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  • Xay nhuyễn mịn nhanh gấp 2 lần Xay nhuyễn mịn nhanh gấp 2 lần Xay nhuyễn mịn nhanh gấp 2 lần

    Series 5000 Blender Core

    HR2228/90R1

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Xay nhuyễn mịn nhanh gấp 2 lần

    Công nghệ ProBlend Crush biến những nguyên liệu cứng nhất thành sinh tố mịn nhanh gấp đôi. Lưỡi dao 6 cánh độc đáo kết hợp với động cơ 800 W được thiết kế hiệu quả giúp dễ dàng nghiền đá và cắt những miếng lớn.

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    Series 5000 Blender Core

    “Tân trang” là gì?

    Mỗi công ty có định nghĩa khác nhau về tân trang. Tại Philips, chúng tôi chủ yếu tân trang các sản phẩm được khách hàng trả lại cho chúng tôi trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua hoặc từ các chương trình đăng ký của chúng tôi. Do đó, hầu hết các sản phẩm đều chưa được sử dụng hoặc sử dụng ít.

    Bạn có thể mong đợi điều gì?

    Chức năng sản phẩm và Bảo hành

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    Hình thức bên ngoài

    The product is completely clean! Each device is put through rigorous quality and performance testing. All products are sanitized, and hygiene-related components or accessories are replaced when needed (for example, the shaver blades or kitchen appliances). Minor signs of use might be visible.

    Phụ kiện

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    Sản phẩm được vận chuyển trong hộp ban đầu hoặc hộp tái chế thông thường làm từ vật liệu tái chế.

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    Xay nhuyễn mịn nhanh gấp 2 lần

    Nhờ có công nghệ ProBlend Crush hiệu suất cao

    • Công nghệ ProBlend Crush
    Cối thủy tinh dung tích lớn

    Cối thủy tinh dung tích lớn

    Kích cỡ cối xay lớn 2L (dung tích hoạt động 1,5L) hoàn hảo cho những món sinh tố mát lạnh, đáp ứng nhu cầu các thành viên trong gia đình.

    Lưỡi dao xay tháo rời dễ dàng làm sạch

    Lưỡi dao xay tháo rời dễ dàng làm sạch

    Thiết kế bộ lưỡi dao xay có thể tháo rời để dễ dàng vệ sinh. Tất cả các bộ phận tháo rời được cũng có thể dùng với máy rửa chén.

    Đá và nguyên liệu cứng được nghiền mịn, nhanh gấp 2 lần

    Đá và nguyên liệu cứng được nghiền mịn, nhanh gấp 2 lần

    Công nghệ ProBlend Crush biến những nguyên liệu cứng nhất thành sinh tố mịn nhanh gấp đôi. Lưỡi dao 6 cánh độc đáo kết hợp với động cơ 800 W được thiết kế hiệu quả giúp dễ dàng nghiền đá và cắt những miếng lớn.

    Động cơ 800 W công suất cao mà vẫn tiết kiệm năng lượng

    Động cơ 800 W công suất cao mà vẫn tiết kiệm năng lượng

    Động cơ 800 W mạnh mẽ nhưng tiết kiệm năng lượng giúp bạn vừa xay mịn mọi nguyên liệu vừa sử dụng điện hiệu quả. Được thiết kế để tối đa hóa hiệu suất của công nghệ ProBlend Crush.

    Cối thủy tinh thiết kế gân cải tiến

    Cối thủy tinh thiết kế gân cải tiến

    Thiết kế cối thủy tinh có gân cải tiến cho hiệu quả đảo trộn đều nguyên liệu, đảm bảo xay nhuyễn mịn theo tốc độ tối ưu.

    Thân thiện với máy rửa chén

    Thân thiện với máy rửa chén

    Tất cả các bộ phận có thể tháo rời của máy xay Philips đều an toàn khi sử dụng với máy rửa chén.

    Bảo hành 2 năm toàn cầu

    Bảo hành 2 năm toàn cầu

    Chế độ bảo hành 2 năm toàn cầu giúp bạn an tâm hơn khi sử dụng. Đây chính là sự đảm bảo của chúng tôi về chất lượng và vận hành máy lâu bền.

    Núm điều khiển dễ cầm nắm với 3 cài đặt tốc độ

    Núm điều khiển dễ cầm nắm với 3 cài đặt tốc độ

    Núm điều khiển của chúng tôi được đúc với tay cầm chống trượt, vì vậy bạn có thể dễ dàng kiểm soát tốc độ máy xay. Bạn có thể điều chỉnh tốc độ bằng tay, từ chế độ xay nhẹ nhàng cho trái cây mềm đến chế độ tăng tốc cho trái cây và rau củ cứng hơn.

    Đã được tân trang có chứng nhận

    Đã được tân trang có chứng nhận

    Sản phẩm được trả lại đã được kiểm tra, thử nghiệm để hoạt động như mới và được vệ sinh kỹ lưỡng. Sản phẩm có thể được giao trong hộp giấy nâu và bao gồm đầy đủ phụ kiện. Sản phẩm được bảo hành 2 năm, giá cả hấp dẫn và miễn phí đổi trả trong 30 ngày.

    Chức năng nhồi để xay mịn hơn

    Chức năng Pulse (nhồi) giúpluân chuyển hỗn hợp đều đặn xuống dao xay cho hiệu quả xay nhuyễn mịn tuyệt vời.

    Thông số kỹ thuật

    • Quốc gia xuất xứ

      Được sản xuất tại
      Trung Quốc

    • Accessories

      Bao gồm
      Cối

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Nguồn
      800  W
      Chiều dài dây
      0,09  m
      Dung tích cối
      2  l
      Dung tích xay của cối
      1,5  l

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Đen

    • Khối lượng và kích thước

      Kích thước đóng gói (Dài x Rộng x Cao)
      200x336x276  mm
      Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao)
      180x167x415  mm
      Trọng lượng của sản phẩm
      3,65  kg
      Trọng lượng, gồm cả hộp đóng gói
      4,35  kg

    • Thông số chung

      Loại nắp
      Tháo rời
      Các tính năng sản phẩm
      • Có thể vệ sinh bằng máy rửa chén
      • 3+Nhồi
      • 3 chế độ cài đặt tốc độ cố định
      Lưỡi dao xay
      Lưỡi dao 6 cánh
      Giao diện điều chỉnh tốc độ
      Núm xoay

    • Hoàn thiện

      Vật liệu thân chính
      Vỏ kim loại & Nhựa
      Chất liệu lưỡi dao xay
      Thép không gỉ
      Chất liệu cối
      Thủy tinh

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    Badge-D2C

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