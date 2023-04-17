Series 5000 Máy đánh trứng
Trộn hiệu quả và mạnh mẽ cho hỗn hợp bột mịn
Máy đánh trứng Philips có que trộn hình nón để bạn có thể sử dụng tối đa lượng không khí, cho thời gian đánh trứng/trộn bột ngắn hơn và bột bánh nhuyễn mịn hơn. Máy có động cơ công suất cao 450 W giúp việc chế biến bột nhào khó xử lý nhất trở thành công việc nhẹ nhàng.
Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Series 5000 Máy đánh trứng
Trộn hiệu quả và mạnh mẽ cho hỗn hợp bột mịn Nhanh hơn tới 25%* với động cơ công suất cao 450 W 450 W 5 tốc độ + tăng cường Tô đánh tự động 3 lít Xám Cashmere Thiết kế que trộn hình nón
Que trộn hình nón độc đáo giúp sử dụng tối đa lượng không khí, giúp bột nhanh đặc và nhuyễn mịn hơn.
Công suất cao 450W
Động cơ 450W mạnh mẽ dễ dàng xử lý những khối bột khó trộn nhất, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức.
Trộn đều và liên tục
Cối trộn được thiết kế để phối hợp nhịp nhàng với que trộn hình nón cho kết quả trộn tốt nhất.
Cối trộn 3,0L truyền lực tự động
Cối trộn dung tích lớn, được truyền lực tự động xoay để hỗn hợp được trộn kỹ và đều hơn.
Tháo lắp dễ dàng
Với một lần nhấn nút đơn giản, bạn có thể lấy que trộn hoặc móc nhào ra dễ dàng.
Chân đế chống rung
Thiết kế chân đế hút giúp máy cố định và chống rung trong quá trình sử dụng.
Giữ cho dây cáp gọn gàng bằng kẹp dây điện
Kẹp cất dây điện giúp bạn giữ cho nhà bếp gọn gàng.
Hiển thị tất cả tính năng Thu gọn tính năng
Hiển thị tất cả tính năng sản phẩm Thu gọn tính năng sản phẩm Thông số kỹ thuật
Thông số chung
Vật liệu chính
Nhựa ABS Vật liệu phụ
Ánh kim Các cài đặt được lập trình sẵn
Không Chức năng
đánh bông, nhào bột Loại sản phẩm
máy đánh trứng cầm tay Số lượng khẩu phần
12 Chiều dài dây
1,2 Hộc chứa dây nguồn
có Bộ hẹn giờ
Không Công nghệ vượt trội
NA Công tắc bật/tắt tích hợp
có Các bộ phận dùng với máy rửa chén
Không Chỉ báo mức dung tích
có Chất liệu cối
PP nhựa Chất liệu lưỡi cắt
thép không gỉ Số vòng quay mỗi phút (RPM)
1150 Không chứa BPA
Có Chức năng nhồi
Không Lưỡi cắt có thể tháo rời
Có Khả năng nghiền đá
Không Khả năng xay các nguyên liệu nóng
Không Sách dạy nấu ăn
Không Mức ồn (tiêu chuẩn)
Lc = 86 dB (A) Bảo hành
2 năm Tương thích với thực phẩm khô
Không Chức năng tự làm sạch
Không
Đặc điểm kỹ thuật
Nguồn
450 Điện áp
230 Tần số
50 Số lượng trong gói
1 Sản phẩm pin
Không Xếp hạng hiệu quả năng lượng
Không
Tương thích
Phụ kiện đi kèm 1
Que đánh phồng kép Phụ kiện đi kèm 2
móc nhào bột Phụ kiện liên quan 1
Hướng dẫn sử dụng Phụ kiện liên quan 2
Thẻ bảo hành
Tính năng an toàn
Chứng nhận an toàn
có Tự động ngắt
Không Đèn báo nhiệt độ
Không Tự động dừng lưỡi cắt
Không Khóa trẻ em
NA
Khối lượng và kích thước
Chiều dài sản phẩm
220mm Chiều rộng sản phẩm
150mm Chiều cao sản phẩm
230mm Trọng lượng Sản phẩm
0,9 kg Chiều dài gói hàng
35 Chiều rộng gói hàng
23,5 Chiều cao gói hàng
21 Trọng lượng gói hàng
2,48
Tuổi thọ
Hộp
>90% vật liệu tái chế Hướng dẫn sử dụng
100% giấy tái chế
Quốc gia xuất xứ
Sản xuất tại
Trung Quốc
Xem tất cả các thông số kỹ thuật Xem ít thông số kỹ thuật hơn
Hiển thị tất cả Thông số kỹ thuật Thu gọn Thông số kỹ thuật
Các sản phẩm đã xem gần đây
Đánh được 4 lòng trắng trứng, nhiều hơn sản phẩm trước đó
Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox