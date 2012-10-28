HR2115/01
Hơn cả một chiếc máy xay
Máy xay của Philips là bí quyết để bạn chế biến nhiều món ăn hàng ngày. Tự làm sinh tố trái cây tươi. Xay súp tại nhà. Với công suất 600 W, nhiều tốc độ và bộ lọc, các chức năng mà máy xay mang lại dường như vô hạnXem tất cả lợi ích
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Động cơ 600 W mạnh mẽ để xay và trộn dễ dàng.
Trộn theo nhiều tốc độ khác nhau và ở nhiều cấp độ khác nhau bằng lựa chọn cài đặt.
Nghiền và xay hoàn hảo với những lưỡi cắt kiểu răng cưa bền và siêu sắc này.
Máy nghiền đa năng để nghiền và cắt nguyên liệu cứng và mềm.
Làm sạch dễ dàng và hiệu quả bằng cách tháo lưỡi cắt ra khỏi cối xay.
Dễ dàng lau sạch bề mặt.
Nút làm sạch nhanh một lần chạm, để làm sạch bình và lưỡi cắt hiệu quả.
Với bảo hành toàn cầu 2 năm.
Các thông số kỹ thuật
Accessories
Đặc điểm kỹ thuật
Thông số chung
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