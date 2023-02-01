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  • Làm sạch mảng bám mạnh mẽ. Nhẹ nhàng với răng và nướu. Làm sạch mảng bám mạnh mẽ. Nhẹ nhàng với răng và nướu. Làm sạch mảng bám mạnh mẽ. Nhẹ nhàng với răng và nướu.

    Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence Đầu bàn chải làm sạch mảng bám - Gói 4 cái

    HX9024/67

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Làm sạch mảng bám mạnh mẽ. Nhẹ nhàng với răng và nướu.

    Đầu bàn chải đánh răng Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence hoàn hảo cho những ai muốn duy trì việc loại bỏ mảng bám tối ưu như một phần của quy trình chăm sóc răng miệng hàng ngày.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 729.000 đ

    Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence Đầu bàn chải làm sạch mảng bám - Gói 4 cái

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    Làm sạch mảng bám mạnh mẽ. Nhẹ nhàng với răng và nướu.

    Loại bỏ mảng bám vượt trội mỗi ngày

    • Gói 4 sản phẩm
    • Kích thước tiêu chuẩn
    • Lắp vào
    • Ghép nối chế độ BrushSync
    Loại bỏ mảng bám gấp 7 lần so với bàn chải thường

    Loại bỏ mảng bám gấp 7 lần so với bàn chải thường

    Lông bàn chải chất lượng cao, dày đặc giúp loại bỏ mảng bám nhiều hơn gấp 7 lần so với bàn chải thường. Ngoài ra, đầu bàn chải dạng cong đặc biệt giúp dễ dàng tiếp cận các răng ở sâu trong miệng.

    Luôn biết khi nào cần thay thế. Luôn làm sạch hiệu quả.

    Luôn biết khi nào cần thay thế. Luôn làm sạch hiệu quả.

    Đầu bàn chải sẽ giảm hiệu quả sau 3 tháng sử dụng, nhưng với BrushSync™, bạn sẽ được nhắc nhở trước khi điều này xảy ra. Bàn chải thông minh của bạn sẽ theo dõi tần suất cũng như lực đánh răng và sẽ thông báo cho bạn khi đến lúc cần thay thế. Bạn chưa có bàn chải thông minh Philips Sonicare? Chỉ cần theo dõi đến khi dải màu xanh trên lông bàn chải chuyển sang màu trắng, bạn sẽ biết đã đến lúc cần thay đầu bàn chải mới.

    Công nghệ sonic tiên tiến của Philips Sonicare

    Công nghệ sonic tiên tiến của Philips Sonicare

    Công nghệ điện sóng âm (sonic) tiên tiến của Philips Sonicare tạo ra dòng nước giữa các kẽ răng và các động tác chải của bàn chải sẽ phá vỡ mảng bám và cuốn mảng bám đi để chăm sóc răng miệng hàng ngày.

    Đã được kiểm nghiệm về khả năng đáp ứng nhu cầu sức khỏe răng miệng của bạn

    Đã được kiểm nghiệm về khả năng đáp ứng nhu cầu sức khỏe răng miệng của bạn

    Tất cả đầu bàn chải Philips Sonicare đều an toàn và nhẹ nhàng với răng và nướu. Trong quá trình kiểm nghiệm, mỗi đầu bàn chải đều trải qua các công đoạn để đảm bảo độ bền và hiệu suất vượt trội mỗi khi bạn đánh răng.

    Tự động chọn chế độ tối ưu để đạt hiệu quả tốt nhất**

    Tự động chọn chế độ tối ưu để đạt hiệu quả tốt nhất**

    Bạn sẽ luôn làm sạch răng miệng hiệu quả nhất có thể với tính năng ghép nối chế độ BrushSync™ của chúng tôi**. Đầu bàn chải Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defense đồng bộ với tay cầm bàn chải Philips Sonicare hỗ trợ BrushSync™ của bạn**, chọn chế độ đánh răng tối ưu và mức cường độ để làm sạch răng miệng vượt trội. Tất cả những gì bạn cần làm là bắt đầu đánh răng.

    Thiết kế dễ lắp ráp giúp lắp đầu bàn chải vào dễ dàng

    Thiết kế dễ lắp ráp giúp lắp đầu bàn chải vào dễ dàng

    Đầu bàn chải Optimal Plaque Defense vừa khớp hoàn toàn với mọi tay cầm bàn chải Philips Sonicare, ngoại trừ Philips One và Essence. Chỉ cần lắp vào và tháo ra để thay thế và làm sạch răng miệng dễ dàng.

    Thông số kỹ thuật

    • Thiết kế và hoàn thiện

      Màu sắc
      Trắng
      Độ cứng của lông bàn chải
      T.bình
      Dải màu xanh trên lông bàn chải
      Dải màu xanh trên lông bàn chải mờ đi
      Kích cỡ
      Chuẩn

    • Khả năng tương thích

      Kết cấu đầu bàn chải
      Lắp vào
      Ghép nối chế độ BrushSync
      Phù hợp với các mẫu máy sau
      • Kiểm soát mảng bám Dòng 2
      • Ngăn ngừa mảng bám Dòng 2
      • Chăm sóc nướu Dòng 3
      • DiamondClean
      • DiamondClean Smart
      • EasyClean
      • Essence+
      • FlexCare
      • FlexCare Platinum
      • FlexCare Platinum Connected
      • FlexCare+
      • for Kids
      • HealthyWhite
      • HealthyWhite+
      • PowerUp
      • ProtectiveClean

    • Bộ phận đi kèm

      Đầu bàn chải
      4 C2 Optimal Plaque Defense

    • Chất lượng và hiệu suất

      Thay thế phụ kiện
      3 tháng một lần
      Đã được kiểm nghiệm
      để sử dụng tối ưu

    • Lợi ích sức khỏe

      Lấy cao răng
      Loại bỏ nhiều mảng bám hơn gấp 7 lần*

    Badge-D2C

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    • Loại bỏ mảng bám gấp 7 lần so với bàn chải thường
    • *Tính năng Ghép nối chế độ BrushSync™ chỉ tương thích với tay cầm bàn chải có hỗ trợ Philips Sonicare BrushSync™
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