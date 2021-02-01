HR3573/90
Xay nhuyễn mịn nhanh gấp 2 lần
Công nghệ ProBlend cải tiến kết hợp cùng thiết kế lưỡi dao xay 6 cánh độc đáo và động cơ hiệu suất cao 1000W giúp bạn dễ dàng nghiền đá và xay nhuyễn các nguyên liệu cứng nhanh gấp hai lần, cho hỗn hợp nhuyễn mịn, món ngon tuyệt vời.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Chế độ bảo hành 2 năm toàn cầu giúp bạn an tâm hơn khi sử dụng. Đây chính là sự đảm bảo của chúng tôi về chất lượng và vận hành máy lâu bền.
Động cơ 1000 W mạnh mẽ nhưng tiết kiệm năng lượng giúp bạn vừa xay mịn mọi nguyên liệu vừa sử dụng điện hiệu quả. Được thiết kế để tối đa hóa hiệu suất của công nghệ ProBlend Crush.
Công nghệ ProBlend cải tiến kết hợp cùng thiết kế lưỡi dao xay 6 cánh độc đáo và động cơ hiệu suất cao 1000W giúp bạn dễ dàng nghiền đá và xay nhuyễn các nguyên liệu cứng nhanh gấp hai lần, cho hỗn hợp nhuyễn mịn, món ngon tuyệt vời.
Kích cỡ cối xay lớn 2L (dung tích hoạt động 1,5L) hoàn hảo cho những món sinh tố mát lạnh, đáp ứng nhu cầu các thành viên trong gia đình.
Thiết kế cối thủy tinh có gân cải tiến cho hiệu quả đảo trộn đều nguyên liệu, đảm bảo xay nhuyễn mịn theo tốc độ tối ưu.
Tất cả các bộ phận có thể tháo rời của máy xay Philips đều an toàn khi sử dụng với máy rửa chén.
Thiết kế bộ lưỡi dao xay có thể tháo rời để dễ dàng vệ sinh. Tất cả các bộ phận tháo rời được cũng có thể dùng với máy rửa chén.
Núm điều khiển được thiết kế với phần nắm chống trượt để bạn có thể dễ dàng điều khiển tốc độ máy xay. Bạn có thể lựa chọn điều khiển thủ công từ tốc độ nhỏ nhất đối với trái cây mềm đến tốc độ xay mạnh hơn cho các loại rau củ cứng.
Thuận tiện khi mang theo, thưởng thức các món sinh tố bổ dưỡng nhờ phụ kiện bình tiện dụng.
Chức năng Pulse (nhồi) giúpluân chuyển hỗn hợp đều đặn xuống dao xay cho hiệu quả xay nhuyễn mịn tuyệt vời.
Технически спецификации
Функция за безопасност
Съвместимост
Издръжливост
Държава на произход
Енергийна ефективност
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