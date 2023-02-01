Các mục khác trong hộp
- Máy xịt rửa kẽ răng không dây Sonicare 3000
- Đầu hút tiêu chuẩn
- Đầu xịt Quadstream
- Cáp USB
- Túi du lịch
HX3806/31
Làm sạch răng với công nghệ Quad Stream
Đầu xịt Quad Stream được thiết kế độc đáo giúp làm sạch nhiều bề mặt răng hơn và ít tốn công sức hơn, làm sạch kỹ lưỡng kẽ răng để cải thiện sức khỏe nướu răng của bạn. Nhờ vậy, bạn có thể làm sạch răng bằng chỉ nha khoa đúng cách và đạt hiệu quả cao hơn mỗi khi sử dụng.
Đầu xịt Quad Stream hình chữ X độc đáo chia dòng nước thành 4 tia nước, bao phủ nhiều diện tích hơn giữa các kẽ răng và dọc theo đường viền nướu. Làm sạch nhanh hơn, kỹ hơn mà không cần dùng chỉ nha khoa phiền toái.
Những xung nước nhẹ nhàng giúp bạn tiếp tục làm sạch và dẫn hướng bạn qua từng kẽ răng ở chế độ Làm sạch sâu — để bạn luôn làm sạch răng đúng cách.
Chọn chế độ làm sạch phù hợp với bạn. Chế độ làm sạch cung cấp dòng nước liên tục để làm sạch răng hàng ngày hiệu quả. Chế độ Làm sạch sâu sẽ phun nước kiểu xung để làm sạch kỹ hơn. Mức cường độ có thể điều chỉnh sẽ thích ứng để giúp bạn cảm thấy dễ chịu.
Làm sạch những khu vực khó tiếp cận bằng đầu xịt xoay 360 độ để bạn có thể sử dụng thiết bị theo bất kỳ hướng nào. Làm sạch toàn diện 360° chỉ trong 60 giây từ đầu đến cuối.
Sạc tiện lợi bằng cáp USB-C sử dụng đầu nối giống như hầu hết điện thoại di động hoặc máy tính bảng. Làm sạch răng lên đến 14 ngày chỉ với một lần sạc.
Ngăn chứa nước có dung tích 250 ml chứa đủ nước để làm sạch trong 60 giây theo khuyến nghị. Chỉ cần vặn và tháo ra hoặc sử dụng lỗ châm nước bên hông để châm nước dễ dàng.
Chỉ cần trỏ vào vị trí, nhấn nút và làm sạch để xịt rửa kẽ răng hiệu quả hơn. Trỏ đầu xịt vào kẽ răng và dọc theo đường viền nướu - và để máy làm tất cả mọi việc cho bạn!
Đầu xịt một dòng nước tiêu chuẩn tăng cường áp lực để làm sạch tại chỗ và loại bỏ các mảnh vụn thức ăn khi bạn cần.
