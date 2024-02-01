Cụm từ tìm kiếm

    Philips Sonicare 1100 Bàn chải đánh răng có thể sạc lại

    HX3901/01

    Chăm sóc thiết yếu cho răng và nướu khỏe mạnh

    Chuyển sang đánh răng điện dễ dàng với Philips Sonicare Series 1000 thiết yếu. Tận hưởng khả năng loại bỏ mảng bám gấp 3 lần so với bàn chải đánh răng thông thường.

    Giá bán lẻ đề xuất: 815.000 đ

    Philips Sonicare 1100 Bàn chải đánh răng có thể sạc lại

    Chăm sóc thiết yếu cho răng và nướu khỏe mạnh

    Nhẹ nhàng loại bỏ nhiều mảng bám hơn gấp 3 lần*

    • Nhẹ nhàng loại bỏ mảng bám nhiều hơn gấp 3 lần
    • Chương trình Khởi động dễ dàng
    • SmartTimer & Quadpacer
    • Thời lượng pin 14 ngày
    Nhẹ nhàng loại bỏ nhiều mảng bám hơn gấp 3 lần*

    Nhẹ nhàng loại bỏ nhiều mảng bám hơn gấp 3 lần*

    Bàn chải đánh răng điện này đi kèm với đầu bàn chải Intercare của chúng tôi. Lông bàn chải siêu dài giúp loại bỏ nhiều mảng bám hơn ở kẽ răng và những vị trí khó tiếp cận.

    Sonicare Fluid Action

    Sonicare Fluid Action

    Bàn chải đánh răng Philips Sonicare làm sạch nhẹ nhàng nhưng hiệu quả và chăm sóc răng và nướu của bạn với 31.000 chuyển động của lông bàn chải. Công nghệ Sonicare Fluid Action hỗ trợ lông bàn chải làm sạch bằng cách đẩy chất lỏng sâu vào giữa các kẽ răng và dọc theo đường viền nướu.

    Dễ dàng chuyển sang chải răng điện

    Dễ dàng chuyển sang chải răng điện

    Chương trình khởi động dễ dàng của Sonicare được thiết kế dành cho những người mới bắt đầu sử dụng bàn chải đánh răng điện. Chương trình cho phép bạn tăng dần cường độ chải răng một cách nhẹ nhàng trong 14 lần chải đầu tiên.

    Các phiên chải răng có hướng dẫn

    Các phiên chải răng có hướng dẫn

    Tối ưu hóa thời gian chải răng với bộ hẹn giờ làm sạch của Sonicare. Cứ mỗi 30 giây, BrushPacer sẽ nhắc bạn làm sạch vùng răng mới. Sau 2 phút, SmartTimer sẽ báo hiệu quá trình chải răng đã hoàn tất.

    Thời lượng pin 14 ngày

    Thời lượng pin 14 ngày

    Trải nghiệm chải răng thường xuyên lên đến 14 ngày chỉ với một lần sạc đầy. Mang đến sự tiện lợi vượt trội cho thói quen chải răng của bạn.

    Thông số kỹ thuật

    • Cường độ

      Trung bình
      Để vệ sinh hằng ngày

    • Công suất

      Điện áp
      100-240 V

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Pin
      Có thể sạc lại
      Thời gian hoạt động (pin đầy đến hết pin)
      14 ngày
      Tiêu thụ năng lượng
      Chế độ chờ không hiển thị <0,5 W (tự động đạt được trong vòng 1 phút)
      Kiểu pin
      Lithium ION

    • Thiết kế và hoàn thiện

      Màu sắc
      Trắng

    • Dịch vụ

      Bảo hành
      Bảo hành giới hạn 2 năm

    • Dễ sử dụng

      Khả năng tương thích tay cầm
      Đầu bàn chải nhấn vào tay cầm dễ dàng
      Chỉ báo pin
      Đèn biểu tượng cho biết thời lượng pin
      Tay nắm
      Thiết kế mảnh tiện dụng
      Bộ hẹn giờ
      SmarTimer và QuadPacer

    • Bộ phận đi kèm

      Tay nắm
      1 Bàn chải đánh răng có thể sạc lại 1100
      Đầu bàn chải
      1 InterCare
      Bộ sạc
      1 Cáp sạc

    • Hiệu suất làm sạch

      Lấy cao răng
      Loại bỏ mảng bám nhiều hơn tới 3 lần*

    • Chế độ

      Làm sạch
      Để vệ sinh sạch sẽ hàng ngày

    • so với bàn chải thường
