HR7320/00
Thưởng thức những món ăn tự làm tại nhà ngon miệng
Nếu bạn muốn tự làm những bữa ăn ngon miệng ngay tại nhà nhưng lại không có thời gian, Máy xay đa năng nhỏ gọn dòng Daily Collection của Philips chính là lựa chọn lý tưởng dành cho những người bận rộn giống như bạn. Với chiếc máy này, bạn có thể chế biến những món ăn ngon miệng dễ dàng và nhanh chóng.
Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Động cơ hiệu suất cao có thể nhanh chóng xay đủ mọi nguyên liệu từ bột bánh mì cho đến rau củ cứng, phô mai và sô cô la. Ngoài ra, máy cũng có thể bào và băm thực phẩm dễ dàng.
Tiết kiệm thời gian, bạn không cần cắt nhỏ trước nguyên liệu vì đã có ống tiếp nguyên liệu lớn.
Lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng mọi bộ phận.
Tất cả các phụ kiện đều có thể rửa ở ngăn trên của máy rửa chén, giúp làm sạch dễ dàng.
Cối xay chống vỡ 1,5 lít với dung tích hoạt động 1 lít có thể xay được tới 5 ly sinh tố trái cây cùng một lúc.
Với hơn 19 cài đặt chức năng khác nhau, bạn có thể sử dụng máy tùy ý theo nhu cầu, như chế biến thực phẩm, nhào bột bánh mì, làm nước xốt và nhiều nữa. Máy đi kèm với nhiều phụ kiện đa năng và chất lượng cao như lưỡi dao hình chữ S để cắt, nghiền nhuyễn và băm nhỏ nguyên liệu, hoặc đĩa cắt bào/băm 2 trong 1 để bào và băm, hay phụ kiện nhào bột, đánh kem/trứng, v.v.
Để đạt hiệu quả tối ưu, bạn chỉ cần kết hợp phụ kiện và tốc độ theo mã màu. Sử dụng tốc độ 1 để đánh kem tươi, trứng, nhào bột pastry và bột bánh mì. Tốc độ 2 phù hợp để cắt hành tây, xay thịt, xay sinh tố trái cây, v.v.
Máy xay đa năng nhỏ gọn dòng Daily Collection được trang bị đầy đủ các chức năng làm bếp cơ bản cần có, đồng thời giúp tiết kiệm không gian nhà bếp khi bạn có thể cất giữ các phụ kiện ở ngay bên trong cối xay của máy. Thật gọn nhẹ!
Đĩa cắt bào và băm 2 trong 1 để bạn thái lát và mài bằng mặt đĩa bào và cắt hạt lựa bằng mặt băm.
Cối chứa rộng rãi 2,1 lít (dung tích làm việc 1,5 lít) cho phép bạn xay nguyên liệu cho 5 suất súp trong một lần.
Thông số chung
Đặc điểm kỹ thuật
Tương thích
Tính năng an toàn
Khối lượng và kích thước
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Quốc gia xuất xứ
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