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  • Xay nhuyễn mịn nhanh gấp 2 lần Xay nhuyễn mịn nhanh gấp 2 lần Xay nhuyễn mịn nhanh gấp 2 lần

    Series 5000 Máy xay 1000W Công nghệ ProBlend Cối thủy tinh 2 lít

    HR3573/90

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Xay nhuyễn mịn nhanh gấp 2 lần

    Công nghệ ProBlend cải tiến kết hợp cùng thiết kế lưỡi dao xay 6 cánh độc đáo và động cơ hiệu suất cao 1000W giúp bạn dễ dàng nghiền đá và xay nhuyễn các nguyên liệu cứng nhanh gấp hai lần, cho hỗn hợp nhuyễn mịn, món ngon tuyệt vời.

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    Series 5000 Máy xay 1000W Công nghệ ProBlend Cối thủy tinh 2 lít

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    Xay nhuyễn mịn nhanh gấp 2 lần

    Nhờ có công nghệ ProBlend Crush hiệu suất cao

    • Thể tích cối thủy tinh 2L
    • Dung tích tối đa 1,5L
    • Cối xay lớn và phụ kiện bình chứa
    • Công suất cao 1000W
    Bảo hành 2 năm toàn cầu

    Bảo hành 2 năm toàn cầu

    Chế độ bảo hành 2 năm toàn cầu giúp bạn an tâm hơn khi sử dụng. Đây chính là sự đảm bảo của chúng tôi về chất lượng và vận hành máy lâu bền.

    Động cơ công suất cao 1000W

    Động cơ công suất cao 1000W

    Động cơ 1000 W mạnh mẽ nhưng tiết kiệm năng lượng giúp bạn vừa xay mịn mọi nguyên liệu vừa sử dụng điện hiệu quả. Được thiết kế để tối đa hóa hiệu suất của công nghệ ProBlend Crush.

    Công nghệ ProBlend Crush

    Công nghệ ProBlend Crush

    Công nghệ ProBlend cải tiến kết hợp cùng thiết kế lưỡi dao xay 6 cánh độc đáo và động cơ hiệu suất cao 1000W giúp bạn dễ dàng nghiền đá và xay nhuyễn các nguyên liệu cứng nhanh gấp hai lần, cho hỗn hợp nhuyễn mịn, món ngon tuyệt vời.

    Cối thủy tinh dung tích lớn

    Cối thủy tinh dung tích lớn

    Kích cỡ cối xay lớn 2L (dung tích hoạt động 1,5L) hoàn hảo cho những món sinh tố mát lạnh, đáp ứng nhu cầu các thành viên trong gia đình.

    Cối thủy tinh thiết kế gân cải tiến

    Cối thủy tinh thiết kế gân cải tiến

    Thiết kế cối thủy tinh có gân cải tiến cho hiệu quả đảo trộn đều nguyên liệu, đảm bảo xay nhuyễn mịn theo tốc độ tối ưu.

    Thân thiện với máy rửa chén

    Thân thiện với máy rửa chén

    Tất cả các bộ phận có thể tháo rời của máy xay Philips đều an toàn khi sử dụng với máy rửa chén.

    Lưỡi dao xay tháo rời dễ dàng làm sạch

    Lưỡi dao xay tháo rời dễ dàng làm sạch

    Thiết kế bộ lưỡi dao xay có thể tháo rời để dễ dàng vệ sinh. Tất cả các bộ phận tháo rời được cũng có thể dùng với máy rửa chén.

    Núm điều khiển dễ thao tác

    Núm điều khiển dễ thao tác

    Núm điều khiển được thiết kế với phần nắm chống trượt để bạn có thể dễ dàng điều khiển tốc độ máy xay. Bạn có thể lựa chọn điều khiển thủ công từ tốc độ nhỏ nhất đối với trái cây mềm đến tốc độ xay mạnh hơn cho các loại rau củ cứng.

    Bình chứa đi kèm tiện dụng

    Bình chứa đi kèm tiện dụng

    Thuận tiện khi mang theo, thưởng thức các món sinh tố bổ dưỡng nhờ phụ kiện bình tiện dụng.

    Chức năng nhồi để xay mịn hơn

    Chức năng Pulse (nhồi) giúpluân chuyển hỗn hợp đều đặn xuống dao xay cho hiệu quả xay nhuyễn mịn tuyệt vời.

    Thông số kỹ thuật

    • Технически спецификации

      Xếp hạng hiệu quả năng lượng
      Клас А
      Nguồn
      1500 W
      Điện áp
      230 V
      Tần số
      50 Hz
      Số lượng trong gói
      1

    • Функция за безопасност

      Таймер за автоматично изключване
      Да
      Chứng nhận an toàn
      Да

    • Съвместимост

      Phụ kiện đi kèm 2
      Мерителна лъжица
      Phụ kiện đi kèm 3
      Тестова лента за твърдост на водата
      Включени аксесоари 4
      Филтър AquaClean
      Включени аксесоари 5
      Капак за съхранение LatteGo
      Phụ kiện liên quan 1
      Таблетки за обезмасляване
      Phụ kiện liên quan 2
      Препарат за премахване на накип от машини за еспресо
      Phụ kiện liên quan 3
      Четка за почистване
      Phụ kiện liên quan 4
      Смазка за блока за приготвяне Philips

    • Издръжливост

      Hướng dẫn sử dụng
      > 75% рециклирана хартия
      Đóng gói
      > 95% рециклирани материали

    • Държава на произход

      Sản xuất tại
      Румъния

    • Енергийна ефективност

      Консумация на енергия в режим "в готовност"
      0,2 W
      Консумирана мощност в режим изключено
      няма данни
      Консумация на енергия в режим "в готовност" в мрежа
      няма данни
      Период преди автоматично превключване към режим на готовност
      30 мин
      Стандарт за измерване
      EN 50564:2011

    Badge-D2C

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