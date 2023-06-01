Các mục khác trong hộp
- Túi du lịch
- Cáp USB
- Đầu hút tiêu chuẩn
- Máy xịt rửa kẽ răng không dây Sonicare 3000
- Đầu xịt Quadstream
HX3826/31
Chăm sóc toàn diện, ngay cả bên dưới đường viền nướu
Tận hưởng khả năng chăm sóc răng miệng toàn diện với Máy tăm nước không dây Philips Sonicare Power Flosser 3000. Công nghệ Quad Stream giúp cải thiện sức khỏe nướu chỉ sau 2 tuần. Thiết bị làm sạch sâu giữa các kẽ răng và bên dưới đường viền nướu, loại bỏ đến 99% mảng bám đồng thời vẫn nhẹ nhàng với nướu*Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Công nghệ Quad Stream với đầu phun hình chữ X độc đáo giúp nhẹ nhàng bao phủ diện tích lớn hơn với ít nỗ lực hơn. Các tia nước nhẹ nhàng nhưng hiệu quả được định hướng chính xác để tiếp cận những vị trí mà việc chải răng đơn thuần không thể làm sạch, ngay cả các túi nướu sâu đến 6mm nơi mảng bám có thể tích tụ, và loại bỏ đến 99% mảng bám một cách dễ dàng*.
Sức khỏe nướu vượt trội đã được chứng minh lâm sàng với công nghệ Quad Stream. Máy tăm nước không dây Sonicare 3000 giúp loại bỏ mảng bám hiệu quả gấp 2 lần so với bàn chải kẽ răng**. Cải thiện sức khỏe nướu chỉ sau 2 tuần**.
Ngăn chứa nước 250ml có thể tháo rời và dễ đổ đầy, đủ nước cho một phiên sử dụng 60 giây hoàn chỉnh, thậm chí lên đến 90 giây ở chế độ Làm sạch sâu. Không cần dừng giữa chừng để châm thêm nước! Trước lần sử dụng tiếp theo, bạn chỉ cần xoay để tháo ngăn và đổ nước từ phía trên, hoặc đơn giản sử dụng cổng châm nước ở bên hông. Hãy để cổng mở sau khi sử dụng để giúp làm khô nhanh hơn.
Chỉ với một lần sạc đầy, bạn có thể sử dụng không dây lên đến 40 ngày**** tại nhà hoặc khi đi du lịch. Khi cần sạc lại, chỉ cần cắm vào nguồn điện bằng cáp USB-A sang đầu cắm nhỏ.
Công nghệ Quad Stream mang lại khả năng làm sạch toàn diện, giúp chăm sóc hiệu quả cho niềng răng và mắc cài. Chỉ cần di chuyển đầu phun theo các vòng tròn nhỏ và nhẹ nhàng, ngay cả những vị trí khó tiếp cận cũng có thể được làm sạch một cách dễ dàng.
Tùy chỉnh thói quen sử dụng của bạn với 2 chế độ làm sạch và 3 mức áp lực. Chế độ Làm sạch cung cấp áp lực nước ổn định để mang lại khả năng làm sạch hiệu quả. Ở chế độ Làm sạch sâu, công nghệ Pulse Wave tạo nhịp dẫn hướng giúp bạn di chuyển từ răng này sang răng khác, giúp làm sạch kỹ lưỡng một cách dễ dàng mà không bỏ sót vị trí nào.
Tận hưởng sự tự do của thiết kế không dây, cho phép bạn sử dụng và cất giữ ở bất cứ đâu tại nhà hoặc khi đi du lịch. Thiết kế công thái học vừa vặn thoải mái trong lòng bàn tay, mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn và tự tin. Với khả năng chống nước đạt chuẩn IPX7, sản phẩm an toàn khi sử dụng trong phòng tắm.
Chọn đầu tăm phù hợp với nhu cầu của bạn và dễ dàng thay đổi khi cần. Sử dụng đầu Quad Stream hình chữ X để làm sạch nhẹ nhàng nhưng hiệu quả, đồng thời có thể tiếp cận cả dưới đường viền nướu. Hoặc chuyển sang đầu Standard, lý tưởng để loại bỏ các mảnh thức ăn cứng đầu giữa các kẽ răng. Cả hai đầu đều có thể xoay 360° giúp bạn dễ dàng tiếp cận những khu vực khó chạm tới như phía trong khoang miệng.
Cứ mỗi 15 giây, bộ đếm sẽ tạm dừng dòng nước trong chốc lát để hướng dẫn bạn chuyển sang một vùng khác trong khoang miệng, giúp bạn duy trì đúng tiến độ trong suốt chu trình 60 giây. Nhờ đó, bạn có thể làm sạch đều cả 4 vùng mà không cần phải tự đoán xem mình đang làm quá nhanh, quá chậm hay sắp hết nước.
Sản phẩm đi kèm túi đựng du lịch nhỏ gọn, giúp bảo vệ máy tăm nước khỏi trầy xước và giữ vệ sinh khi bạn mang theo bên mình.
Power
Đặc điểm kỹ thuật
Thiết kế và hoàn thiện
Dịch vụ
Dễ sử dụng
Hiệu suất
Items included
Lợi ích sức khỏe
Modes and intensities
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