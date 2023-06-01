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  • Chăm sóc toàn diện, ngay cả bên dưới đường viền nướu Chăm sóc toàn diện, ngay cả bên dưới đường viền nướu Chăm sóc toàn diện, ngay cả bên dưới đường viền nướu

    Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 Máy xịt nước làm sạch răng miệng

    HX3826/31

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Chăm sóc toàn diện, ngay cả bên dưới đường viền nướu

    Tận hưởng khả năng chăm sóc răng miệng toàn diện với Máy tăm nước không dây Philips Sonicare Power Flosser 3000. Công nghệ Quad Stream giúp cải thiện sức khỏe nướu chỉ sau 2 tuần. Thiết bị làm sạch sâu giữa các kẽ răng và bên dưới đường viền nướu, loại bỏ đến 99% mảng bám đồng thời vẫn nhẹ nhàng với nướu*

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    Giá bán lẻ đề xuất: 2.835.000 đ

    Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 Máy xịt nước làm sạch răng miệng

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    Chăm sóc toàn diện, ngay cả bên dưới đường viền nướu

    Loại bỏ đến 99% mảng bám dưới đường viền nướu*

    • Công nghệ Quad Stream
    • Nhẹ nhàng loại bỏ đến 99% mảng bám bên dưới đường viền nướu*
    • Hiệu quả loại bỏ mảng bám cao gấp 2 lần so với bàn chải kẽ răng**
    • 2 chế độ & 3 mức áp lực
    • Thời lượng pin lên đến 40 ngày****
    Công nghệ Quad Stream: Loại bỏ mảng bám nhẹ nhàng nhưng hiệu quả

    Công nghệ Quad Stream: Loại bỏ mảng bám nhẹ nhàng nhưng hiệu quả

    Công nghệ Quad Stream với đầu phun hình chữ X độc đáo giúp nhẹ nhàng bao phủ diện tích lớn hơn với ít nỗ lực hơn. Các tia nước nhẹ nhàng nhưng hiệu quả được định hướng chính xác để tiếp cận những vị trí mà việc chải răng đơn thuần không thể làm sạch, ngay cả các túi nướu sâu đến 6mm nơi mảng bám có thể tích tụ, và loại bỏ đến 99% mảng bám một cách dễ dàng*.

    Hiệu quả loại bỏ mảng bám cao hơn gấp 2 lần**

    Hiệu quả loại bỏ mảng bám cao hơn gấp 2 lần**

    Sức khỏe nướu vượt trội đã được chứng minh lâm sàng với công nghệ Quad Stream. Máy tăm nước không dây Sonicare 3000 giúp loại bỏ mảng bám hiệu quả gấp 2 lần so với bàn chải kẽ răng**. Cải thiện sức khỏe nướu chỉ sau 2 tuần**.

    Ngăn chứa nước 250ml dễ đổ đầy cho lần làm sạch trọn vẹn trong 60 giây***

    Ngăn chứa nước 250ml dễ đổ đầy cho lần làm sạch trọn vẹn trong 60 giây***

    Ngăn chứa nước 250ml có thể tháo rời và dễ đổ đầy, đủ nước cho một phiên sử dụng 60 giây hoàn chỉnh, thậm chí lên đến 90 giây ở chế độ Làm sạch sâu. Không cần dừng giữa chừng để châm thêm nước! Trước lần sử dụng tiếp theo, bạn chỉ cần xoay để tháo ngăn và đổ nước từ phía trên, hoặc đơn giản sử dụng cổng châm nước ở bên hông. Hãy để cổng mở sau khi sử dụng để giúp làm khô nhanh hơn.

    Sạc lại tiện lợi với thời lượng pin lên đến 40 ngày****

    Sạc lại tiện lợi với thời lượng pin lên đến 40 ngày****

    Chỉ với một lần sạc đầy, bạn có thể sử dụng không dây lên đến 40 ngày**** tại nhà hoặc khi đi du lịch. Khi cần sạc lại, chỉ cần cắm vào nguồn điện bằng cáp USB-A sang đầu cắm nhỏ.

    Phù hợp cho răng niềng và mắc cài

    Phù hợp cho răng niềng và mắc cài

    Công nghệ Quad Stream mang lại khả năng làm sạch toàn diện, giúp chăm sóc hiệu quả cho niềng răng và mắc cài. Chỉ cần di chuyển đầu phun theo các vòng tròn nhỏ và nhẹ nhàng, ngay cả những vị trí khó tiếp cận cũng có thể được làm sạch một cách dễ dàng.

    2 chế độ làm sạch và 3 mức áp lực

    2 chế độ làm sạch và 3 mức áp lực

    Tùy chỉnh thói quen sử dụng của bạn với 2 chế độ làm sạch và 3 mức áp lực. Chế độ Làm sạch cung cấp áp lực nước ổn định để mang lại khả năng làm sạch hiệu quả. Ở chế độ Làm sạch sâu, công nghệ Pulse Wave tạo nhịp dẫn hướng giúp bạn di chuyển từ răng này sang răng khác, giúp làm sạch kỹ lưỡng một cách dễ dàng mà không bỏ sót vị trí nào.

    Không dây, thiết kế công thái học và chống nước

    Không dây, thiết kế công thái học và chống nước

    Tận hưởng sự tự do của thiết kế không dây, cho phép bạn sử dụng và cất giữ ở bất cứ đâu tại nhà hoặc khi đi du lịch. Thiết kế công thái học vừa vặn thoải mái trong lòng bàn tay, mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn và tự tin. Với khả năng chống nước đạt chuẩn IPX7, sản phẩm an toàn khi sử dụng trong phòng tắm.

    Làm sạch theo nhu cầu với 2 đầu tăm nước

    Làm sạch theo nhu cầu với 2 đầu tăm nước

    Chọn đầu tăm phù hợp với nhu cầu của bạn và dễ dàng thay đổi khi cần. Sử dụng đầu Quad Stream hình chữ X để làm sạch nhẹ nhàng nhưng hiệu quả, đồng thời có thể tiếp cận cả dưới đường viền nướu. Hoặc chuyển sang đầu Standard, lý tưởng để loại bỏ các mảnh thức ăn cứng đầu giữa các kẽ răng. Cả hai đầu đều có thể xoay 360° giúp bạn dễ dàng tiếp cận những khu vực khó chạm tới như phía trong khoang miệng.

    QuadPacer 15 giây giúp bạn làm sạch mọi khu vực

    QuadPacer 15 giây giúp bạn làm sạch mọi khu vực

    Cứ mỗi 15 giây, bộ đếm sẽ tạm dừng dòng nước trong chốc lát để hướng dẫn bạn chuyển sang một vùng khác trong khoang miệng, giúp bạn duy trì đúng tiến độ trong suốt chu trình 60 giây. Nhờ đó, bạn có thể làm sạch đều cả 4 vùng mà không cần phải tự đoán xem mình đang làm quá nhanh, quá chậm hay sắp hết nước.

    Bóp du lịch để tiện bảo quản

    Bóp du lịch để tiện bảo quản

    Sản phẩm đi kèm túi đựng du lịch nhỏ gọn, giúp bảo vệ máy tăm nước khỏi trầy xước và giữ vệ sinh khi bạn mang theo bên mình.

    Thông số kỹ thuật

    • Power

      Operating time (full to empty)
      40 days****
      Battery
      Rechargeable
      Voltage/Energy consumption
      Multi-voltage charger

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Tiêu thụ năng lượng
      • Off mode <0.3 W
      • Standby without display <0.5 W

    • Thiết kế và hoàn thiện

      Màu sắc
      White
      Handle
      Ergonomic and sleek design

    • Dịch vụ

      Bảo hành
      2-year limited warranty
      Nozzle/tip replacement
      • Fits only F1/F2/F3 nozzles
      • Replace nozzles every 6 months for good hygiene

    • Dễ sử dụng

      Battery indicator
      Biểu tượng phát sáng hiển thị trạng thái pin
      Bộ hẹn giờ
      QuadPacer pauses every 15 seconds
      Portability
      Cordless portable design
      Nozzle/tip attachment
      Easy clicks on and off with 360° rotation
      Nozzle/tip storage
      Store the nozzle in the water tank when not in use
      Waterproof
      IPX7 Waterproof
      Whisper quiet
      Great results without disturbing others
      Auto power shut-off
      Automatically shuts off after 2 minutes to prevent it from accidentally running while traveling
      Water-resistant
      IPX7 water-resistant

    • Hiệu suất

      Vệ sinh
      • Complete clean in 60 seconds in Clean mode
      • Guided cleaning in 90 seconds with Deep Clean mode
      QuadStream technology
      Unique cross-shaped tip creates four wide streams that cover more area******
      Pulse Wave technology
      Pulse Wave guided flossing for thorough 360° cleaning
      Great for implants and braces
      Yes
      Water tank
      250ml water tank sufficient for up to 90 seconds clean*******

    • Items included

      Accessories
      1 Travel pouch
      Flosser
      1 Cordless Power Flosser 3000
      Nozzle/tip
      • 1 F1 Standard nozzle for power cleaning between teeth
      • 1 F3 Quad Stream nozzle for thorough yet gentle cleaning
      Charging cable
      1 USB-A to small plug charging cable
      Adapter
      1 USB-A wall adapter

    • Lợi ích sức khỏe

      Chăm sóc nướu
      • Up to 150% more effective than floss in improving gum health**
      • Improves gum health in just 2 weeks**
      Plaque removal from below the gumline
      Gently removes up to 99% of plaque up to 6mm below the gumline*
      Plaque removal in treated areas
      Removes up to 99.9% of plaque in treated areas*****

    • Modes and intensities

      Modes
      • Clean mode for everyday clean
      • Deep Clean mode with Pulse Wave technology, guides you from tooth to tooth for a thorough clean
      Pressure settings
      3

    Trong hộp có gì?

    Các mục khác trong hộp

    • Túi du lịch
    • Cáp USB
    • Đầu hút tiêu chuẩn
    • Máy xịt rửa kẽ răng không dây Sonicare 3000
    • Đầu xịt Quadstream
    Badge-D2C

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    • Theo nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, với đầu phun Quad Stream có thể làm sạch các túi nha chu sâu đến 6 mm
    • *Nghiên cứu tại Hoa Kỳ trên 372 đối tượng tham gia, năm 2022
    • **ở chế độ Làm sạch
    • ***dựa trên 1 lần làm sạch kẽ răng mỗi ngày, kéo dài 1 phút
    • ****trong nghiên cứu in vitro, kết quả thực tế có thể khác nhau
    • *****so với đầu phun Classic Jet Tip; theo nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, kết quả thực tế có thể khác nhau
    • ******ở chế độ Làm sạch sâu
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