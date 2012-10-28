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  • Hơn cả một chiếc máy xay Hơn cả một chiếc máy xay Hơn cả một chiếc máy xay

    Máy xay sinh tố

    HR2115/01

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Hơn cả một chiếc máy xay

    Máy xay của Philips là bí quyết để bạn chế biến nhiều món ăn hàng ngày. Tự làm sinh tố trái cây tươi. Xay súp tại nhà. Với công suất 600 W, nhiều tốc độ và bộ lọc, các chức năng mà máy xay mang lại dường như vô hạn

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    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Giá bán lẻ đề xuất: 1.307.000 đ

    Máy xay sinh tố

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    Hơn cả một chiếc máy xay

    Xay sinh tố trái cây tuyệt vời và món súp ngon miệng.

    • Với cối xay khô/ngũ cốc
    • 5 tốc độ và 1 số nhồi
    • Với máy nghiền đa năng
    • 5 tốc độ và số nhồi
    Động cơ 600W mạnh mẽ

    Động cơ 600W mạnh mẽ

    Động cơ 600 W mạnh mẽ để xay và trộn dễ dàng.

    Nhiều tốc độ

    Nhiều tốc độ

    Trộn theo nhiều tốc độ khác nhau và ở nhiều cấp độ khác nhau bằng lựa chọn cài đặt.

    Lưỡi cắt răng cưa bền lâu, siêu sắc

    Lưỡi cắt răng cưa bền lâu, siêu sắc

    Nghiền và xay hoàn hảo với những lưỡi cắt kiểu răng cưa bền và siêu sắc này.

    Phụ kiện máy nghiền đa năng

    Phụ kiện máy nghiền đa năng

    Máy nghiền đa năng để nghiền và cắt nguyên liệu cứng và mềm.

    Bộ lưỡi cắt có thể tháo rời để dễ dàng làm sạch

    Bộ lưỡi cắt có thể tháo rời để dễ dàng làm sạch

    Làm sạch dễ dàng và hiệu quả bằng cách tháo lưỡi cắt ra khỏi cối xay.

    Bảng cảm ứng mềm dễ lau

    Bảng cảm ứng mềm dễ lau

    Dễ dàng lau sạch bề mặt.

    Nút Làm sạch nhanh

    Nút Làm sạch nhanh

    Nút làm sạch nhanh một lần chạm, để làm sạch bình và lưỡi cắt hiệu quả.

    Bảo hành 2 năm

    Bảo hành 2 năm

    Với bảo hành toàn cầu 2 năm.

    Tất cả các bộ phận đều có thể rửa bằng máy rửa chén, trừ thành phần chính

    Tất cả các bộ phận đều có thể rửa bằng máy rửa chén, trừ thành phần chính

    Thông số kỹ thuật

    • Các thông số kỹ thuật

      Chất liệu vỏ máy
      Polypropylene (PP)
      Màu
      Trắng
      Chất liệu lưỡi dao xay
      Thép không gỉ
      Chất liệu cối máy xay
      Nhựa kháng vỡ

    • Accessories

      Cối nghiền

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Nguồn
      600  W
      Điện áp
      220-240 V
      Chiều dài dây
      0,85  m
      Tần số
      50/60  Hz
      Dung tích cối
      2  l

    • Thông số chung

      Chân chống trượt
      Hộc chứa dây nguồn
      Cài đặt tốc độ
      5 tốc độ và 1 số nhồi

    Badge-D2C

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