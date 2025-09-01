HR2228/90R1
Xay nhuyễn mịn nhanh gấp 2 lần
Công nghệ ProBlend Crush biến những nguyên liệu cứng nhất thành sinh tố mịn nhanh gấp đôi. Lưỡi dao 6 cánh độc đáo kết hợp với động cơ 800 W được thiết kế hiệu quả giúp dễ dàng nghiền đá và cắt những miếng lớn.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Mỗi công ty có định nghĩa khác nhau về tân trang. Tại Philips, chúng tôi chủ yếu tân trang các sản phẩm được khách hàng trả lại cho chúng tôi trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua hoặc từ các chương trình đăng ký của chúng tôi. Do đó, hầu hết các sản phẩm đều chưa được sử dụng hoặc sử dụng ít.
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The product is completely clean! Each device is put through rigorous quality and performance testing. All products are sanitized, and hygiene-related components or accessories are replaced when needed (for example, the shaver blades or kitchen appliances). Minor signs of use might be visible.
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Sản phẩm được vận chuyển trong hộp ban đầu hoặc hộp tái chế thông thường làm từ vật liệu tái chế.
Kích cỡ cối xay lớn 2L (dung tích hoạt động 1,5L) hoàn hảo cho những món sinh tố mát lạnh, đáp ứng nhu cầu các thành viên trong gia đình.
Thiết kế bộ lưỡi dao xay có thể tháo rời để dễ dàng vệ sinh. Tất cả các bộ phận tháo rời được cũng có thể dùng với máy rửa chén.
Công nghệ ProBlend Crush biến những nguyên liệu cứng nhất thành sinh tố mịn nhanh gấp đôi. Lưỡi dao 6 cánh độc đáo kết hợp với động cơ 800 W được thiết kế hiệu quả giúp dễ dàng nghiền đá và cắt những miếng lớn.
Động cơ 800 W mạnh mẽ nhưng tiết kiệm năng lượng giúp bạn vừa xay mịn mọi nguyên liệu vừa sử dụng điện hiệu quả. Được thiết kế để tối đa hóa hiệu suất của công nghệ ProBlend Crush.
Thiết kế cối thủy tinh có gân cải tiến cho hiệu quả đảo trộn đều nguyên liệu, đảm bảo xay nhuyễn mịn theo tốc độ tối ưu.
Tất cả các bộ phận có thể tháo rời của máy xay Philips đều an toàn khi sử dụng với máy rửa chén.
Chế độ bảo hành 2 năm toàn cầu giúp bạn an tâm hơn khi sử dụng. Đây chính là sự đảm bảo của chúng tôi về chất lượng và vận hành máy lâu bền.
Núm điều khiển của chúng tôi được đúc với tay cầm chống trượt, vì vậy bạn có thể dễ dàng kiểm soát tốc độ máy xay. Bạn có thể điều chỉnh tốc độ bằng tay, từ chế độ xay nhẹ nhàng cho trái cây mềm đến chế độ tăng tốc cho trái cây và rau củ cứng hơn.
Sản phẩm được trả lại đã được kiểm tra, thử nghiệm để hoạt động như mới và được vệ sinh kỹ lưỡng. Sản phẩm có thể được giao trong hộp giấy nâu và bao gồm đầy đủ phụ kiện. Sản phẩm được bảo hành 2 năm, giá cả hấp dẫn và miễn phí đổi trả trong 30 ngày.
Chức năng Pulse (nhồi) giúpluân chuyển hỗn hợp đều đặn xuống dao xay cho hiệu quả xay nhuyễn mịn tuyệt vời.
Quốc gia xuất xứ
Accessories
Đặc điểm kỹ thuật
Thiết kế
Khối lượng và kích thước
Thông số chung
Hoàn thiện
Dịch vụ
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