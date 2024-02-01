HX3901/01
Chăm sóc thiết yếu cho răng và nướu khỏe mạnh
Chuyển sang đánh răng điện dễ dàng với Philips Sonicare Series 1000 thiết yếu. Tận hưởng khả năng loại bỏ mảng bám gấp 3 lần so với bàn chải đánh răng thông thường.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Bàn chải đánh răng điện này đi kèm với đầu bàn chải Intercare của chúng tôi. Lông bàn chải siêu dài giúp loại bỏ nhiều mảng bám hơn ở kẽ răng và những vị trí khó tiếp cận.
Bàn chải đánh răng Philips Sonicare làm sạch nhẹ nhàng nhưng hiệu quả và chăm sóc răng và nướu của bạn với 31.000 chuyển động của lông bàn chải. Công nghệ Sonicare Fluid Action hỗ trợ lông bàn chải làm sạch bằng cách đẩy chất lỏng sâu vào giữa các kẽ răng và dọc theo đường viền nướu.
Chương trình khởi động dễ dàng của Sonicare được thiết kế dành cho những người mới bắt đầu sử dụng bàn chải đánh răng điện. Chương trình cho phép bạn tăng dần cường độ chải răng một cách nhẹ nhàng trong 14 lần chải đầu tiên.
Tối ưu hóa thời gian chải răng với bộ hẹn giờ làm sạch của Sonicare. Cứ mỗi 30 giây, BrushPacer sẽ nhắc bạn làm sạch vùng răng mới. Sau 2 phút, SmartTimer sẽ báo hiệu quá trình chải răng đã hoàn tất.
Trải nghiệm chải răng thường xuyên lên đến 14 ngày chỉ với một lần sạc đầy. Mang đến sự tiện lợi vượt trội cho thói quen chải răng của bạn.
