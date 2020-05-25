Máy xay cầm tay dòng Daily mới với động cơ hiệu suất cao và thiết kế tiện dụng độc đáo, cung cấp hiệu quả xay nhanh và mịn chỉ bằng cách nhấn nút, giúp bạn tiết kiệm thời gian khi chuẩn bị những món ăn bổ dưỡng tự làm tại nhà mỗi ngày
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Thưởng thức những món ăn bổ dưỡng tự làm tại nhà mỗi ngày
Màn hình trực quan
Dễ sử dụng
Hiệu suất cao
Tấm chắn lưỡi dao chống văng
Phần dưới của thanh máy xay có dạng gợn sóng đặc biệt, đảm bảo không văng thức ăn ra ngoài hoặc bị bẩn trong khi trộn
Thiết kế công thái học
Thiết kế công thái học chắc chắn mang đến sự tiện lợi và dễ sử dụng cho người dùng.
Công nghệ xay tiên tiến ProMix
Đã được hợp tác phát triển cùng với Đại học Stuttgart danh giá, Philips ProMix là một công nghệ xay tiên tiến và độc đáo, có hình dáng tam giác, tạo ra luồng thức ăn tối ưu và hiệu suất tối đa giúp xay nhanh hơn và đặc hơn.
Hệ thống tháo lắp chỉ bằng một nút bấm
Dễ dàng tháo lắp các phụ kiện bằng cách nhấn nút để có thể sử dụng nhiều chức năng khác nhau.
Động cơ 650W mạnh mẽ
Với động cơ mạnh mẽ 650W, đảm bảo xay nhuyễn mịn, phù hợp cho các bữa ăn gia đình hằng ngày