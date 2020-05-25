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  • Xay nhuyễn hơn 40% và nghiền đá mịn Xay nhuyễn hơn 40% và nghiền đá mịn Xay nhuyễn hơn 40% và nghiền đá mịn

    Series 5000 Blender Core

    HR2222/00

    Xay nhuyễn hơn 40% và nghiền đá mịn

    Máy xay dòng 5000 với thiết kế lưỡi dao xay 4 cánh độc đáo và động cơ 700W sử dụng năng lượng hiệu quả, kết hợp với công nghệ ProBlend Crush cho hiệu quả xay sinh tố nhuyễn mịn. Nút nghiền đá công suất cao với khả năng xay mịn đá nhanh gấp 2 lần.

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    Series 5000 Blender Core

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    Xay nhuyễn hơn 40% và nghiền đá mịn

    Nhờ có công nghệ ProBlend Crush hiệu suất cao

    • Công nghệ ProBlend Crush
    5 cài đặt tốc độ để chế biến thực phẩm dễ dàng

    5 cài đặt tốc độ để chế biến thực phẩm dễ dàng

    Với 5 tốc độ xay đáp ứng nhu cầu chế biến đa dạng các món yêu thích như sinh tố, xúp hay nước xốt.

    Xay mịn đá, nhanh hơn gấp 2 lần

    Xay mịn đá, nhanh hơn gấp 2 lần

    Công nghệ ProBlend Crush giúp xay mịn đá nhanh gấp 2 lần cho bạn ly sinh tố đá bào mát lạnh và món tráng miệng thơm ngon

    Nút Làm sạch nhanh giúp vệ sinh nhanh chóng và dễ dàng

    Nút Làm sạch nhanh giúp vệ sinh nhanh chóng và dễ dàng

    Dễ dàng vệ sinh máy xay nhanh với nút làm sạch nhanh giúp bạn tiết kiệm thời gian.

    Nắp và dao xay có thể tháo rời dễ dàng

    Nắp và dao xay có thể tháo rời dễ dàng

    Thiết kế lưỡi dao và nắp tháo rời giúp vệ sinh máy xay dễ dàng và nhanh chóng.

    Tạo ra nhiều món ăn địa phương đa dạng

    Tạo ra nhiều món ăn địa phương đa dạng

    Nhiều phụ kiện đi kèm giúp bạn dễ dàng và thuận tiện hơn khi chế biến các món ăn địa phương yêu thích.

    Chức năng Bảo vệ quá nhiệt động cơ giúp máy không bị hỏng

    Chức năng Bảo vệ quá nhiệt động cơ giúp máy không bị hỏng

    Tính năng MTP (Bảo vệ chống quá nhiệt động cơ) được thiết kế để tránh làm hỏng và đảm bảo tuổi thọ lâu hơn cho máy.

    Động cơ 700W mạnh mẽ

    Động cơ 700W mạnh mẽ

    Động cơ 700W mạnh mẽ để xay và trộn dễ dàng

    Công nghệ ProBlend Crush xay nhuyễn mịn

    Công nghệ ProBlend Crush mới kết hợp lưỡi dao xay 4 cánh và động cơ 700W mạnh mẽ cho hiệu quả xay nhanh, dễ dàng và nhuyễn mịn.

    Thông số kỹ thuật

    • Quốc gia xuất xứ

      Được sản xuất tại
      Trung Quốc

    • Accessories

      Bao gồm
      • Cối
      • Kẹp gắp thức ăn
      • Cối nghiền

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Nguồn
      350  W
      Dung tích cối
      2  l
      Dung tích xay của cối
      1,5  l

    • Thiết kế

      Màu
      Tím nhạt

    • Thông số chung

      Loại nắp
      Tháo rời
      Các mức tốc độ
      5 tốc độ và 1 số nhồi
      Cài đặt sẵn
      5+2
      Lưỡi dao xay
      Lưỡi dao 4 cánh
      Nút cài đặt trước
      Phím nhấn
      Giao diện điều chỉnh tốc độ
      Phím nhấn

    • Hoàn thiện

      Vật liệu thân chính
      Nhựa
      Chất liệu lưỡi dao xay
      Thép không gỉ
      Chất liệu cối
      Thủy tinh

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    Badge-D2C

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