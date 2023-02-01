HX9022/28
Làm sạch mảng bám mạnh mẽ - Nhẹ nhàng với răng và nướu.
Đầu bàn chải đánh răng Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence hoàn hảo cho những ai muốn duy trì việc loại bỏ mảng bám tối ưu như một phần của quy trình chăm sóc răng miệng hàng ngày.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Lông bàn chải chất lượng cao, dày đặc giúp loại bỏ mảng bám nhiều hơn gấp 7 lần so với bàn chải thường. Ngoài ra, đầu bàn chải dạng cong đặc biệt giúp dễ dàng tiếp cận các răng ở sâu trong miệng.
Đầu bàn chải sẽ giảm hiệu quả sau 3 tháng sử dụng, nhưng với BrushSync™, bạn sẽ được nhắc nhở trước khi điều này xảy ra. Bàn chải thông minh của bạn sẽ theo dõi tần suất cũng như lực đánh răng và sẽ thông báo cho bạn khi đến lúc cần thay thế. Bạn chưa có bàn chải thông minh Philips Sonicare? Chỉ cần theo dõi đến khi dải màu xanh trên lông bàn chải chuyển sang màu trắng, bạn sẽ biết đã đến lúc cần thay đầu bàn chải mới.
Công nghệ điện sóng âm (sonic) tiên tiến của Philips Sonicare tạo ra dòng nước giữa các kẽ răng và các động tác chải của bàn chải sẽ phá vỡ mảng bám và cuốn mảng bám đi để chăm sóc răng miệng hàng ngày.
Tất cả đầu bàn chải Philips Sonicare đều an toàn và nhẹ nhàng với răng và nướu. Trong quá trình kiểm nghiệm, mỗi đầu bàn chải đều trải qua các công đoạn để đảm bảo độ bền và hiệu suất vượt trội mỗi khi bạn đánh răng.
Bạn sẽ luôn làm sạch răng miệng hiệu quả nhất có thể với tính năng ghép nối chế độ BrushSync™ của chúng tôi**. Đầu bàn chải Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence đồng bộ với tay cầm bàn chải Philips Sonicare hỗ trợ BrushSync™ của bạn**, chọn chế độ đánh răng tối ưu và mức cường độ để làm sạch răng miệng vượt trội. Tất cả những gì bạn cần làm là bắt đầu đánh răng.
Đầu bàn chải Optimal Plaque Defence vừa khớp hoàn toàn với mọi tay cầm bàn chải Philips Sonicare, ngoại trừ Philips One và Essence. Chỉ cần lắp vào và tháo ra để thay thế và làm sạch răng miệng dễ dàng.
Thiết kế và hoàn thiện
Khả năng tương thích
Bộ phận đi kèm
Chất lượng và hiệu suất
Lợi ích sức khỏe
Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox