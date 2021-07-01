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  • Trộn hiệu quả cho bánh xốp thơm, mềm mịn Trộn hiệu quả cho bánh xốp thơm, mềm mịn Trộn hiệu quả cho bánh xốp thơm, mềm mịn

    5000 Series Máy đánh trứng

    HR3750/00

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Trộn hiệu quả cho bánh xốp thơm, mềm mịn

    Máy đánh trứng đa năng của Philips có thiết kế que trộn hình nón giúp sử dụng tối đa lượng không khí, rút ngắn thời gian đánh trứng/ trộn bột cho hỗn hợp bột mịn màng, kết cấu hoàn hảo. Với công suất máy lên đến 450W giúp việc nhào bột khó xử lý nhất trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

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    5000 Series Máy đánh trứng

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    Trộn hiệu quả cho bánh xốp thơm, mềm mịn

    Nhanh hơn tới 25%* với động cơ công suất cao 450 W

    • Công suất 450 W
    • 5 tốc độ đánh + tăng cường
    • Dung tích cối trộn 3L
    • Cối trộn màu xám Cashmere
    Thiết kế que trộn hình nón

    Thiết kế que trộn hình nón

    Que trộn hình nón độc đáo giúp sử dụng tối đa lượng không khí, giúp bột nhanh đặc và nhuyễn mịn hơn.

    Trộn đều và liên tục

    Trộn đều và liên tục

    Cối trộn được thiết kế để phối hợp nhịp nhàng với que trộn hình nón cho kết quả trộn tốt nhất.

    Công suất cao 450W

    Công suất cao 450W

    Động cơ 450W mạnh mẽ dễ dàng xử lý những khối bột khó trộn nhất, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức.

    Tháo lắp dễ dàng

    Tháo lắp dễ dàng

    Với một lần nhấn nút đơn giản, bạn có thể lấy que trộn hoặc móc nhào ra dễ dàng.

    Cối trộn 3,0L truyền lực tự động

    Cối trộn 3,0L truyền lực tự động

    Cối trộn dung tích lớn, được truyền lực tự động xoay để hỗn hợp được trộn kỹ và đều hơn.

    Chân đế chống rung

    Chân đế chống rung

    Thiết kế chân đế hút giúp máy cố định và chống rung trong quá trình sử dụng.

    Giữ cho dây cáp gọn gàng bằng kẹp dây điện

    Kẹp cất dây điện giúp bạn giữ cho nhà bếp gọn gàng.

    Thông số kỹ thuật

    • Xuất xứ

      Được sản xuất tại
      Trung Quốc

    • Phụ kiện

      Bao gồm
      • Que đánh phồng kép
      • Công cụ nhào

    • Thông số kỹ thuật

      Nguồn
      450  W
      Chiều dài dây
      1,2  m
      Sức chứa
      3  L
      Tần số
      50/60  Hz

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Trắng
      Màu sắc bảng điều khiển
      Xám Cashmere

    • Thông số chung

      Các tính năng sản phẩm
      • Hộc chứa dây nguồn
      • Công tắc bật/tắt
      • Chức năng tăng cường
      Các mức tốc độ
      5 + tăng cường

    • Hoàn thiện

      Vật liệu thân chính
      Nhựa ABS
      Vật liệu phụ kiện
      Thép không gỉ

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    • Tính bền vững

      Đóng gói
      Nguyên liệu tái chế > 90%
      Hướng dẫn sử dụng
      100% giấy tái chế

    Badge-D2C

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