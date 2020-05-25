HR2222/00
Xay nhuyễn hơn 40% và nghiền đá mịn
Máy xay dòng 5000 với thiết kế lưỡi dao xay 4 cánh độc đáo và động cơ 700W sử dụng năng lượng hiệu quả, kết hợp với công nghệ ProBlend Crush cho hiệu quả xay sinh tố nhuyễn mịn. Nút nghiền đá công suất cao với khả năng xay mịn đá nhanh gấp 2 lần.Xem tất cả lợi ích
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Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Với 5 tốc độ xay đáp ứng nhu cầu chế biến đa dạng các món yêu thích như sinh tố, xúp hay nước xốt.
Công nghệ ProBlend Crush giúp xay mịn đá nhanh gấp 2 lần cho bạn ly sinh tố đá bào mát lạnh và món tráng miệng thơm ngon
Dễ dàng vệ sinh máy xay nhanh với nút làm sạch nhanh giúp bạn tiết kiệm thời gian.
Thiết kế lưỡi dao và nắp tháo rời giúp vệ sinh máy xay dễ dàng và nhanh chóng.
Nhiều phụ kiện đi kèm giúp bạn dễ dàng và thuận tiện hơn khi chế biến các món ăn địa phương yêu thích.
Tính năng MTP (Bảo vệ chống quá nhiệt động cơ) được thiết kế để tránh làm hỏng và đảm bảo tuổi thọ lâu hơn cho máy.
Động cơ 700W mạnh mẽ để xay và trộn dễ dàng
Công nghệ ProBlend Crush mới kết hợp lưỡi dao xay 4 cánh và động cơ 700W mạnh mẽ cho hiệu quả xay nhanh, dễ dàng và nhuyễn mịn.
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