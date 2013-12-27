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  • Đầu bàn chải được thiết kế đặc biệt cho trẻ em Đầu bàn chải được thiết kế đặc biệt cho trẻ em Đầu bàn chải được thiết kế đặc biệt cho trẻ em

    Philips Sonicare For Kids Age 3+ Bộ 2 đầu bàn chải nhỏ

    HX6032/13

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Đầu bàn chải được thiết kế đặc biệt cho trẻ em

    Ngăn ngừa sâu răng và giúp trẻ tự tin với đầu bàn chải thay thế Philips Sonicare for Kids này. Làm sạch nhẹ nhàng, kỹ lưỡng và thú vị cho trẻ em từ ba tuổi trở lên.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 455.000 đ

    Philips Sonicare For Kids Age 3+ Bộ 2 đầu bàn chải nhỏ

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    Đầu bàn chải được thiết kế đặc biệt cho trẻ em

    Bảo vệ chống sâu răng cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên

    • Làm sạch nhẹ nhàng nhưng hiệu quả
    • Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên
    • Mềm
    • 70% nhựa sinh học*
    Làm sạch nhẹ nhàng để bảo vệ nụ cười của trẻ đang lớn

    Làm sạch nhẹ nhàng để bảo vệ nụ cười của trẻ đang lớn

    Hãy yên tâm rằng con bạn có thể cảm thấy thoải mái khi hình thành thói quen đánh răng lành mạnh và ngăn ngừa sâu răng. Đầu bàn chải Philips Sonicare dành cho trẻ em có lớp cao su đúc khuôn cho cảm giác mềm mại và dễ chịu hơn trong miệng, tiếp xúc với má và nướu.

    Sonicare Fluid Action

    Sonicare Fluid Action

    Bàn chải đánh răng Philips Sonicare làm sạch và chăm sóc răng và nướu của bạn một cách nhẹ nhàng nhưng hiệu quả với tối đa 62.000 chuyển động của lông bàn chải. Công nghệ Sonicare Fluid Action hỗ trợ lông bàn chải làm sạch bằng cách đẩy chất lỏng sâu vào giữa các kẽ răng và dọc theo đường viền nướu.

    Đã được chứng minh mang lại hiệu quả chăm sóc răng miệng

    Đã được chứng minh mang lại hiệu quả chăm sóc răng miệng

    Tất cả các đầu bàn chải Philips Sonicare đều được thiết kế tỉ mỉ và kiểm nghiệm lâm sàng. Vì vậy, bạn có thể chắc chắn rằng đầu bàn chải đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng, an toàn và hiệu suất.

    Vệ sinh vượt trội trong vài giây

    Vệ sinh vượt trội trong vài giây

    Công nghệ sóng âm của chúng tôi cho phép bạn tận dụng tối đa thời gian hạn chế mà con bạn dành cho việc đánh răng để xây dựng thói quen lành mạnh và hoàn thiện kỹ thuật đánh răng của bé.

    Phù hợp cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên

    Phù hợp cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên

    Đầu bàn chải này được thiết kế để làm sạch miệng trẻ em một cách nhẹ nhàng. Đầu bàn chải có lông bàn chải mềm mại để làm sạch nhẹ nhàng, hình dạng lông bàn chải được thiết kế phù hợp với răng của trẻ và mặt sau bằng cao su mềm mại mang lại sự thoải mái tối đa trong miệng. Cũng có sẵn kích thước tiêu chuẩn dành cho trẻ em từ 7 tuổi trở lên.

    Được làm từ 70% nhựa sinh học

    Được làm từ 70% nhựa sinh học

    Chúng tôi đang nỗ lực giảm thiểu việc sử dụng nhựa có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch trong các sản phẩm của mình. Đó là lý do tại sao 70% nhựa trong đầu bàn chải này là nhựa sinh học.*

    Bao bì giấy có thể tái chế

    Bao bì giấy có thể tái chế

    Tất cả đầu bàn chải của chúng tôi đều được đóng gói bằng giấy, có thể tái chế ở những nơi có cơ sở tái chế.

    Thông số kỹ thuật

    • Thiết kế và hoàn thiện

      Màu sắc
      Trắng/Xanh nước biển
      Độ cứng của lông bàn chải
      Mềm
      Kích cỡ
      Nhỏ gọn

    • Khả năng tương thích

      Kết cấu đầu bàn chải
      Lắp vào
      Không thích hợp cho
      Philips One
      Bàn chải đánh răng tương thích
      Philips Sonicare for Kids

    • Bộ phận đi kèm

      Đầu bàn chải
      2 For Kids 3+

    • Chất lượng và hiệu suất

      Thay thế phụ kiện
      3 tháng một lần
      Đã được kiểm nghiệm
      để sử dụng tối ưu
      Lợi ích
      Làm sạch nhẹ nhàng

    Badge-D2C

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