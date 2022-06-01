Diện tích tiếp xúc bề mặt gấp đến 2 lần** giúp làm sạch sâu dễ dàng

Bạn được làm sạch theo nhu cầu cá nhân mỗi khi đánh răng bằng công nghệ làm sạch thích ứng của chúng tôi. Các bề mặt cao su mềm dẻo cho phép Premium Gum Care thích ứng với hình dạng răng và nướu của bạn, hấp thụ lực đánh răng quá mạnh và tăng cường độ làm sạch bằng sóng âm. Do đó, các sợi lông có thể điều chỉnh theo hình dạng của răng và nướu để tăng diện tích tiếp xúc bề mặt lên gấp 2 lần so với đầu bàn chải thường** để làm sạch sâu hơn ngay cả ở những khu vực khó tiếp cận.