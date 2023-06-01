Ngăn chứa nước 250ml dễ đổ đầy cho lần làm sạch trọn vẹn trong 60 giây***

Ngăn chứa nước 250ml có thể tháo rời và dễ đổ đầy, đủ nước cho một phiên sử dụng 60 giây hoàn chỉnh, thậm chí lên đến 90 giây ở chế độ Làm sạch sâu. Không cần dừng giữa chừng để châm thêm nước! Trước lần sử dụng tiếp theo, bạn chỉ cần xoay để tháo ngăn và đổ nước từ phía trên, hoặc đơn giản sử dụng cổng châm nước ở bên hông. Hãy để cổng mở sau khi sử dụng để giúp làm khô nhanh hơn.