    Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 Máy tăm nước

    Làm sạch răng với công nghệ Quad Stream

    Đầu xịt Quad Stream được thiết kế độc đáo giúp làm sạch nhiều bề mặt răng hơn và ít tốn công sức hơn, làm sạch kỹ lưỡng kẽ răng để cải thiện sức khỏe nướu răng của bạn. Nhờ vậy, bạn có thể làm sạch răng bằng chỉ nha khoa đúng cách và đạt hiệu quả cao hơn mỗi khi sử dụng.

    Loại bỏ tới 99,9% mảng bám* ở những vùng răng được điều trị

    • Công nghệ Quad Stream
    • Dẫn hướng bằng sóng xung trong quá trình làm sạch
    Công nghệ Quad Stream giúp xịt rửa kẽ răng nhanh hơn, hiệu quả hơn

    Đầu xịt Quad Stream hình chữ X độc đáo chia dòng nước thành 4 tia nước, bao phủ nhiều diện tích hơn giữa các kẽ răng và dọc theo đường viền nướu. Làm sạch nhanh hơn, kỹ hơn mà không cần dùng chỉ nha khoa phiền toái.

    Công nghệ Sóng xung dẫn hướng qua từng kẽ răng

    Những xung nước nhẹ nhàng giúp bạn tiếp tục làm sạch và dẫn hướng bạn qua từng kẽ răng ở chế độ Làm sạch sâu — để bạn luôn làm sạch răng đúng cách.

    2 chế độ xịt rửa kẽ răng, 3 cường độ

    Chọn chế độ làm sạch phù hợp với bạn. Chế độ làm sạch cung cấp dòng nước liên tục để làm sạch răng hàng ngày hiệu quả. Chế độ Làm sạch sâu sẽ phun nước kiểu xung để làm sạch kỹ hơn. Mức cường độ có thể điều chỉnh sẽ thích ứng để giúp bạn cảm thấy dễ chịu.

    Làm sạch hoàn toàn trong 60 giây

    Làm sạch những khu vực khó tiếp cận bằng đầu xịt xoay 360 độ để bạn có thể sử dụng thiết bị theo bất kỳ hướng nào. Làm sạch toàn diện 360° chỉ trong 60 giây từ đầu đến cuối.

    Sạc nhanh, đa năng với cáp USB-C

    Sạc tiện lợi bằng cáp USB-C sử dụng đầu nối giống như hầu hết điện thoại di động hoặc máy tính bảng. Làm sạch răng lên đến 14 ngày chỉ với một lần sạc.

    Ngăn chứa nước 250 ml dễ dàng châm nước

    Ngăn chứa nước có dung tích 250 ml chứa đủ nước để làm sạch trong 60 giây theo khuyến nghị. Chỉ cần vặn và tháo ra hoặc sử dụng lỗ châm nước bên hông để châm nước dễ dàng.

    Thao tác dễ dàng

    Chỉ cần trỏ vào vị trí, nhấn nút và làm sạch để xịt rửa kẽ răng hiệu quả hơn. Trỏ đầu xịt vào kẽ răng và dọc theo đường viền nướu - và để máy làm tất cả mọi việc cho bạn!

    Đầu xịt tiêu chuẩn để làm sạch tại chỗ

    Đầu xịt một dòng nước tiêu chuẩn tăng cường áp lực để làm sạch tại chỗ và loại bỏ các mảnh vụn thức ăn khi bạn cần.

    Thông số kỹ thuật

    • Công suất

      Điện áp
      Bộ sạc đa điện áp

    • Thiết kế và hoàn thiện

      Màu sắc
      Trắng

    • Dịch vụ

      Bảo hành
      Bảo hành giới hạn 2 năm

    • Dễ sử dụng

      Thân bàn chải
      Thiết kế mảnh tiện dụng
      Phụ tùng đầu xịt
      Dễ dàng tháo lắp

    • Hiệu suất

      Vệ sinh
      Làm sạch toàn bộ khoang miệng trong 60-90 giây

    • Bộ phận đi kèm

      Máy xịt rửa kẽ răng không dây
      1
      Đầu xịt tiêu chuẩn F1
      1
      Đầu xịt Quad Stream F3
      1
      Túi chứa
      1
      Dây cáp sạc pin USB
      1
      Bộ chuyển đổi USB gắn tường
      1

    • Chế độ

      Làm sạch
      Để vệ sinh sạch sẽ hàng ngày
      Deep Clean+
      Giúp làm sạch sâu
      Cường độ
      3

    • Lợi ích sức khỏe

      Lấy cao răng
      Loại bỏ tới 99% mảng bám ở những vùng răng được điều trị*

    Trong hộp có gì?

    • Trong một nghiên cứu trong ống nghiệm. Kết quả thực tế có thể thay đổi.
