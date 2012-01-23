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  • Nhiều công thức khác nhau, ít tốn công sức Nhiều công thức khác nhau, ít tốn công sức Nhiều công thức khác nhau, ít tốn công sức

    Viva Collection Máy chế biến thực phẩm

    HR7761/00

    Overall rating / 5
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    Nhiều công thức khác nhau, ít tốn công sức

    Máy chế biến thực phẩm thiết kế 3 trong 1 nhỏ gọn với cối xay 2,1 L (dung tích hiệu quả 1.5L), cối xay 1L và cối xay khô. Máy cũng có 5 lưỡi cắt dạng đĩa bằng thép không gỉ, giúp bạn sáng tạo nhiều công thức nấu ăn ưa thích mà không mất nhiều công sức.

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    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Giá bán lẻ đề xuất: 2.990.000 đ

    Viva Collection Máy chế biến thực phẩm

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    Nhiều công thức khác nhau, ít tốn công sức

    Chế biến tại nhà các món bánh ngọt, rau trộn và hơn thế nữa

    • Cối 2,1 L
    • Phụ kiện với hơn 28 chức năng
    • Tô 2,1 L
    • Phụ kiện cho hơn 28 chức năng
    Động cơ 750 W cho công suất chế biến mạnh mẽ

    Động cơ 750 W cho công suất chế biến mạnh mẽ

    Máy xay đa năng Philips này có động cơ mạnh mẽ với 2 tốc độ và số nhồi, mang đến sức mạnh và khả năng điều khiển để chuẩn bị những món ăn yêu thích của bạn.

    Công nghệ PowerChop để đạt hiệu suất cắt vượt trội

    Công nghệ PowerChop để đạt hiệu suất cắt vượt trội

    Công nghệ PowerChop là sự kết hợp của hình dạng lưới cắt, góc cắt và tô bên trong, mang đến kết quả cắt vượt trội đối với cả nguyên liệu cứng và mềm. Nó cũng lý tưởng để làm các món tán nhuyễn và trộn bột làm bánh!

    Các phụ kiện để dễ dàng thực hiện hơn 28 chức năng

    Các phụ kiện để dễ dàng thực hiện hơn 28 chức năng

    Các phụ kiện dùng được trong máy rửa chén bao gồm dụng cụ nhào để trộn và nhào bột làm bánh. Dao cắt bằng thép không gỉ để chuẩn bị thịt và rau. Nhiều lưỡi cắt để băm và bào. Máy xanh chống vỡ dung tích 1 L để xay, nghiền và khuấy các nguyên liệu khác nhau. Một đĩa đánh sữa để chuẩn bị những thực phẩm như kem tươi và mayonnaise. Máy nghiền để nghiền những thứ như hạt cà phê

    Cối xay chống vỡ chịu được cường độ sử dụng cao

    Cối xay chống vỡ chịu được cường độ sử dụng cao

    Cối xay chống vỡ 1,75 L (dung tích hoạt động 1 L) có thể xay được tới 5 ly sinh tố trái cây cùng một lúc.

    Lên đến 5 phần trong một lần chế biến

    Lên đến 5 phần trong một lần chế biến

    Tô chứa rộng rãi 2,1 L (dung tích làm việc 1,5 L) cho phép bạn xay tới 5 suất súp trong một lần.

    Các khớp nối và dụng cụ vừa khít giúp lắp ráp dễ dàng

    Các khớp nối và dụng cụ vừa khít giúp lắp ráp dễ dàng

    Máy xay đa năng này của Philips được thiết kế để dễ dàng lắp đặt. Các bộ phận của máy dễ dàng khớp vào nhau nhờ thiết kế khớp nối thông minh của các phụ kiện.

    Lưỡi đĩa cắt để lát mỏng, cắt nhỏ và nghiền

    Lưỡi đĩa cắt để lát mỏng, cắt nhỏ và nghiền

    Chỉ cần chọn chiếc đĩa cắt phù hợp (để thái lát, băm, nghiền vụn) để chuẩn bị món ăn yêu thích của bạn và gắn nó vào bộ phận giữ đĩa cắt.

    Chân đế vững chắc, ngay cả khi nhào trộn nguyên liệu

    Chân đế vững chắc, ngay cả khi nhào trộn nguyên liệu

    Chân đế vững chắc, ngay cả khi nhào trộn nguyên liệu

    2 tốc độ và 1 số nhồi để có sự kiểm soát tối đa

    2 tốc độ và 1 số nhồi để có sự kiểm soát tối đa

    Để có kết quả tốt nhất, hãy dùng tốc độ chậm (tốc độ 1) để đánh kem tươi, trứng, nhào bột pastry và bột bánh mì. Tốc độ cao hơn (tốc độ 2) phù hợp để cắt hành và thịt, trộn súp và xay sinh tố trái cây hoặc băm, cắt rau củ.

    Phụ kiện dùng được với máy rửa chén

    Phụ kiện dùng được với máy rửa chén

    Kết hợp phụ kiện và tốc độ theo mã màu

    Khớp màu tốc độ với màu phụ kiện để có kết quả tối ưu.

    Thông số kỹ thuật

    • Phụ kiện

      Bao gồm
      • Bộ lưỡi dao xay hình chữ S
      • Công cụ băm thô
      • Công cụ cắt thô
      • Công cụ đánh sữa
      • Công cụ băm nhuyễn
      • Công cụ cắt nhỏ
      • Công cụ nghiền
      • Cối
      • Công cụ cắt lát mỏng
      • Công cụ nhào
      • Cối nghiền

    • Thông số kỹ thuật

      Chiều dài dây
      1,0  m
      Sức chứa
      2  L
      Nguồn
      750  W
      Điện áp
      220-240  V
      Dung tích làm việc của cối
      1,5  L
      Tần số
      50-60  Hz
      Dung tích cối
      1,75  L
      Dung tích xay của cối
      1,0  L
      Công xuất máy nghiền
      250  ml
      Vòng trên phút của máy xay (tối đa)
      21000  rpm
      Vòng trên phút của tô (tối đa)
      1900  rpm

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Kim loại màu vỏ sò

    • Khối lượng và kích thước

      Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao)
      210x210x368  mm

    • Thông số chung

      Các mức tốc độ
      2 + nhồi
      Các tính năng sản phẩm
      • Hộc chứa dây nguồn
      • Chân chống trượt
      • Nhồi

    • Hoàn thiện

      Vật liệu thân chính
      Nhựa ABS
      Vật liệu phụ kiện
      Thép không gỉ
      Chất liệu cối
      Nhựa kháng vỡ

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    • Tính bền vững

      Đóng gói
      Nguyên liệu tái chế > 90%
      Hướng dẫn sử dụng
      100% giấy tái chế

    Badge-D2C

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