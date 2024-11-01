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  • Thưởng thức những món ăn tự làm tại nhà ngon miệng Thưởng thức những món ăn tự làm tại nhà ngon miệng Thưởng thức những món ăn tự làm tại nhà ngon miệng

    Daily Collection Máy xay đa năng nhỏ gọn

    HR7320/00

    Thưởng thức những món ăn tự làm tại nhà ngon miệng

    Nếu bạn muốn tự làm những bữa ăn ngon miệng ngay tại nhà nhưng lại không có thời gian, Máy xay đa năng nhỏ gọn dòng Daily Collection của Philips chính là lựa chọn lý tưởng dành cho những người bận rộn giống như bạn. Với chiếc máy này, bạn có thể chế biến những món ăn ngon miệng dễ dàng và nhanh chóng.

    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Daily Collection Máy xay đa năng nhỏ gọn

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    Thưởng thức những món ăn tự làm tại nhà ngon miệng

    với mọi dụng cụ cần thiết và thiết kế tiết kiệm không gian

    • 700 W
    • 19 chức năng
    • Đĩa cắt 2 trong 1
    • Bảo quản ngay bên trong cối
    Động cơ 700W mạnh mẽ, hiệu suất xay cao

    Động cơ 700W mạnh mẽ, hiệu suất xay cao

    Động cơ hiệu suất cao có thể nhanh chóng xay đủ mọi nguyên liệu từ bột bánh mì cho đến rau củ cứng, phô mai và sô cô la. Ngoài ra, máy cũng có thể bào và băm thực phẩm dễ dàng.

    Ống tiếp nguyên liệu lớn: Không cần cắt nhỏ trước nguyên liệu

    Ống tiếp nguyên liệu lớn: Không cần cắt nhỏ trước nguyên liệu

    Tiết kiệm thời gian, bạn không cần cắt nhỏ trước nguyên liệu vì đã có ống tiếp nguyên liệu lớn.

    Lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng mọi bộ phận

    Lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng mọi bộ phận

    Lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng mọi bộ phận.

    Tất cả phụ kiện có thể rửa với máy rửa chén

    Tất cả phụ kiện có thể rửa với máy rửa chén

    Tất cả các phụ kiện đều có thể rửa ở ngăn trên của máy rửa chén, giúp làm sạch dễ dàng.

    Cối xay trong suốt, chống vỡ cho cả những công việc nặng

    Cối xay trong suốt, chống vỡ cho cả những công việc nặng

    Cối xay chống vỡ 1,5 lít với dung tích hoạt động 1 lít có thể xay được tới 5 ly sinh tố trái cây cùng một lúc.

    Thiết bị đa năng: nhào bột, đánh kem, băm và bào

    Với hơn 19 cài đặt chức năng khác nhau, bạn có thể sử dụng máy tùy ý theo nhu cầu, như chế biến thực phẩm, nhào bột bánh mì, làm nước xốt và nhiều nữa. Máy đi kèm với nhiều phụ kiện đa năng và chất lượng cao như lưỡi dao hình chữ S để cắt, nghiền nhuyễn và băm nhỏ nguyên liệu, hoặc đĩa cắt bào/băm 2 trong 1 để bào và băm, hay phụ kiện nhào bột, đánh kem/trứng, v.v.

    Hướng dẫn phụ kiện và tốc độ được đánh mã màu để dễ dàng kết hợp sử dụng

    Để đạt hiệu quả tối ưu, bạn chỉ cần kết hợp phụ kiện và tốc độ theo mã màu. Sử dụng tốc độ 1 để đánh kem tươi, trứng, nhào bột pastry và bột bánh mì. Tốc độ 2 phù hợp để cắt hành tây, xay thịt, xay sinh tố trái cây, v.v.

    Kiểu dáng nhỏ gọn, bảo quản các phụ kiện ngay bên trong cối

    Máy xay đa năng nhỏ gọn dòng Daily Collection được trang bị đầy đủ các chức năng làm bếp cơ bản cần có, đồng thời giúp tiết kiệm không gian nhà bếp khi bạn có thể cất giữ các phụ kiện ở ngay bên trong cối xay của máy. Thật gọn nhẹ!

    Đĩa cắt bào và băm làm bằng thép không gỉ

    Đĩa cắt bào và băm 2 trong 1 để bạn thái lát và mài bằng mặt đĩa bào và cắt hạt lựa bằng mặt băm.

    Dung tích cối 1,5 lít để chế biến 5 khẩu phần ăn cùng một lúc

    Cối chứa rộng rãi 2,1 lít (dung tích làm việc 1,5 lít) cho phép bạn xay nguyên liệu cho 5 suất súp trong một lần.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Vật liệu chính
      Nhựa
      Vật liệu phụ
      Ánh kim
      Các cài đặt được lập trình sẵn
      Không
      Chức năng
      Xay, cắt nhỏ, Thái sợi / Băm,Nhào,Đánh kem trứng
      Loại sản phẩm
      Máy xay đa năng
      Số lượng khẩu phần
      6
      Chân chống trượt
      Giao diện
      Núm xoay
      Chiều dài dây
      1 m
      Hộc chứa dây nguồn
      Công nghệ vượt trội
      NA
      Công tắc bật/tắt tích hợp
      Đèn báo nguồn
      NA
      Các bộ phận dùng với máy rửa chén
      Chỉ báo mức dung tích
      Chất liệu cối
      Nhựa kháng vỡ
      Chất liệu lưỡi cắt
      thép không gỉ
      Số vòng quay mỗi phút (RPM)
      17000
      Không chứa BPA
      Chức năng nhồi
      Lưỡi cắt có thể tháo rời
      Khả năng nghiền đá
      Khả năng xay các nguyên liệu nóng
      Không
      Sách dạy nấu ăn
      Không
      Mức ồn (tiêu chuẩn)
      Lc = 87 dB(A)
      Bảo hành
      2 năm

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Nguồn
      700
      Điện áp
      230
      Tần số
      50
      Số lượng trong gói
      1
      Sản phẩm pin
      Không

    • Tương thích

      Phụ kiện đi kèm 1
      Đĩa hai mặt,Dụng cụ đánh kem trứng, Cối
      Phụ kiện đi kèm 2
      Bộ lưỡi dao xay hình chữ S,Dụng cụ nhào
      Phụ kiện liên quan 1
      Hướng dẫn sử dụng
      Phụ kiện liên quan 2
      Thẻ bảo hành
      Phụ kiện liên quan 3
      tờ rơi

    • Tính năng an toàn

      Chứng nhận an toàn
      Tự động ngắt
      Không
      Đèn báo nhiệt độ
      Không
      Tự động dừng lưỡi cắt
      Khóa trẻ em
      Không

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều dài sản phẩm
      21,4
      Chiều rộng sản phẩm
      20,9
      Chiều cao sản phẩm
      39,6
      Trọng lượng Sản phẩm
      2,12
      Chiều dài gói hàng
      41,6
      Chiều rộng gói hàng
      25,4
      Chiều cao gói hàng
      30,7
      Trọng lượng gói hàng
      3,57

    • Tuổi thọ

      Hộp
      >75% thành phần tái chế

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Trung Quốc

    Badge-D2C

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