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  • Chăm sóc nâng cao cho răng và nướu nhạy cảm Chăm sóc nâng cao cho răng và nướu nhạy cảm Chăm sóc nâng cao cho răng và nướu nhạy cảm

    Philips Sonicare Series 6500 Bàn chải điện

    HX7413/06

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Chăm sóc nâng cao cho răng và nướu nhạy cảm

    Việc làm sạch kỹ lưỡng vẫn nhẹ nhàng với răng và nướu nhạy cảm, loại bỏ mảng bám gấp 10 lần*. Sở hữu công nghệ Sonicare thế hệ mới cho khả năng làm sạch mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng, ngay cả ở những vùng khó tiếp cận.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 4.595.000 đ

    Philips Sonicare Series 6500 Bàn chải điện

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    Chăm sóc nâng cao cho răng và nướu nhạy cảm

    Nhẹ nhàng loại bỏ mảng bám gấp 10 lần*

    • Loại bỏ mảng bám nhiều hơn 10 lần*
    • Nhẹ nhàng cho răng và nướu nhạy cảm
    • Công nghệ Sonicare thế hệ mới
    • Cảm biến áp lực trực quan
    • 3 chế độ chải, 3 cường độ
    Đặc biệt nhẹ nhàng cho răng nhạy cảm

    Đặc biệt nhẹ nhàng cho răng nhạy cảm

    Làm sạch kỹ lưỡng vẫn có thể nhẹ nhàng với răng và nướu nhạy cảm. Đầu bàn chải S2 Sensitive này có thiết kế độc đáo với lông bàn chải dài, mỏng, siêu mềm giúp mỗi lần chải đều nhẹ nhàng. Với hơn 3.000 sợi lông được xếp dày đặc, bàn chải giúp bạn loại bỏ mảng bám nhiều gấp 10 lần so với bàn chải đánh răng thông thường*.

    Công nghệ Sonicare thế hệ mới

    Công nghệ Sonicare thế hệ mới

    Bàn chải đánh răng điện này sử dụng Công nghệ Sonicare thế hệ mới của chúng tôi để mang lại cho bạn sự làm sạch đồng đều thực sự trong toàn bộ khoang miệng. Động cơ tự động điều chỉnh công suất để không làm giảm hiệu suất khi bạn chải đến những vùng khó làm sạch hơn. Tận hưởng sự làm sạch nhẹ nhàng nhưng hiệu quả cho răng và nướu của bạn với tối đa 62.000 chuyển động của lông bàn chải mỗi phút. Sonicare Fluid Action hỗ trợ lông bàn chải làm sạch bằng cách đẩy chất lỏng sâu vào giữa các kẽ răng và dọc theo đường viền nướu.

    Hỗ trợ thêm để bảo vệ nướu

    Hỗ trợ thêm để bảo vệ nướu

    Bàn chải đánh răng điện Sonicare này có một vòng đèn ở đế giúp bạn nhẹ nhàng nhận biết nếu bạn đang dùng lực quá mạnh. Khi đèn sáng lên, hãy giảm lực chải để bảo vệ nướu của bạn.

    Chọn trải nghiệm vệ sinh lý tưởng của bạn

    Chọn trải nghiệm vệ sinh lý tưởng của bạn

    Tăng cường hiệu quả làm sạch với 9 chế độ chải răng. Cho dù bạn muốn chải mạnh hơn hay tập trung vào một vùng răng cụ thể, bạn đều có thể thực hiện được. Chọn giữa chế độ Làm sạch, Nhạy cảm và Làm trắng, cũng như một trong ba mức cường độ có sẵn.

    Kiểm soát quá trình đánh răng

    Kiểm soát quá trình đánh răng

    Bàn chải đánh răng kết hợp với ứng dụng Sonicare để cung cấp hướng dẫn đánh răng, mẹo và thủ thuật, cùng nội dung điều chỉnh riêng cho bạn, giúp bạn đạt được mục tiêu chăm sóc sức khỏe răng miệng.

    Chăm sóc răng miệng ở mọi nơi

    Chăm sóc răng miệng ở mọi nơi

    Hộp đựng du lịch của chúng tôi cho phép bạn mang thiết bị đi khắp mọi nơi. Hộp đựng có kích thước nhỏ gọn nhưng đủ chắc chắn, đảm bảo an toàn cho bàn chải đánh răng Sonicare của bạn.

    Các phiên chải răng có hướng dẫn

    Các phiên chải răng có hướng dẫn

    Tối ưu hóa thời gian chải răng với bộ hẹn giờ làm sạch của Sonicare. Cứ mỗi 20 giây, BrushPacer sẽ nhắc bạn làm sạch vùng răng mới. Sau 2 phút, SmartTimer sẽ báo hiệu quá trình chải răng đã hoàn tất.

    Duy trì thói quen đánh răng tốt nhất với tính năng nhắc nhở thay đầu bàn chải

    Duy trì thói quen đánh răng tốt nhất với tính năng nhắc nhở thay đầu bàn chải

    Bạn có biết đầu bàn chải sẽ kém hiệu quả hơn sau ba tháng sử dụng không? Các chuyên gia nha khoa khuyến nghị thay đầu bàn chải thường xuyên, đó là lý do tại sao bàn chải đánh răng Philips Sonicare có chức năng nhắc nhở thay đầu bàn chải. Chức năng này theo dõi tần suất và mức độ chải mạnh của bạn, sau đó nhắc bạn thay đầu bàn chải khi đến lúc cần thay đầu bàn chải mới.

    21 ngày đánh răng thường xuyên

    21 ngày đánh răng thường xuyên

    Trải nghiệm đánh răng thường xuyên lên đến 21 ngày chỉ sau một lần sạc, mang đến sự tiện lợi mới cho thói quen đánh răng của bạn.

    Thông số kỹ thuật

    • Cường độ

      Cao
      Để tăng cường độ sạch
      Trung bình
      Để vệ sinh hằng ngày
      Thấp
      Dành cho răng và nướu nhạy cảm

    • Công suất

      Điện áp
      100-240 V

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Pin
      Có thể sạc lại
      Thời gian hoạt động (pin đầy đến hết pin)
      21 ngày
      Tiêu thụ năng lượng
      Chế độ chờ không hiển thị 0,08 W
      Kiểu pin
      Lithium ION
      Chế độ TẮT (không có phụ kiện)
      Không áp dụng

    • Thiết kế và hoàn thiện

      Màu sắc
      Xanh đen

    • Dịch vụ

      Bảo hành
      Bảo hành giới hạn 2 năm

    • Khả năng tương thích

      Công nghệ không dây Bluetooth
      Kết nối với ứng dụng đánh răng
      Khả năng tương thích với Android
      Điện thoại Android có Bluetooth 4.0 trở lên
      Khả năng tương thích với iOS
      iPhone có Bluetooth 4.0 trở lên

    • Dễ sử dụng

      Khả năng tương thích tay cầm
      Đầu bàn chải nhấn vào tay cầm dễ dàng
      Thân bàn chải
      Thiết kế mảnh tiện dụng
      Chỉ báo pin
      Đèn biểu tượng cho biết thời lượng pin
      Túi đựng du lịch
      Túi đựng du lịch
      Bộ hẹn giờ
      BrushPacer và SmartTimer

    • Bộ phận đi kèm

      Thân bàn chải
      1 Bàn chải đánh răng có thể sạc lại 6500
      Túi đựng du lịch
      1 Túi đựng du lịch
      Đầu bàn chải
      • 1 S2 Sensitive
      • 1 C3 Premium Plaque Defence
      Bộ sạc
      1 bộ sạc USB-A

    • Hiệu suất làm sạch

      Lấy cao răng
      Hiệu quả hơn tới 10 lần*
      Tốc độ
      62.000 lần di chuyển bàn chải/phút

    • Chế độ

      Làm sạch
      Để vệ sinh sạch sẽ hàng ngày
      Trắng
      Giúp loại bỏ vết ố trên bề mặt răng
      Sensitive
      Dành cho răng và nướu nhạy cảm

    • Công nghệ Cảm biến thông minh

      Phản hồi áp lực
      • Vòng sáng màu tím
      • Rung và tiếng đập
      Nhắc nhở thay mới
      BrushSync cho bạn biết khi nào cần thay đầu bàn chải

    • Ứng dụng Sonicare

      Theo dõi và báo cáo tiến độ
      Theo dõi kiểu đánh răng theo thời gian, giúp bạn duy trì sức khỏe răng miệng.

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