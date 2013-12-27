Phù hợp cho trẻ từ 7 tuổi trở lên

Đầu bàn chải này được thiết kế để làm sạch miệng trẻ em một cách nhẹ nhàng. Đầu bàn chải có lông bàn chải mềm mại để làm sạch nhẹ nhàng, hình dạng lông bàn chải được thiết kế phù hợp với răng của trẻ và mặt sau bằng cao su mềm mại mang lại sự thoải mái tối đa trong miệng. Cũng có sẵn kích thước nhỏ hơn cho trẻ từ 3 tuổi trở lên.