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Nướu khỏe mạnh hơn để có nụ cười khỏe đẹp hơn
Nướu khỏe mạnh thì răng mới khỏe mạnh. Chăm sóc sức khỏe răng của bạn với đầu bàn chải G3 Premium Gum Care của chúng tôi. Đầu bàn chải có các mặt mềm uốn cong và thích ứng với đường viền nướu để tiếp xúc bề mặt nhiều hơn gấp 2 lần** và loại bỏ mảng bám vượt trội ở viền nướu.Xem tất cả lợi ích
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Với đầu bàn chải Philips Sonicare Premium Gum Care, ngay cả chế độ làm sạch kỹ nhất vẫn nhẹ nhàng. Khi bàn chải của bạn di chuyển dọc theo đường viền nướu, các bề mặt và lông mềm dẻo của Premium Gum Care sẽ hấp thụ mọi lực ấn quá mạnh để bảo vệ nướu, ngay cả khi bạn chải quá mạnh. Các sợi lông hoạt động liên tục để loại bỏ mảng bám và vi khuẩn dọc theo đường viền nướu, giúp cải thiện sức khỏe nướu. Nhờ thiết kế cong của đầu bàn chải này, bạn có thể chắc chắn rằng lông sẽ tiếp xúc tối đa với răng.
Bạn được làm sạch theo nhu cầu cá nhân mỗi khi đánh răng bằng công nghệ làm sạch thích ứng của chúng tôi. Các bề mặt cao su mềm dẻo cho phép Premium Gum Care thích ứng với hình dạng răng và nướu của bạn, hấp thụ lực đánh răng quá mạnh và tăng cường độ làm sạch bằng sóng âm. Do đó, các sợi lông có thể điều chỉnh theo hình dạng của răng và nướu để tăng diện tích tiếp xúc bề mặt lên gấp 2 lần so với đầu bàn chải thường** để làm sạch sâu hơn ngay cả ở những khu vực khó tiếp cận.
Nhờ thiết kế linh hoạt, Premium Gum Care loại bỏ mảng bám gấp 10 lần so với bàn chải thường. Thiết kế này nâng cao công nghệ làm sạch Philips Sonicare độc đáo của chúng tôi, vì vậy, bất kể bạn đánh răng như thế nào, bạn vẫn đạt được hiệu quả làm sạch vượt trội mà bạn có thể nhìn thấy và cảm nhận.
Công nghệ điện sóng âm (sonic) tiên tiến của Philips Sonicare tạo ra dòng nước giữa các kẽ răng và các động tác chải của bàn chải sẽ phá vỡ mảng bám và cuốn mảng bám đi để chăm sóc răng miệng hàng ngày.
Đầu bàn chải sẽ giảm hiệu quả sau 3 tháng sử dụng, nhưng với BrushSync™, bạn sẽ được nhắc nhở trước khi điều này xảy ra. Bàn chải thông minh của bạn sẽ theo dõi tần suất cũng như lực đánh răng và sẽ thông báo cho bạn khi đến lúc cần thay thế. Bạn chưa có bàn chải thông minh Philips Sonicare? Chỉ cần theo dõi đến khi dải màu xanh trên lông bàn chải chuyển sang màu trắng, bạn sẽ biết đã đến lúc cần thay đầu bàn chải mới.
Đầu bàn chải G3 Premium Gum Care vừa khớp hoàn toàn với mọi tay cầm bàn chải Philips Sonicare, ngoại trừ Philips One và Essence. Chỉ cần lắp vào và tháo ra để thay thế và làm sạch răng miệng dễ dàng.
Tất cả đầu bàn chải Philips Sonicare đều an toàn và nhẹ nhàng với răng và nướu. Trong quá trình kiểm nghiệm, mỗi đầu bàn chải đều trải qua các công đoạn để đảm bảo độ bền và hiệu suất vượt trội mỗi khi bạn đánh răng.
Bạn sẽ luôn làm sạch răng miệng hiệu quả nhất có thể với tính năng ghép nối chế độ BrushSync™ của chúng tôi****. Đầu bàn chải Philips Sonicare C2 Optimal Clean đồng bộ với tay cầm bàn chải Philips Sonicare hỗ trợ BrushSync™ của bạn****, chọn chế độ đánh răng tối ưu và mức cường độ để làm sạch răng miệng vượt trội. Tất cả những gì bạn cần làm là bắt đầu đánh răng.
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Chất lượng và hiệu suất
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