HR2537/00
Xay nhanh và hiệu quả chỉ bằng cách nhấn nút
Máy xay cầm tay dòng Daily mới với động cơ hiệu suất cao và thiết kế tiện dụng độc đáo, cung cấp hiệu quả xay nhanh và mịn chỉ bằng cách nhấn nút, giúp bạn tiết kiệm thời gian khi chuẩn bị những món ăn bổ dưỡng tự làm tại nhà mỗi ngàyXem tất cả lợi ích
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Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Phần dưới của thanh máy xay có dạng gợn sóng đặc biệt, đảm bảo không văng thức ăn ra ngoài hoặc bị bẩn trong khi trộn
Thiết kế công thái học chắc chắn mang đến sự tiện lợi và dễ sử dụng cho người dùng.
Đã được hợp tác phát triển cùng với Đại học Stuttgart danh giá, Philips ProMix là một công nghệ xay tiên tiến và độc đáo, có hình dáng tam giác, tạo ra luồng thức ăn tối ưu và hiệu suất tối đa giúp xay nhanh hơn và đặc hơn.
Dễ dàng tháo lắp các phụ kiện bằng cách nhấn nút để có thể sử dụng nhiều chức năng khác nhau.
Máy xay cầm tay Philips được trang bị que đánh kem dùng để đánh kem, xốt mayonnaise, bột nhão làm bánh kếp và nhiều món nữa.
Với động cơ mạnh mẽ 650W, đảm bảo xay nhuyễn mịn, phù hợp cho các bữa ăn gia đình hằng ngày
Phụ kiện cắt nhỏ gọn giúp bạn dễ dàng cắt nhỏ rau thơm, hạt, phô mai, sôcôla và hành.
Cối xay XL giúp dễ dàng chuẩn bị món rau trộn và sốt salsa tự làm, cắt rau củ và xay một lượng lớn thịt
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Các thông số kỹ thuật
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Thông số kỹ thuật
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