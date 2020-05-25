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  • Xay nhanh và hiệu quả chỉ bằng cách nhấn nút Xay nhanh và hiệu quả chỉ bằng cách nhấn nút Xay nhanh và hiệu quả chỉ bằng cách nhấn nút

    Daily Collection Máy xay cầm tay ProMix

    HR2531/00

    Xay nhanh và hiệu quả chỉ bằng cách nhấn nút

    Máy xay cầm tay dòng Daily mới với động cơ hiệu suất cao và thiết kế tiện dụng độc đáo, cung cấp hiệu quả xay nhanh và mịn chỉ bằng cách nhấn nút, giúp bạn tiết kiệm thời gian khi chuẩn bị những món ăn bổ dưỡng tự làm tại nhà mỗi ngày

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    Daily Collection Máy xay cầm tay ProMix

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    Xay nhanh và hiệu quả chỉ bằng cách nhấn nút

    Thưởng thức những món ăn bổ dưỡng tự làm tại nhà mỗi ngày

    • Màn hình trực quan
    • Dễ sử dụng
    • Hiệu suất cao
    Tấm chắn lưỡi dao chống văng

    Tấm chắn lưỡi dao chống văng

    Phần dưới của thanh máy xay có dạng gợn sóng đặc biệt, đảm bảo không văng thức ăn ra ngoài hoặc bị bẩn trong khi trộn

    Thiết kế công thái học

    Thiết kế công thái học

    Thiết kế công thái học chắc chắn mang đến sự tiện lợi và dễ sử dụng cho người dùng.

    Công nghệ xay tiên tiến ProMix

    Công nghệ xay tiên tiến ProMix

    Đã được hợp tác phát triển cùng với Đại học Stuttgart danh giá, Philips ProMix là một công nghệ xay tiên tiến và độc đáo, có hình dáng tam giác, tạo ra luồng thức ăn tối ưu và hiệu suất tối đa giúp xay nhanh hơn và đặc hơn.

    Hệ thống tháo lắp chỉ bằng một nút bấm

    Hệ thống tháo lắp chỉ bằng một nút bấm

    Dễ dàng tháo lắp các phụ kiện bằng cách nhấn nút để có thể sử dụng nhiều chức năng khác nhau.

    Động cơ 650W mạnh mẽ

    Với động cơ mạnh mẽ 650W, đảm bảo xay nhuyễn mịn, phù hợp cho các bữa ăn gia đình hằng ngày

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Vật liệu chính
      Nhựa
      Vật liệu phụ
      Ánh kim
      Các cài đặt được lập trình sẵn
      NA
      Chức năng
      xay
      Loại sản phẩm
      Máy xay cầm tay
      Số lượng khẩu phần
      2
      Chân chống trượt
      NA
      Giao diện
      Một nút BẬT/TẮT
      Chiều dài dây
      1,2 m
      Hộc chứa dây nguồn
      NA
      Công nghệ vượt trội
      Công nghệ ProMix
      Công tắc bật/tắt tích hợp
      Núm vặn điều chỉnh nhiệt độ
      Không
      Đèn báo nguồn
      Không
      Tay nắm làm bằng chất liệu chống nóng
      Các bộ phận dùng với máy rửa chén
      Không
      Chỉ báo mức dung tích
      Chất liệu cối
      Nhựa PP
      Chất liệu lưỡi cắt
      thép không gỉ
      Số vòng quay mỗi phút (RPM)
      15000
      Không chứa BPA
      Chức năng nhồi
      Lưỡi cắt có thể tháo rời
      Không
      Khả năng nghiền đá
      Không
      Khả năng xay các nguyên liệu nóng
      Không
      Sách dạy nấu ăn
      Không
      Mức ồn (tiêu chuẩn)
      Lc = 85 dB(A)
      Bảo hành
      2 năm

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Nguồn
      650
      Điện áp
      230
      Tần số
      50
      Số lượng trong gói
      1
      Sản phẩm pin
      Không

    • Tương thích

      Phụ kiện đi kèm 1
      Cối
      Phụ kiện liên quan 1
      Hướng dẫn sử dụng
      Phụ kiện liên quan 2
      Thẻ bảo hành

    • Tính năng an toàn

      Chứng nhận an toàn
      Tự động ngắt
      Không
      Đèn báo nhiệt độ
      Không
      Tự động dừng lưỡi cắt
      Không
      Khóa trẻ em
      Không

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều dài sản phẩm
      7,5
      Chiều rộng sản phẩm
      6,5
      Chiều cao sản phẩm
      38,1
      Trọng lượng sản phẩm
      0,751
      Chiều dài gói hàng
      19
      Chiều rộng gói hàng
      18
      Chiều cao gói hàng
      25
      Trọng lượng gói hàng
      1,404

    • Độ bền

      Vỏ
      >75% thành phần tái chế

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Trung Quốc

    Badge-D2C

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