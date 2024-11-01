Thưởng thức những món ăn tự làm tại nhà ngon miệng

Nếu bạn muốn tự làm những bữa ăn ngon miệng ngay tại nhà nhưng lại không có thời gian, Máy xay đa năng nhỏ gọn dòng Daily Collection của Philips chính là lựa chọn lý tưởng dành cho những người bận rộn giống như bạn. Với chiếc máy này, bạn có thể chế biến những món ăn ngon miệng dễ dàng và nhanh chóng.