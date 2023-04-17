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  • Trộn hiệu quả và mạnh mẽ cho hỗn hợp bột mịn Trộn hiệu quả và mạnh mẽ cho hỗn hợp bột mịn Trộn hiệu quả và mạnh mẽ cho hỗn hợp bột mịn
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    Series 5000 Máy đánh trứng

    HR3745/00

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Trộn hiệu quả và mạnh mẽ cho hỗn hợp bột mịn

    Máy đánh trứng Philips có que trộn hình nón để bạn có thể sử dụng tối đa lượng không khí, cho thời gian đánh trứng/trộn bột ngắn hơn và bột bánh nhuyễn mịn hơn. Máy có động cơ công suất cao 450 W giúp việc chế biến bột nhào khó xử lý nhất trở thành công việc nhẹ nhàng.

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    Series 5000 Máy đánh trứng

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    Trộn hiệu quả và mạnh mẽ cho hỗn hợp bột mịn

    Nhanh hơn tới 25%* với động cơ công suất cao 450 W

    • 450 W
    • 5 tốc độ + tăng cường
    • Tô đánh tự động 3 lít
    • Xám Cashmere
    Thiết kế que trộn hình nón

    Thiết kế que trộn hình nón

    Que trộn hình nón độc đáo giúp sử dụng tối đa lượng không khí, giúp bột nhanh đặc và nhuyễn mịn hơn.

    Công suất cao 450W

    Công suất cao 450W

    Động cơ 450W mạnh mẽ dễ dàng xử lý những khối bột khó trộn nhất, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức.

    Trộn đều và liên tục

    Trộn đều và liên tục

    Cối trộn được thiết kế để phối hợp nhịp nhàng với que trộn hình nón cho kết quả trộn tốt nhất.

    Cối trộn 3,0L truyền lực tự động

    Cối trộn 3,0L truyền lực tự động

    Cối trộn dung tích lớn, được truyền lực tự động xoay để hỗn hợp được trộn kỹ và đều hơn.

    Tháo lắp dễ dàng

    Tháo lắp dễ dàng

    Với một lần nhấn nút đơn giản, bạn có thể lấy que trộn hoặc móc nhào ra dễ dàng.

    Chân đế chống rung

    Chân đế chống rung

    Thiết kế chân đế hút giúp máy cố định và chống rung trong quá trình sử dụng.

    Giữ cho dây cáp gọn gàng bằng kẹp dây điện

    Kẹp cất dây điện giúp bạn giữ cho nhà bếp gọn gàng.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Vật liệu chính
      Nhựa ABS
      Vật liệu phụ
      Ánh kim
      Các cài đặt được lập trình sẵn
      Không
      Chức năng
      đánh bông, nhào bột
      Loại sản phẩm
      máy đánh trứng cầm tay
      Số lượng khẩu phần
      12
      Chiều dài dây
      1,2
      Hộc chứa dây nguồn
      Bộ hẹn giờ
      Không
      Công nghệ vượt trội
      NA
      Công tắc bật/tắt tích hợp
      Các bộ phận dùng với máy rửa chén
      Không
      Chỉ báo mức dung tích
      Chất liệu cối
      PP nhựa
      Chất liệu lưỡi cắt
      thép không gỉ
      Số vòng quay mỗi phút (RPM)
      1150
      Không chứa BPA
      Chức năng nhồi
      Không
      Lưỡi cắt có thể tháo rời
      Khả năng nghiền đá
      Không
      Khả năng xay các nguyên liệu nóng
      Không
      Sách dạy nấu ăn
      Không
      Mức ồn (tiêu chuẩn)
      Lc = 86 dB (A)
      Bảo hành
      2 năm
      Tương thích với thực phẩm khô
      Không
      Chức năng tự làm sạch
      Không

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Nguồn
      450
      Điện áp
      230
      Tần số
      50
      Số lượng trong gói
      1
      Sản phẩm pin
      Không
      Xếp hạng hiệu quả năng lượng
      Không

    • Tương thích

      Phụ kiện đi kèm 1
      Que đánh phồng kép
      Phụ kiện đi kèm 2
      móc nhào bột
      Phụ kiện liên quan 1
      Hướng dẫn sử dụng
      Phụ kiện liên quan 2
      Thẻ bảo hành

    • Tính năng an toàn

      Chứng nhận an toàn
      Tự động ngắt
      Không
      Đèn báo nhiệt độ
      Không
      Tự động dừng lưỡi cắt
      Không
      Khóa trẻ em
      NA

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều dài sản phẩm
      220mm
      Chiều rộng sản phẩm
      150mm
      Chiều cao sản phẩm
      230mm
      Trọng lượng Sản phẩm
      0,9 kg
      Chiều dài gói hàng
      35
      Chiều rộng gói hàng
      23,5
      Chiều cao gói hàng
      21
      Trọng lượng gói hàng
      2,48

    • Tuổi thọ

      Hộp
      >90% vật liệu tái chế
      Hướng dẫn sử dụng
      100% giấy tái chế

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Trung Quốc

    Badge-D2C

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