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  • Thỏa thích chế biến các món ăn bổ dưỡng ngay tại nhà Thỏa thích chế biến các món ăn bổ dưỡng ngay tại nhà Thỏa thích chế biến các món ăn bổ dưỡng ngay tại nhà

    Viva Collection Máy xay đa năng nhỏ gọn

    HR7510/00

    Thỏa thích chế biến các món ăn bổ dưỡng ngay tại nhà

    Nếu bạn muốn tự làm những bữa ăn ngon miệng ngay tại nhà thì Máy xay đa năng nhỏ gọn dòng Viva của Philips chính là lựa chọn lý tưởng dành cho những người bận rộn giống như bạn. Với chiếc máy này, bạn có thể dễ dàng xử lý mọi nguyên liệu, kể cả những nguyên liệu khó cắt nhất và chế biến món ăn bổ dưỡng cho cả gia đình.

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    Viva Collection Máy xay đa năng nhỏ gọn

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    Thỏa thích chế biến các món ăn bổ dưỡng ngay tại nhà

    Hiệu suất cắt vượt trội, kể cả với những nguyên liệu khó cắt nhất

    • 800 W
    • 29 chức năng
    • Đĩa cắt 2 trong 1
    • Máy vắt cam
    Công nghệ PowerChop để đạt hiệu suất cắt vượt trội

    Công nghệ PowerChop để đạt hiệu suất cắt vượt trội

    Công nghệ PowerChop là sự kết hợp của hình dạng lưới cắt, góc cắt và tô bên trong, mang đến kết quả cắt vượt trội đối với cả nguyên liệu cứng và mềm. Nó cũng lý tưởng để làm các món tán nhuyễn và trộn bột làm bánh!

    Ống tiếp nguyên liệu lớn: Không cần cắt nhỏ trước nguyên liệu

    Ống tiếp nguyên liệu lớn: Không cần cắt nhỏ trước nguyên liệu

    Tiết kiệm thời gian, bạn không cần cắt nhỏ trước nguyên liệu vì đã có ống tiếp nguyên liệu lớn.

    Lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng mọi bộ phận

    Lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng mọi bộ phận

    Lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng mọi bộ phận.

    Tất cả phụ kiện có thể rửa với máy rửa chén

    Tất cả phụ kiện có thể rửa với máy rửa chén

    Tất cả các phụ kiện đều có thể rửa ở ngăn trên của máy rửa chén, giúp làm sạch dễ dàng.

    Cối xay trong suốt, chống vỡ cho cả những công việc nặng

    Cối xay trong suốt, chống vỡ cho cả những công việc nặng

    Cối xay chống vỡ 1,5 lít với dung tích hoạt động 1 lít có thể xay được tới 5 ly sinh tố trái cây cùng một lúc.

    Động cơ 800W mạnh mẽ cho việc chế biến trở nên dễ dàng

    Động cơ mạnh mẽ có thể dễ dàng xay đủ mọi nguyên liệu từ bột bánh mì cho đến rau củ cứng, phô mai và sô cô la. Ngoài ra, máy cũng có thể bào và băm thực phẩm dễ dàng.

    Thiết bị đa năng: nhào bột, đánh kem, băm, bào và ép

    Với hơn 29 chức năng, bạn có thể chế biến vô số loại thực phẩm: thức ăn mặn, bánh mì, nước sốt, nước ép và nhiều hơn nữa. Sử dụng kèm các phụ kiện đa năng và chất lượng cao như lưỡi cắt hình chữ S khi cắt, băm và xay nguyên liệu hoặc lưỡi cắt dạng đĩa 2 trong 1 khi chỉ lát mỏng và cắt nhỏ để chế biến bất cứ món ăn nào mà bạn yêu thích!

    Hướng dẫn phụ kiện và tốc độ được đánh mã màu để dễ dàng kết hợp sử dụng

    Để đạt hiệu quả tối ưu, bạn chỉ cần kết hợp phụ kiện và tốc độ theo mã màu. Sử dụng tốc độ 1 để đánh kem tươi, trứng, nhào bột pastry và bột bánh mì. Tốc độ 2 phù hợp để cắt hành tây, xay thịt, xay sinh tố trái cây, v.v.

    Kiểu dáng nhỏ gọn, bảo quản các phụ kiện ngay bên trong cối

    Máy xay đa năng nhỏ gọn dòng Viva được trang bị đầy đủ các chức năng làm bếp cơ bản cần có, đồng thời giúp tiết kiệm không gian nhà bếp khi bạn có thể dễ dàng cất giữ các phụ kiện ở ngay bên trong cối xay của máy. Thật gọn nhẹ!

    Đĩa cắt bào và băm làm bằng thép không gỉ

    Đĩa cắt bào và băm 2 trong 1 để bạn thái lát và mài bằng mặt đĩa bào và cắt hạt lựa bằng mặt băm.

    Dung tích cối 1,5 lít để chế biến 5 khẩu phần ăn cùng một lúc

    Cối chứa rộng rãi 2,1 lít (dung tích hoạt động 1,5 lít) cho phép bạn xay tới 5 suất súp trong một lần.

    Thông số kỹ thuật

    • Xuất xứ

      Được sản xuất tại
      Trung Quốc

    • Phụ kiện

      Включено
      • Bộ lưỡi dao xay hình chữ S
      • Máy vắt cam
      • Công cụ đánh sữa
      • Cối
      • Công cụ nhào
      • Đĩa có thể đảo ngược

    • Thông số kỹ thuật

      Nguồn
      800  W
      Sức chứa
      2.1  L
      Điện áp
      220-240  V
      Tần số
      50-60  Hz
      Dung tích làm việc của cối
      500g bột hoặc 1,5  L

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Trắng

    • Khối lượng và kích thước

      Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao)
      244x244x377  mm

    • Thông số chung

      Các tính năng sản phẩm
      • Hộc chứa dây nguồn
      • Có thể vệ sinh bằng máy rửa chén
      • Hộc chứa dây nguồn
      • Chân chống trượt
      • Nhồi
      Các mức tốc độ
      2 + nhồi
      Số lượng đĩa cắt
      1 (có thể đảo ngược)

    • Hoàn thiện

      Vật liệu thân chính
      Nhựa ABS
      Vật liệu phụ kiện
      Kim loại (đĩa 2 trong 1) và nhựa (Công cụ nhào & Đĩa đánh sữa)
      Chất liệu lưỡi dao xay
      Thép không gỉ
      Chất liệu cối
      Nhựa kháng vỡ
      Ngăn chứa xơ và vỏ trái cây/ống ép nguyên liệu
      Nhựa kháng vỡ

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    Badge-D2C

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