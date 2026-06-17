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  • Sinh tố tươi ngon mọi lúc, mọi nơi Sinh tố tươi ngon mọi lúc, mọi nơi Sinh tố tươi ngon mọi lúc, mọi nơi

    Opal Blenders

    HR2672/00

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Sinh tố tươi ngon mọi lúc, mọi nơi

    Được trang bị công nghệ ProBlend, máy xay nhỏ gọn này có động cơ 350W, 2 ly xay bền chắc Blend & Go, và lưỡi dao thép không gỉ 4 cánh để tạo ra những hỗn hợp mịn màng bạn có thể mang đi bất cứ đâu. Sở hữu ngay và biến mỗi ngày thành ngày sinh tố!

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    Opal Blenders

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    Sinh tố tươi ngon mọi lúc, mọi nơi

    Xay, cầm và đi

    • Động cơ ProBlend 350 W
    • Hai ly xay ProBlend bền chắc
    • Lưỡi dao ProBlend hình sao bằng thép không gỉ
    • Hai cài đặt tốc độ
    • Thân thiện với máy rửa chén
    Công nghệ ProBlend cho hỗn hợp mịn màng như lụa

    Công nghệ ProBlend cho hỗn hợp mịn màng như lụa

    Công nghệ ProBlend kết hợp động cơ bền bỉ 350W, ly xay Blend & Go chắc chắn và lưỡi dao thép không gỉ 4 cánh để tạo ra những hỗn hợp mịn màng chỉ trong vài giây.

    Động cơ ProBlend 350 oát cho hiệu suất bền lâu

    Động cơ ProBlend 350 oát cho hiệu suất bền lâu

    Xay những ly sinh tố yêu thích của bạn với động cơ mạnh mẽ, bền bỉ, hoàn hảo cho việc sử dụng hàng ngày.

    Ly ProBlend cho sự luân chuyển tối ưu

    Ly ProBlend cho sự luân chuyển tối ưu

    Ly ProBlend với 2 gờ được thiết kế để hướng dòng chảy của nguyên liệu tạo ra sự luân chuyển tối ưu của thực phẩm về phía lưỡi dao trong quá trình xay, mang lại kết quả xay mịn.

    Sẵn sàng mang đi với ly bền đẹp

    Sẵn sàng mang đi với ly bền đẹp

    Xay trực tiếp vào ly 600ml bền đẹp, đậy nắp chống rò rỉ và bạn đã sẵn sàng. Ly phụ luôn sẵn sàng cho lần xay tiếp theo, bảo quản hoặc chia sẻ. Thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với lối sống năng động và lành mạnh của bạn.

    Lưỡi dao ProBlend sắc bén cho hỗn hợp siêu mịn

    Lưỡi dao ProBlend sắc bén cho hỗn hợp siêu mịn

    Thưởng thức sinh tố mịn màng, lành mạnh mỗi ngày. Lưỡi dao ProBlend bằng thép không gỉ nghiền nát và xay trộn hoàn hảo mọi nguyên liệu.

    2 cài đặt tốc độ cho mọi nguyên liệu

    2 cài đặt tốc độ cho mọi nguyên liệu

    Hai tốc độ khác nhau xử lý mọi nguyên liệu bạn chọn: tốc độ thấp cho nguyên liệu mềm và tốc độ cao cho trái cây cứng và đá.

    Lưỡi dao tháo rời để dễ vệ sinh

    Lưỡi dao tháo rời để dễ vệ sinh

    Bộ phận lưỡi dao có thể tháo rời để rửa dưới vòi nước hoặc cho vào máy rửa chén.

    Các bộ phận an toàn với máy rửa chén giúp vệ sinh dễ dàng

    Các bộ phận an toàn với máy rửa chén giúp vệ sinh dễ dàng

    Các bộ phận có thể tháo rời đều an toàn với máy rửa chén, giúp việc hàng ngày của bạn nhanh chóng và dễ dàng.

    Ứng dụng HomeID cho nguồn cảm hứng ẩm thực tuyệt vời

    Ứng dụng HomeID cho nguồn cảm hứng ẩm thực tuyệt vời

    Tải ứng dụng HomeID để khám phá công thức cho đồ uống yêu thích, cùng với mẹo và hướng dẫn cho máy xay mới của bạn.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Vật liệu chính
      Nhựa
      Các cài đặt được lập trình sẵn
      2
      Chức năng
      Xay
      Loại sản phẩm
      Blender
      Dung tích của ngăn chứa nước
      Thể tích hiệu dụng 0,6L (tối đa 0,8L)
      Chân chống trượt
      Giao diện
      Nút
      Chức năng giữ ấm
      Không
      Bộ hẹn giờ
      Không
      Công nghệ vượt trội
      ProBlend
      Công tắc bật/tắt tích hợp
      Không
      Núm vặn điều chỉnh nhiệt độ
      Không
      Đèn báo nguồn
      Không
      Các bộ phận dùng với máy rửa chén
      Chỉ báo mức dung tích
      Chất liệu cối
      Nhựa
      Chất liệu lưỡi dao
      Thép không gỉ
      Không chứa BPA
      Chức năng nhồi
      Không
      Lưỡi dao có thể tháo rời
      Khả năng nghiền đá
      Kết nối Internet
      Không
      Tương thích với nhà thông minh
      Không
      Phạm vi Wi-Fi
      Không
      Chức năng tự làm sạch
      Không

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Nguồn
      350W
      Sản phẩm pin
      Không

    • Tương thích

      Phụ kiện đi kèm 1
      Ly xay phụ

    • Tính năng an toàn

      Đèn báo nhiệt độ
      Không
      Khóa trẻ em
      Không

    • Độ bền

      Hướng dẫn sử dụng

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Trung Quốc

    Badge-D2C

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