HR2041/50
Xay nhuyễn mịn, không vón cục trong 45 giây*
Máy xay dòng 3000 cải tiến với công suất 450W và thiết kế lưỡi dao xay sắc bén giúp nâng cao hiệu suất xay trên tất cả nguyên liệu và thậm chí là nghiền đá. Nguyên liệu được xay nhuyễn mịn một cách nhanh chóng và ít tốn sức.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Công nghệ xay ProBlend độc đáo kết hợp hoàn hảo 3 công nghệ, thiết kế tùy chỉnh để đảm bảo xay mịn, không vón cục chỉ trong 45 giây*. Động cơ 450W truyền động để luân chuyển đều tất cả nguyên liệu được xay, trong khi thiết kế lưỡi dao xay cải tiến với hình dạng đặc biệt để tăng tối đa diện tích cắt. Một điểm cũng quan trọng không kém là cối được thiết kế với gân độc đáo để liên tục đưa nguyên liệu vào lại luồng xay.
Sử dụng công nghệ ProBlend cùng với cài đặt Pulse (Nhồi) để nghiền đá thành mảnh vụn chỉ trong 45 giây**. Hoàn hảo cho các món uống lạnh, sinh tố, và món tráng miệng bạn yêu thích.
Với 1 tốc độ và chế độ nhồi giúp bạn dễ dàng chế biến hàng loạt các món uống bổ dưỡng và sơ chế nguyên liệu nhanh chóng cho các bữa ăn. Xay nhuyễn các loại rau mùi, gia vị đến nguyên liệu cứng hơn như rau củ, cà phê và thậm chí là nghiền đá.
Kích cỡ cối lớn hoàn hảo cho nhu cầu của gia đình bạn. Phục vụ đến 5 ly (dựa trên cỡ ly 200ml) nhờ vào dung tích sử dụng hiệu quả 1L.***
Đa dạng hóa thực đơn hàng ngày bằng việc cài đặt và khám phá ứng dụng NutriU với hơn 200 công thức hướng dẫn làm các món uống, món ăn và món ăn nhẹ yêu thích. Với sự trợ giúp từ máy xay Philips, việc nấu các món ngon cho gia đình trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Từ các món tráng miệng sôcôla mát lạnh đến các món chính giàu dinh dưỡng, NutriU cung cấp những cách nấu lành mạnh, có lợi cho sức khỏe mà không làm mất đi hương vị thơm ngon của món ăn.
Thiết kế đặc biệt với lưỡi dao xay 4 cánh cho hiệu quả xay nhuyễn mịn, nhanh đến gấp 3 lần. Hoàn hảo để xay cà phê, các loại hạt, rau thơm và gia vị khô thành hỗn hợp đặc mịn.
Cối lớn bổ sung hỗ trợ bạn chế biến hỗn hợp nguyên liệu khác nhau cùng lúc, giúp tiết kiệm thời gian cho các bữa ăn hoàn hảo.
Cảm biến bảo vệ chống quá nhiệt động cơ (MTP) đặc biệt được thiết kế để ngăn động cơ bị quá nhiệt và bảo vệ quá dòng điện trong khi sử dụng.
Lưỡi dao được thiết kế sắc bén bằng thép không gỉ, nâng cao độ bền, không bị gỉ hoặc hoen ố trong thời gian dài sử dụng.
Thiết kế chân đế hút giúp máy cố định và chống rung trong quá trình sử dụng.
Chế độ bảo hành 2 năm giúp bạn an tâm hơn khi sử dungh sản phẩm
Thiết kế đã được xem xét cẩn thận để vừa tiện dụng vừa chắc chắn, đồng thời hiện đại và phong cách, có kích thước phù hợp với mọi loại bếp. Hình dạng cối dễ cầm và núm xoay dễ thao tác.
Thông số chung
Đặc điểm kỹ thuật
Tương thích
Tính năng an toàn
Khối lượng và kích thước
Độ bền
Quốc gia xuất xứ
Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox