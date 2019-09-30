HR7510/00
Thỏa thích chế biến các món ăn bổ dưỡng ngay tại nhà
Nếu bạn muốn tự làm những bữa ăn ngon miệng ngay tại nhà thì Máy xay đa năng nhỏ gọn dòng Viva của Philips chính là lựa chọn lý tưởng dành cho những người bận rộn giống như bạn. Với chiếc máy này, bạn có thể dễ dàng xử lý mọi nguyên liệu, kể cả những nguyên liệu khó cắt nhất và chế biến món ăn bổ dưỡng cho cả gia đình.Xem tất cả lợi ích
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Công nghệ PowerChop là sự kết hợp của hình dạng lưới cắt, góc cắt và tô bên trong, mang đến kết quả cắt vượt trội đối với cả nguyên liệu cứng và mềm. Nó cũng lý tưởng để làm các món tán nhuyễn và trộn bột làm bánh!
Tiết kiệm thời gian, bạn không cần cắt nhỏ trước nguyên liệu vì đã có ống tiếp nguyên liệu lớn.
Lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng mọi bộ phận.
Tất cả các phụ kiện đều có thể rửa ở ngăn trên của máy rửa chén, giúp làm sạch dễ dàng.
Cối xay chống vỡ 1,5 lít với dung tích hoạt động 1 lít có thể xay được tới 5 ly sinh tố trái cây cùng một lúc.
Động cơ mạnh mẽ có thể dễ dàng xay đủ mọi nguyên liệu từ bột bánh mì cho đến rau củ cứng, phô mai và sô cô la. Ngoài ra, máy cũng có thể bào và băm thực phẩm dễ dàng.
Với hơn 29 chức năng, bạn có thể chế biến vô số loại thực phẩm: thức ăn mặn, bánh mì, nước sốt, nước ép và nhiều hơn nữa. Sử dụng kèm các phụ kiện đa năng và chất lượng cao như lưỡi cắt hình chữ S khi cắt, băm và xay nguyên liệu hoặc lưỡi cắt dạng đĩa 2 trong 1 khi chỉ lát mỏng và cắt nhỏ để chế biến bất cứ món ăn nào mà bạn yêu thích!
Để đạt hiệu quả tối ưu, bạn chỉ cần kết hợp phụ kiện và tốc độ theo mã màu. Sử dụng tốc độ 1 để đánh kem tươi, trứng, nhào bột pastry và bột bánh mì. Tốc độ 2 phù hợp để cắt hành tây, xay thịt, xay sinh tố trái cây, v.v.
Máy xay đa năng nhỏ gọn dòng Viva được trang bị đầy đủ các chức năng làm bếp cơ bản cần có, đồng thời giúp tiết kiệm không gian nhà bếp khi bạn có thể dễ dàng cất giữ các phụ kiện ở ngay bên trong cối xay của máy. Thật gọn nhẹ!
Đĩa cắt bào và băm 2 trong 1 để bạn thái lát và mài bằng mặt đĩa bào và cắt hạt lựa bằng mặt băm.
Cối chứa rộng rãi 2,1 lít (dung tích hoạt động 1,5 lít) cho phép bạn xay tới 5 suất súp trong một lần.
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Phụ kiện
Thông số kỹ thuật
Thiết kế
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