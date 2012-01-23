Các phụ kiện để dễ dàng thực hiện hơn 28 chức năng

Các phụ kiện dùng được trong máy rửa chén bao gồm dụng cụ nhào để trộn và nhào bột làm bánh. Dao cắt bằng thép không gỉ để chuẩn bị thịt và rau. Nhiều lưỡi cắt để băm và bào. Máy xanh chống vỡ dung tích 1 L để xay, nghiền và khuấy các nguyên liệu khác nhau. Một đĩa đánh sữa để chuẩn bị những thực phẩm như kem tươi và mayonnaise. Máy nghiền để nghiền những thứ như hạt cà phê