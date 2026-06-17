HR2672/00
Sinh tố tươi ngon mọi lúc, mọi nơi
Được trang bị công nghệ ProBlend, máy xay nhỏ gọn này có động cơ 350W, 2 ly xay bền chắc Blend & Go, và lưỡi dao thép không gỉ 4 cánh để tạo ra những hỗn hợp mịn màng bạn có thể mang đi bất cứ đâu. Sở hữu ngay và biến mỗi ngày thành ngày sinh tố!Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Công nghệ ProBlend kết hợp động cơ bền bỉ 350W, ly xay Blend & Go chắc chắn và lưỡi dao thép không gỉ 4 cánh để tạo ra những hỗn hợp mịn màng chỉ trong vài giây.
Xay những ly sinh tố yêu thích của bạn với động cơ mạnh mẽ, bền bỉ, hoàn hảo cho việc sử dụng hàng ngày.
Ly ProBlend với 2 gờ được thiết kế để hướng dòng chảy của nguyên liệu tạo ra sự luân chuyển tối ưu của thực phẩm về phía lưỡi dao trong quá trình xay, mang lại kết quả xay mịn.
Xay trực tiếp vào ly 600ml bền đẹp, đậy nắp chống rò rỉ và bạn đã sẵn sàng. Ly phụ luôn sẵn sàng cho lần xay tiếp theo, bảo quản hoặc chia sẻ. Thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với lối sống năng động và lành mạnh của bạn.
Thưởng thức sinh tố mịn màng, lành mạnh mỗi ngày. Lưỡi dao ProBlend bằng thép không gỉ nghiền nát và xay trộn hoàn hảo mọi nguyên liệu.
Hai tốc độ khác nhau xử lý mọi nguyên liệu bạn chọn: tốc độ thấp cho nguyên liệu mềm và tốc độ cao cho trái cây cứng và đá.
Bộ phận lưỡi dao có thể tháo rời để rửa dưới vòi nước hoặc cho vào máy rửa chén.
Các bộ phận có thể tháo rời đều an toàn với máy rửa chén, giúp việc hàng ngày của bạn nhanh chóng và dễ dàng.
Tải ứng dụng HomeID để khám phá công thức cho đồ uống yêu thích, cùng với mẹo và hướng dẫn cho máy xay mới của bạn.
Thông số chung
Đặc điểm kỹ thuật
Tương thích
Tính năng an toàn
Độ bền
Quốc gia xuất xứ
Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox