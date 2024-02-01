HX7413/06
Chăm sóc nâng cao cho răng và nướu nhạy cảm
Việc làm sạch kỹ lưỡng vẫn nhẹ nhàng với răng và nướu nhạy cảm, loại bỏ mảng bám gấp 10 lần*. Sở hữu công nghệ Sonicare thế hệ mới cho khả năng làm sạch mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng, ngay cả ở những vùng khó tiếp cận.Xem tất cả lợi ích
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Làm sạch kỹ lưỡng vẫn có thể nhẹ nhàng với răng và nướu nhạy cảm. Đầu bàn chải S2 Sensitive này có thiết kế độc đáo với lông bàn chải dài, mỏng, siêu mềm giúp mỗi lần chải đều nhẹ nhàng. Với hơn 3.000 sợi lông được xếp dày đặc, bàn chải giúp bạn loại bỏ mảng bám nhiều gấp 10 lần so với bàn chải đánh răng thông thường*.
Bàn chải đánh răng điện này sử dụng Công nghệ Sonicare thế hệ mới của chúng tôi để mang lại cho bạn sự làm sạch đồng đều thực sự trong toàn bộ khoang miệng. Động cơ tự động điều chỉnh công suất để không làm giảm hiệu suất khi bạn chải đến những vùng khó làm sạch hơn. Tận hưởng sự làm sạch nhẹ nhàng nhưng hiệu quả cho răng và nướu của bạn với tối đa 62.000 chuyển động của lông bàn chải mỗi phút. Sonicare Fluid Action hỗ trợ lông bàn chải làm sạch bằng cách đẩy chất lỏng sâu vào giữa các kẽ răng và dọc theo đường viền nướu.
Bàn chải đánh răng điện Sonicare này có một vòng đèn ở đế giúp bạn nhẹ nhàng nhận biết nếu bạn đang dùng lực quá mạnh. Khi đèn sáng lên, hãy giảm lực chải để bảo vệ nướu của bạn.
Tăng cường hiệu quả làm sạch với 9 chế độ chải răng. Cho dù bạn muốn chải mạnh hơn hay tập trung vào một vùng răng cụ thể, bạn đều có thể thực hiện được. Chọn giữa chế độ Làm sạch, Nhạy cảm và Làm trắng, cũng như một trong ba mức cường độ có sẵn.
Bàn chải đánh răng kết hợp với ứng dụng Sonicare để cung cấp hướng dẫn đánh răng, mẹo và thủ thuật, cùng nội dung điều chỉnh riêng cho bạn, giúp bạn đạt được mục tiêu chăm sóc sức khỏe răng miệng.
Hộp đựng du lịch của chúng tôi cho phép bạn mang thiết bị đi khắp mọi nơi. Hộp đựng có kích thước nhỏ gọn nhưng đủ chắc chắn, đảm bảo an toàn cho bàn chải đánh răng Sonicare của bạn.
Tối ưu hóa thời gian chải răng với bộ hẹn giờ làm sạch của Sonicare. Cứ mỗi 20 giây, BrushPacer sẽ nhắc bạn làm sạch vùng răng mới. Sau 2 phút, SmartTimer sẽ báo hiệu quá trình chải răng đã hoàn tất.
Bạn có biết đầu bàn chải sẽ kém hiệu quả hơn sau ba tháng sử dụng không? Các chuyên gia nha khoa khuyến nghị thay đầu bàn chải thường xuyên, đó là lý do tại sao bàn chải đánh răng Philips Sonicare có chức năng nhắc nhở thay đầu bàn chải. Chức năng này theo dõi tần suất và mức độ chải mạnh của bạn, sau đó nhắc bạn thay đầu bàn chải khi đến lúc cần thay đầu bàn chải mới.
Trải nghiệm đánh răng thường xuyên lên đến 21 ngày chỉ sau một lần sạc, mang đến sự tiện lợi mới cho thói quen đánh răng của bạn.
Cường độ
Công suất
Đặc điểm kỹ thuật
Thiết kế và hoàn thiện
Dịch vụ
Khả năng tương thích
Dễ sử dụng
Bộ phận đi kèm
Hiệu suất làm sạch
Chế độ
Công nghệ Cảm biến thông minh
Ứng dụng Sonicare
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