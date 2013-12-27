HX6032/13
Đầu bàn chải được thiết kế đặc biệt cho trẻ em
Ngăn ngừa sâu răng và giúp trẻ tự tin với đầu bàn chải thay thế Philips Sonicare for Kids này. Làm sạch nhẹ nhàng, kỹ lưỡng và thú vị cho trẻ em từ ba tuổi trở lên.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Hãy yên tâm rằng con bạn có thể cảm thấy thoải mái khi hình thành thói quen đánh răng lành mạnh và ngăn ngừa sâu răng. Đầu bàn chải Philips Sonicare dành cho trẻ em có lớp cao su đúc khuôn cho cảm giác mềm mại và dễ chịu hơn trong miệng, tiếp xúc với má và nướu.
Bàn chải đánh răng Philips Sonicare làm sạch và chăm sóc răng và nướu của bạn một cách nhẹ nhàng nhưng hiệu quả với tối đa 62.000 chuyển động của lông bàn chải. Công nghệ Sonicare Fluid Action hỗ trợ lông bàn chải làm sạch bằng cách đẩy chất lỏng sâu vào giữa các kẽ răng và dọc theo đường viền nướu.
Tất cả các đầu bàn chải Philips Sonicare đều được thiết kế tỉ mỉ và kiểm nghiệm lâm sàng. Vì vậy, bạn có thể chắc chắn rằng đầu bàn chải đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng, an toàn và hiệu suất.
Công nghệ sóng âm của chúng tôi cho phép bạn tận dụng tối đa thời gian hạn chế mà con bạn dành cho việc đánh răng để xây dựng thói quen lành mạnh và hoàn thiện kỹ thuật đánh răng của bé.
Đầu bàn chải này được thiết kế để làm sạch miệng trẻ em một cách nhẹ nhàng. Đầu bàn chải có lông bàn chải mềm mại để làm sạch nhẹ nhàng, hình dạng lông bàn chải được thiết kế phù hợp với răng của trẻ và mặt sau bằng cao su mềm mại mang lại sự thoải mái tối đa trong miệng. Cũng có sẵn kích thước tiêu chuẩn dành cho trẻ em từ 7 tuổi trở lên.
Chúng tôi đang nỗ lực giảm thiểu việc sử dụng nhựa có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch trong các sản phẩm của mình. Đó là lý do tại sao 70% nhựa trong đầu bàn chải này là nhựa sinh học.*
Tất cả đầu bàn chải của chúng tôi đều được đóng gói bằng giấy, có thể tái chế ở những nơi có cơ sở tái chế.
Thiết kế và hoàn thiện
Khả năng tương thích
Bộ phận đi kèm
Chất lượng và hiệu suất
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