răng miệng hàng ngày.

    Để làm sạch hiệu quả nhất, hàng ngày

    Để làm sạch hiệu quả nhất, hàng ngày

    Đầu bàn chải sẽ có dấu hiệu giảm hiệu quả và lông bị mòn sau ba tháng sử dụng bình thường. Bàn chải thông minh Philips Sonicare có tính năng nhắc thay đầu bàn chải chính xác dựa trên tần suất và lực đánh răng của người dùng. Đối với những người không sử dụng bàn chải thông minh, dải màu xanh trên lông bàn chải Premium Gum Care sẽ chuyển dần sang màu trắng để cho người dùng biết đã đến lúc cần thay đầu bàn chải.

    Phù hợp với mọi bàn chải Philips Sonicare có thiết kế kiểu lắp vào

    Phù hợp với mọi bàn chải Philips Sonicare có thiết kế kiểu lắp vào

    Chỉ cần lắp Premium Gum Care vào tay cầm bàn chải Philips Sonicare là đã vừa vặn chắc chắn cũng như dễ dàng bảo trì và vệ sinh. Premium Gum Care phù hợp với tất cả các tay cầm bàn chải Philips Sonicare ngoại trừ PowerUp Battery và Essence.

    Đã được kiểm nghiệm về khả năng đáp ứng nhu cầu sức khỏe răng miệng của bạn

    Đã được kiểm nghiệm về khả năng đáp ứng nhu cầu sức khỏe răng miệng của bạn

    Tất cả đầu bàn chải Philips Sonicare đều an toàn và nhẹ nhàng với răng và nướu. Trong quá trình kiểm nghiệm, mỗi đầu bàn chải đều trải qua các công đoạn để đảm bảo độ bền và hiệu suất vượt trội mỗi khi bạn đánh răng.

    Thông số kỹ thuật

    • Thiết kế và hoàn thiện

      Màu sắc
      Đen
      Độ cứng của lông bàn chải
      Mềm
      Dải màu xanh trên lông bàn chải
      Dải màu xanh trên lông bàn chải mờ đi
      Chất liệu đầu bàn chải
      Bề mặt cao su mềm, dẻo
      Kích cỡ
      Chuẩn
      Nhận biết đầu bàn chải thông minh

    • Khả năng tương thích

      Kết cấu đầu bàn chải
      Lắp vào
      Phù hợp với các mẫu máy sau
      • 2 Series plaque control
      • 2 Series plaque defense
      • 3 Series gum health
      • DiamondClean
      • DiamondClean Smart
      • EasyClean
      • Essence+
      • FlexCare
      • FlexCare Platinum
      • FlexCare Platinum Connected
      • FlexCare+
      • for Kids
      • HealthyWhite
      • HealthyWhite+
      • PowerUp

    • Bộ phận đi kèm

      Đầu bàn chải
      2 G3 Premium Gum Care

    • Chất lượng và hiệu suất

      Thay thế phụ kiện
      3 tháng một lần
      Đã được kiểm nghiệm
      để sử dụng tối ưu

    • Lợi ích sức khỏe

      Lấy cao răng
      Loại bỏ nhiều mảng bám hơn gấp 10 lần*****
      Chăm sóc nướu
      Nướu khỏe mạnh hơn gấp 7 lần*

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    • *ở Chế độ Chăm sóc nướu so với bàn chải thường; đo bằng GBI
    • *so với đầu bàn chải DiamondClean
    • **ở Chế độ Chăm sóc nướu so với bàn chải thường; đo bằng GBI
    • *** Tính năng Ghép nối chế độ BrushSync™ chỉ tương thích với tay cầm bàn chải có hỗ trợ Philips Sonicare BrushSync™
    • ****so với bàn chải thường
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