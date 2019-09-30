Thỏa thích chế biến các món ăn bổ dưỡng ngay tại nhà

Nếu bạn muốn tự làm những bữa ăn ngon miệng ngay tại nhà thì Máy xay đa năng nhỏ gọn dòng Viva của Philips chính là lựa chọn lý tưởng dành cho những người bận rộn giống như bạn. Với chiếc máy này, bạn có thể dễ dàng xử lý mọi nguyên liệu, kể cả những nguyên liệu khó cắt nhất và chế biến món ăn bổ dưỡng cho cả gia đình.