HX6062/67
Răng trắng hơn đến 100% chỉ trong một tuần*
Đầu bàn chải W2 Optimal White thích hợp cho những ai muốn làm sạch sâu hơn để loại bỏ các vết ố trên bề mặt để có một nụ cười trắng sáng rạng rỡ. Đầu bàn chải này cũng hỗ trợ duy trì độ sáng trong suốt liệu trình làm trắng răng chuyên nghiệpXem tất cả lợi ích
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Lông bàn chải chất lượng cao, dày đặc giúp loại bỏ mảng bám nhiều hơn gấp 7 lần so với bàn chải thường.
Phần lông bàn chải tẩy vết ố của DiamondClean bao gồm những sợi lông hình thoi dày đặc, giúp loại bỏ các vết ố trên bề mặt răng do thức ăn và đồ uống. Bạn sẽ nhận thấy răng trắng sáng hơn, lên đến 100%*, chỉ sau 7 ngày.
Bạn sẽ luôn làm sạch răng miệng hiệu quả nhất có thể với tính năng ghép nối chế độ BrushSync™ của chúng tôi**. Đầu bàn chải Philips Sonicare W2 Optimal White đồng bộ với tay cầm bàn chải Philips Sonicare hỗ trợ BrushSync™ của bạn**, chọn chế độ đánh răng tối ưu và mức cường độ để làm trắng răng vượt trội. Tất cả những gì bạn cần làm là bắt đầu đánh răng.
Đầu bàn chải sẽ giảm hiệu quả sau 3 tháng sử dụng, nhưng với BrushSync™, bạn sẽ được nhắc nhở trước khi điều này xảy ra. Bàn chải thông minh của bạn sẽ theo dõi tần suất cũng như lực đánh răng và sẽ thông báo cho bạn khi đến lúc cần thay thế. Bạn chưa có bàn chải thông minh Philips Sonicare? Chỉ cần theo dõi đến khi dải màu xanh trên lông bàn chải chuyển sang màu trắng, bạn sẽ biết đã đến lúc cần thay đầu bàn chải mới.
Tất cả đầu bàn chải Philips Sonicare đều an toàn và nhẹ nhàng với răng và nướu. Trong quá trình kiểm nghiệm, mỗi đầu bàn chải đều trải qua các công đoạn để đảm bảo độ bền và hiệu suất vượt trội mỗi khi bạn đánh răng.
Công nghệ điện sóng âm (sonic) tiên tiến của Philips Sonicare tạo ra dòng nước giữa các kẽ răng và các động tác chải của bàn chải sẽ phá vỡ mảng bám và cuốn mảng bám đi để chăm sóc răng miệng hàng ngày.
Đầu bàn chải W DiamondClean vừa khớp hoàn toàn với mọi tay cầm bàn chải Philips Sonicare, ngoại trừ Philips One và Essence. Chỉ cần lắp vào và tháo ra để thay thế và làm sạch răng miệng dễ dàng.
Thiết kế và hoàn thiện
Khả năng tương thích
Bộ phận đi kèm
Chất lượng và hiệu suất
Lợi ích sức khỏe
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