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  • Răng trắng hơn đến 100% chỉ trong một tuần* Răng trắng hơn đến 100% chỉ trong một tuần* Răng trắng hơn đến 100% chỉ trong một tuần*

    Philips Sonicare W2 Optimal White Đầu bàn chải sonic W2

    HX6062/67

    Răng trắng hơn đến 100% chỉ trong một tuần*

    Đầu bàn chải W2 Optimal White thích hợp cho những ai muốn làm sạch sâu hơn để loại bỏ các vết ố trên bề mặt để có một nụ cười trắng sáng rạng rỡ. Đầu bàn chải này cũng hỗ trợ duy trì độ sáng trong suốt liệu trình làm trắng răng chuyên nghiệp

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    Giá bán lẻ đề xuất: 549.000 đ

    Philips Sonicare W2 Optimal White Đầu bàn chải sonic W2

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    Răng trắng hơn đến 100% chỉ trong một tuần*

    Làm sạch nâng cao để loại bỏ vết ố trên răng và răng trắng hơn

    • 2 cái/gói
    • Kích thước tiêu chuẩn
    • Lắp vào
    • Ghép nối chế độ BrushSync
    Loại bỏ mảng bám gấp 7 lần so với bàn chải thường

    Loại bỏ mảng bám gấp 7 lần so với bàn chải thường

    Lông bàn chải chất lượng cao, dày đặc giúp loại bỏ mảng bám nhiều hơn gấp 7 lần so với bàn chải thường.

    Lông bàn chải hình thoi giúp răng bạn trắng hơn 100% trong 1 tuần

    Lông bàn chải hình thoi giúp răng bạn trắng hơn 100% trong 1 tuần

    Phần lông bàn chải tẩy vết ố của DiamondClean bao gồm những sợi lông hình thoi dày đặc, giúp loại bỏ các vết ố trên bề mặt răng do thức ăn và đồ uống. Bạn sẽ nhận thấy răng trắng sáng hơn, lên đến 100%*, chỉ sau 7 ngày.

    Tự động chọn chế độ tối ưu để đạt hiệu quả tốt nhất**

    Tự động chọn chế độ tối ưu để đạt hiệu quả tốt nhất**

    Bạn sẽ luôn làm sạch răng miệng hiệu quả nhất có thể với tính năng ghép nối chế độ BrushSync™ của chúng tôi**. Đầu bàn chải Philips Sonicare W2 Optimal White đồng bộ với tay cầm bàn chải Philips Sonicare hỗ trợ BrushSync™ của bạn**, chọn chế độ đánh răng tối ưu và mức cường độ để làm trắng răng vượt trội. Tất cả những gì bạn cần làm là bắt đầu đánh răng.

    Luôn biết khi nào cần thay thế. Luôn làm sạch hiệu quả.

    Luôn biết khi nào cần thay thế. Luôn làm sạch hiệu quả.

    Đầu bàn chải sẽ giảm hiệu quả sau 3 tháng sử dụng, nhưng với BrushSync™, bạn sẽ được nhắc nhở trước khi điều này xảy ra. Bàn chải thông minh của bạn sẽ theo dõi tần suất cũng như lực đánh răng và sẽ thông báo cho bạn khi đến lúc cần thay thế. Bạn chưa có bàn chải thông minh Philips Sonicare? Chỉ cần theo dõi đến khi dải màu xanh trên lông bàn chải chuyển sang màu trắng, bạn sẽ biết đã đến lúc cần thay đầu bàn chải mới.

    Đã được kiểm nghiệm về khả năng đáp ứng nhu cầu sức khỏe răng miệng của bạn

    Đã được kiểm nghiệm về khả năng đáp ứng nhu cầu sức khỏe răng miệng của bạn

    Tất cả đầu bàn chải Philips Sonicare đều an toàn và nhẹ nhàng với răng và nướu. Trong quá trình kiểm nghiệm, mỗi đầu bàn chải đều trải qua các công đoạn để đảm bảo độ bền và hiệu suất vượt trội mỗi khi bạn đánh răng.

    Công nghệ sonic tiên tiến của Philips Sonicare

    Công nghệ sonic tiên tiến của Philips Sonicare

    Công nghệ điện sóng âm (sonic) tiên tiến của Philips Sonicare tạo ra dòng nước giữa các kẽ răng và các động tác chải của bàn chải sẽ phá vỡ mảng bám và cuốn mảng bám đi để chăm sóc răng miệng hàng ngày.

    Thiết kế dễ lắp ráp giúp lắp đầu bàn chải vào dễ dàng

    Thiết kế dễ lắp ráp giúp lắp đầu bàn chải vào dễ dàng

    Đầu bàn chải W DiamondClean vừa khớp hoàn toàn với mọi tay cầm bàn chải Philips Sonicare, ngoại trừ Philips One và Essence. Chỉ cần lắp vào và tháo ra để thay thế và làm sạch răng miệng dễ dàng.

    Thông số kỹ thuật

    • Thiết kế và hoàn thiện

      Độ cứng của lông bàn chải
      Trung bình
      Màu sắc
      Trắng
      Dải màu xanh trên lông bàn chải
      Dải màu xanh trên lông bàn chải mờ đi
      Kích cỡ
      Chuẩn

    • Khả năng tương thích

      Kết cấu đầu bàn chải
      Lắp vào
      Ghép nối chế độ BrushSync
      Phù hợp với các mẫu máy sau
      • Kiểm soát mảng bám Dòng 2
      • Ngăn ngừa mảng bám Dòng 2
      • Chăm sóc nướu Dòng 3
      • DiamondClean
      • DiamondClean Smart
      • EasyClean
      • Essence+
      • FlexCare
      • FlexCare Platinum
      • FlexCare Platinum Connected
      • FlexCare+
      • for Kids
      • HealthyWhite
      • HealthyWhite+
      • PowerUp
      • ProtectiveClean

    • Bộ phận đi kèm

      Đầu bàn chải
      2 W2 Optimal White đầu bàn chải tiêu chuẩn

    • Chất lượng và hiệu suất

      Thay thế phụ kiện
      3 tháng một lần
      Đã được kiểm nghiệm
      để sử dụng tối ưu

    • Lợi ích sức khỏe

      Lấy cao răng
      Loại bỏ nhiều mảng bám hơn gấp 7 lần*
      Chăm sóc nướu
      Giúp cải thiện sức khỏe nướu răng
      Làm trắng
      Răng trắng hơn chỉ trong một tuần

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    • Loại bỏ mảng bám gấp 7 lần so với bàn chải thường
    • *Tính năng Ghép nối chế độ BrushSync™ chỉ tương thích với tay cầm bàn chải có hỗ trợ Philips Sonicare BrushSync™
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