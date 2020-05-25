Cụm từ tìm kiếm

  • Xay nhanh và hiệu quả chỉ bằng cách nhấn nút Xay nhanh và hiệu quả chỉ bằng cách nhấn nút Xay nhanh và hiệu quả chỉ bằng cách nhấn nút

    Daily Collection Máy xay cầm tay ProMix

    HR2537/00

    Xay nhanh và hiệu quả chỉ bằng cách nhấn nút

    Máy xay cầm tay dòng Daily mới với động cơ hiệu suất cao và thiết kế tiện dụng độc đáo, cung cấp hiệu quả xay nhanh và mịn chỉ bằng cách nhấn nút, giúp bạn tiết kiệm thời gian khi chuẩn bị những món ăn bổ dưỡng tự làm tại nhà mỗi ngày

    Xem tất cả lợi ích

    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Daily Collection Máy xay cầm tay ProMix

    Các sản phẩm tương tự

    Xem tất cả Máy xay cầm tay

    Xay nhanh và hiệu quả chỉ bằng cách nhấn nút

    Thưởng thức những món ăn bổ dưỡng tự làm tại nhà mỗi ngày

    • Màn hình trực quan
    • Dễ sử dụng
    • Hiệu suất cao
    Tấm chắn lưỡi dao chống văng

    Tấm chắn lưỡi dao chống văng

    Phần dưới của thanh máy xay có dạng gợn sóng đặc biệt, đảm bảo không văng thức ăn ra ngoài hoặc bị bẩn trong khi trộn

    Thiết kế công thái học

    Thiết kế công thái học

    Thiết kế công thái học chắc chắn mang đến sự tiện lợi và dễ sử dụng cho người dùng.

    Công nghệ xay tiên tiến ProMix

    Công nghệ xay tiên tiến ProMix

    Đã được hợp tác phát triển cùng với Đại học Stuttgart danh giá, Philips ProMix là một công nghệ xay tiên tiến và độc đáo, có hình dáng tam giác, tạo ra luồng thức ăn tối ưu và hiệu suất tối đa giúp xay nhanh hơn và đặc hơn.

    Hệ thống tháo lắp chỉ bằng một nút bấm

    Hệ thống tháo lắp chỉ bằng một nút bấm

    Dễ dàng tháo lắp các phụ kiện bằng cách nhấn nút để có thể sử dụng nhiều chức năng khác nhau.

    Que đánh kem

    Que đánh kem

    Máy xay cầm tay Philips được trang bị que đánh kem dùng để đánh kem, xốt mayonnaise, bột nhão làm bánh kếp và nhiều món nữa.

    Động cơ 650W mạnh mẽ

    Với động cơ mạnh mẽ 650W, đảm bảo xay nhuyễn mịn, phù hợp cho các bữa ăn gia đình hằng ngày

    Cối cắt gọn nhẹ

    Phụ kiện cắt nhỏ gọn giúp bạn dễ dàng cắt nhỏ rau thơm, hạt, phô mai, sôcôla và hành.

    Cối xay XL

    Cối xay XL giúp dễ dàng chuẩn bị món rau trộn và sốt salsa tự làm, cắt rau củ và xay một lượng lớn thịt

    Thông số kỹ thuật

    • Xuất xứ

      Được sản xuất tại
      Trung Quốc

    • Các thông số kỹ thuật

      Chất liệu vỏ máy
      Nhựa
      Thanh nguyên liệu
      Ánh kim

    • Phụ kiện

      Bao gồm
      • Cối
      • Cối cắt gọn nhẹ
      • Que đánh kem
      • Cối xay XL

    • Thông số kỹ thuật

      Nguồn
      650  W

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Trắng

    • Thông số chung

      Cài đặt tốc độ
      1

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    Badge-D2C

    Nhận hỗ trợ cho sản phẩm này

    Tìm mẹo sản phẩm, câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng và thông tin về an toàn & tuân thủ.

    Sản phẩm gợi ý

    Các sản phẩm đã xem gần đây

    Đánh giá

    Hãy là người đầu tiên đánh giá món này

    2004 - 2026 © Philips Electronics N.V. Đã đăng ký Bản quyền.

    Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox