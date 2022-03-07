    Philips Sonicare For Kids Design a Pet Edition Bàn chải điện cho bé

    Giúp trẻ ngăn ngừa sâu răng

    Giúp xây dựng thói quen đánh răng lành mạnh cho trẻ với Sonicare for Kids. Sản phẩm an toàn và nhẹ nhàng cho răng và nướu đang phát triển, đồng thời giúp ngăn ngừa sâu răng. Phiên bản đặc biệt Design a Pet đi kèm những sticker vui nhộn để trẻ tự trang trí theo sở thích của mình.

    Giá bán lẻ đề xuất: 1.295.000 đ

    Một cách thú vị để xây dựng thói quen lành mạnh lâu dài

    • Công nghệ Sonicare
    • Sticker tùy chỉnh
    • Ứng dụng Sonicare for Kids miễn phí
    Công nghệ Sonicare giúp ngăn ngừa sâu răng

    Chuyển động rung nhẹ nhàng làm sạch sâu giữa các kẽ răng và dọc theo viền nướu, giúp trẻ làm sạch răng hiệu quả nhất ngay cả khi vẫn đang học cách đánh răng.

    Đầu bàn chải được thiết kế đặc biệt cho trẻ em

    Đầu bàn chải được thiết kế đặc biệt giúp trẻ làm sạch răng hiệu quả trong quá trình học đánh răng. Sản phẩm bao gồm 1 đầu bàn chải nhỏ gọn. Đầu bàn chải kích thước tiêu chuẩn được bán riêng.

    Tự tạo thiết kế cá nhân với các sticker vui nhộn có thể tái sử dụng

    Phiên bản đặc biệt Design a Pet đi kèm sticker có thể tái sử dụng, giúp trẻ biến bàn chải đánh răng thành những nhân vật động vật mới bất cứ lúc nào. Hãy biến việc đánh răng thành một phần thú vị trong ngày của bé!

    SmarTimer và KidPacer giúp trẻ đánh răng đủ 2 phút

    Hướng dẫn trẻ hình thành thói quen tốt. SmarTimer đảm bảo trẻ đánh răng đủ 2 phút, còn KidPacer nhắc trẻ chuyển sang vùng răng khác sau mỗi 30 giây.

    2 mức cường độ cho việc làm sạch nhẹ nhàng

    Răng đang phát triển cần được bảo vệ tốt hơn. Có thể chọn chế độ Gentle hoặc Extra Gentle, cùng đầu bàn chải bọc cao su giúp làm sạch êm ái và thoải mái.

    Ứng dụng Sonicare for Kids miễn phí giúp hướng dẫn trẻ đánh răng tốt hơn

    Xây dựng thói quen chăm sóc răng miệng lành mạnh suốt đời. Ứng dụng Sonicare for Kids miễn phí hỗ trợ trẻ đánh răng 2 lần mỗi ngày trong đủ 2 phút theo khuyến nghị của nha sĩ và vẫn cảm thấy vui vẻ khi thực hiện!

    Thông số kỹ thuật

    • Công suất

      Điện áp
      DC5V

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Pin
      Có thể sạc lại
      Thời gian hoạt động (pin đầy đến hết pin)
      14 ngày
      Tiêu thụ năng lượng
      Chế độ chờ không hiển thị <0,5 W
      Kiểu pin
      Lithium ION

    • Thiết kế và hoàn thiện

      Màu sắc
      Trắng với nút xanh nước biển

    • Dịch vụ

      Bảo hành
      Bảo hành giới hạn 2 năm

    • Dễ sử dụng

      Thân bàn chải
      Thiết kế mảnh tiện dụng
      Kết cấu đầu bàn chải
      Đầu bàn chải nhấn vào tay cầm dễ dàng
      Chỉ báo pin
      Đèn hiển thị trạng thái pin

    • Bộ phận đi kèm

      Thân bàn chải
      1 Tay cầm in hình thú cưng Sonicare for Kids
      Đầu bàn chải
      1 Sonicare for Kids đầu bàn chải thu gọn
      Sticker trang trí
      2 tờ sticker chủ đề thú cưng
      Bộ sạc
      1 bộ sạc USB

    • Hiệu suất làm sạch

      Bộ hẹn giờ
      Bộ định giờ thông minh và Bộ định giờ đánh răng cho bé

    Trong hộp có gì?

    Các mục khác trong hộp

    • Thân bàn chải Sonicare for Kids
    • Đầu bàn chải Sonicare for Kids kích thước nhỏ (Compact)
    • Bộ sạc USB-C
    • Sticker hình thú cưng
