HR3750/00
Trộn hiệu quả cho bánh xốp thơm, mềm mịn
Máy đánh trứng đa năng của Philips có thiết kế que trộn hình nón giúp sử dụng tối đa lượng không khí, rút ngắn thời gian đánh trứng/ trộn bột cho hỗn hợp bột mịn màng, kết cấu hoàn hảo. Với công suất máy lên đến 450W giúp việc nhào bột khó xử lý nhất trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Que trộn hình nón độc đáo giúp sử dụng tối đa lượng không khí, giúp bột nhanh đặc và nhuyễn mịn hơn.
Cối trộn được thiết kế để phối hợp nhịp nhàng với que trộn hình nón cho kết quả trộn tốt nhất.
Động cơ 450W mạnh mẽ dễ dàng xử lý những khối bột khó trộn nhất, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức.
Với một lần nhấn nút đơn giản, bạn có thể lấy que trộn hoặc móc nhào ra dễ dàng.
Cối trộn dung tích lớn, được truyền lực tự động xoay để hỗn hợp được trộn kỹ và đều hơn.
Thiết kế chân đế hút giúp máy cố định và chống rung trong quá trình sử dụng.
Kẹp cất dây điện giúp bạn giữ cho nhà bếp gọn gàng.
Xuất xứ
Phụ kiện
Thông số kỹ thuật
Thiết kế
Thông số chung
Hoàn thiện
Dịch vụ
Tính bền vững
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