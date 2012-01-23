HR7761/00
Nhiều công thức khác nhau, ít tốn công sức
Máy chế biến thực phẩm thiết kế 3 trong 1 nhỏ gọn với cối xay 2,1 L (dung tích hiệu quả 1.5L), cối xay 1L và cối xay khô. Máy cũng có 5 lưỡi cắt dạng đĩa bằng thép không gỉ, giúp bạn sáng tạo nhiều công thức nấu ăn ưa thích mà không mất nhiều công sức.Xem tất cả lợi ích
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Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Máy xay đa năng Philips này có động cơ mạnh mẽ với 2 tốc độ và số nhồi, mang đến sức mạnh và khả năng điều khiển để chuẩn bị những món ăn yêu thích của bạn.
Công nghệ PowerChop là sự kết hợp của hình dạng lưới cắt, góc cắt và tô bên trong, mang đến kết quả cắt vượt trội đối với cả nguyên liệu cứng và mềm. Nó cũng lý tưởng để làm các món tán nhuyễn và trộn bột làm bánh!
Các phụ kiện dùng được trong máy rửa chén bao gồm dụng cụ nhào để trộn và nhào bột làm bánh. Dao cắt bằng thép không gỉ để chuẩn bị thịt và rau. Nhiều lưỡi cắt để băm và bào. Máy xanh chống vỡ dung tích 1 L để xay, nghiền và khuấy các nguyên liệu khác nhau. Một đĩa đánh sữa để chuẩn bị những thực phẩm như kem tươi và mayonnaise. Máy nghiền để nghiền những thứ như hạt cà phê
Cối xay chống vỡ 1,75 L (dung tích hoạt động 1 L) có thể xay được tới 5 ly sinh tố trái cây cùng một lúc.
Tô chứa rộng rãi 2,1 L (dung tích làm việc 1,5 L) cho phép bạn xay tới 5 suất súp trong một lần.
Máy xay đa năng này của Philips được thiết kế để dễ dàng lắp đặt. Các bộ phận của máy dễ dàng khớp vào nhau nhờ thiết kế khớp nối thông minh của các phụ kiện.
Chỉ cần chọn chiếc đĩa cắt phù hợp (để thái lát, băm, nghiền vụn) để chuẩn bị món ăn yêu thích của bạn và gắn nó vào bộ phận giữ đĩa cắt.
Chân đế vững chắc, ngay cả khi nhào trộn nguyên liệu
Để có kết quả tốt nhất, hãy dùng tốc độ chậm (tốc độ 1) để đánh kem tươi, trứng, nhào bột pastry và bột bánh mì. Tốc độ cao hơn (tốc độ 2) phù hợp để cắt hành và thịt, trộn súp và xay sinh tố trái cây hoặc băm, cắt rau củ.
Khớp màu tốc độ với màu phụ kiện để có kết quả tối ưu.
Phụ kiện
Thông số kỹ thuật
Thiết kế
Khối lượng và kích thước
Thông số chung
Hoàn thiện
Dịch vụ
Tính bền vững
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