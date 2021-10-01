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  • Xay nhuyễn mịn, không vón cục trong 45 giây* Xay nhuyễn mịn, không vón cục trong 45 giây* Xay nhuyễn mịn, không vón cục trong 45 giây*

    Series 3000 Máy xay

    HR2041/50

    Overall rating / 5
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    Xay nhuyễn mịn, không vón cục trong 45 giây*

    Máy xay dòng 3000 cải tiến với công suất 450W và thiết kế lưỡi dao xay sắc bén giúp nâng cao hiệu suất xay trên tất cả nguyên liệu và thậm chí là nghiền đá. Nguyên liệu được xay nhuyễn mịn một cách nhanh chóng và ít tốn sức.

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    Series 3000 Máy xay

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    Xay nhuyễn mịn, không vón cục trong 45 giây*

    Công nghệ xay ProBlend độc đáo

    • Công nghệ ProBlend
    • Thể tích cối nhựa 1,9 L
    • Dung tích sử dụng 1L
    • Cài đặt 1 tốc độ và chế độ nhồ
    • Cối xay lớn và phụ kiện cối nghiền, cối lớn bổ sung
    Hệ thống ProBlend độc đáo đảm bảo xay nhuyễn mịn

    Hệ thống ProBlend độc đáo đảm bảo xay nhuyễn mịn

    Công nghệ xay ProBlend độc đáo kết hợp hoàn hảo 3 công nghệ, thiết kế tùy chỉnh để đảm bảo xay mịn, không vón cục chỉ trong 45 giây*. Động cơ 450W truyền động để luân chuyển đều tất cả nguyên liệu được xay, trong khi thiết kế lưỡi dao xay cải tiến với hình dạng đặc biệt để tăng tối đa diện tích cắt. Một điểm cũng quan trọng không kém là cối được thiết kế với gân độc đáo để liên tục đưa nguyên liệu vào lại luồng xay.

    Nghiền đá thành từng miếng nhỏ chỉ trong 45 giây**

    Nghiền đá thành từng miếng nhỏ chỉ trong 45 giây**

    Sử dụng công nghệ ProBlend cùng với cài đặt Pulse (Nhồi) để nghiền đá thành mảnh vụn chỉ trong 45 giây**. Hoàn hảo cho các món uống lạnh, sinh tố, và món tráng miệng bạn yêu thích.

    1 tốc độ + các cài đặt Nhồi để bạn lựa chọn

    1 tốc độ + các cài đặt Nhồi để bạn lựa chọn

    Với 1 tốc độ và chế độ nhồi giúp bạn dễ dàng chế biến hàng loạt các món uống bổ dưỡng và sơ chế nguyên liệu nhanh chóng cho các bữa ăn. Xay nhuyễn các loại rau mùi, gia vị đến nguyên liệu cứng hơn như rau củ, cà phê và thậm chí là nghiền đá.

    Cối có dung tích lớn phù hợp dùng cho cả gia đình

    Cối có dung tích lớn phù hợp dùng cho cả gia đình

    Kích cỡ cối lớn hoàn hảo cho nhu cầu của gia đình bạn. Phục vụ đến 5 ly (dựa trên cỡ ly 200ml) nhờ vào dung tích sử dụng hiệu quả 1L.***

    Tải xuống ứng dụng HomeID để có những món ăn ngon, bổ dưỡng cho gia đình

    Tải xuống ứng dụng HomeID để có những món ăn ngon, bổ dưỡng cho gia đình

    Đa dạng hóa thực đơn hàng ngày bằng việc cài đặt và khám phá ứng dụng NutriU với hơn 200 công thức hướng dẫn làm các món uống, món ăn và món ăn nhẹ yêu thích. Với sự trợ giúp từ máy xay Philips, việc nấu các món ngon cho gia đình trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Từ các món tráng miệng sôcôla mát lạnh đến các món chính giàu dinh dưỡng, NutriU cung cấp những cách nấu lành mạnh, có lợi cho sức khỏe mà không làm mất đi hương vị thơm ngon của món ăn.

    Được thiết kế đặc biệt để xử lý các nguyên liệu khác nhau

    Được thiết kế đặc biệt để xử lý các nguyên liệu khác nhau

    Thiết kế đặc biệt với lưỡi dao xay 4 cánh cho hiệu quả xay nhuyễn mịn, nhanh đến gấp 3 lần. Hoàn hảo để xay cà phê, các loại hạt, rau thơm và gia vị khô thành hỗn hợp đặc mịn.

    Cùng lúc chuẩn bị nhiều loại nguyên liệu khác nhau

    Cùng lúc chuẩn bị nhiều loại nguyên liệu khác nhau

    Cối lớn bổ sung hỗ trợ bạn chế biến hỗn hợp nguyên liệu khác nhau cùng lúc, giúp tiết kiệm thời gian cho các bữa ăn hoàn hảo.

    Cảm biến MTP ngăn ngừa động cơ quá nóng

    Cảm biến MTP ngăn ngừa động cơ quá nóng

    Cảm biến bảo vệ chống quá nhiệt động cơ (MTP) đặc biệt được thiết kế để ngăn động cơ bị quá nhiệt và bảo vệ quá dòng điện trong khi sử dụng.

    Lưỡi dao bằng thép không gỉ bền bỉ

    Lưỡi dao bằng thép không gỉ bền bỉ

    Lưỡi dao được thiết kế sắc bén bằng thép không gỉ, nâng cao độ bền, không bị gỉ hoặc hoen ố trong thời gian dài sử dụng.

    Chân đế hút không bị rung trong khi sử dụng

    Chân đế hút không bị rung trong khi sử dụng

    Thiết kế chân đế hút giúp máy cố định và chống rung trong quá trình sử dụng.

    Bảo hành 2 năm

    Bảo hành 2 năm

    Chế độ bảo hành 2 năm giúp bạn an tâm hơn khi sử dungh sản phẩm

    Thiết kế công thái học và bền chắc để dễ sử dụng

    Thiết kế công thái học và bền chắc để dễ sử dụng

    Thiết kế đã được xem xét cẩn thận để vừa tiện dụng vừa chắc chắn, đồng thời hiện đại và phong cách, có kích thước phù hợp với mọi loại bếp. Hình dạng cối dễ cầm và núm xoay dễ thao tác.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Vật liệu chính
      Nhựa
      Vật liệu phụ
      Ánh kim
      Các cài đặt được lập trình sẵn
      Không
      Chức năng
      xay,nghiền
      Loại sản phẩm
      Máy xay
      Chứng nhận
      NA
      Dung tích của ngăn
      NA
      Dung tích của ngăn chứa nước
      NA
      Số lượng khẩu phần
      4
      Chân chống trượt
      Giao diện
      Núm xoay
      Chiều dài dây
      0,85
      Hộc chứa dây nguồn
      Chức năng giữ ấm
      NA
      Bộ hẹn giờ
      NA
      Công nghệ vượt trội
      Hệ thống ProBlend
      Công tắc bật/tắt tích hợp
      Núm vặn điều chỉnh nhiệt độ
      Không
      Đèn báo nguồn
      Không
      Tay nắm làm bằng chất liệu chống nóng
      Không
      Các bộ phận dùng với máy rửa chén
      Nhiệt độ tối thiểu
      NA
      Nhiệt độ tối đa
      NA
      Chỉ báo mức dung tích
      Van xả áp suất
      NA
      Chất liệu cối
      Nhựa SAN
      Chất liệu lưỡi dao
      Thép không gỉ
      Số vòng quay mỗi phút (RPM)
      19000
      Không chứa BPA
      Chức năng nhồi
      Lưỡi dao có thể tháo rời
      Không
      Khả năng nghiền đá
      Khả năng xay các nguyên liệu nóng
      Không
      Sách dạy nấu ăn
      Không
      Mức ồn (tiêu chuẩn)
      Lc = 86dB(A)
      Mức ồn (chế độ tối đa)
      NA
      Mức ồn (chế độ ngủ)
      NA
      Kết nối Internet
      NA
      Tương thích nhà thông minh
      NA
      Phạm vi Wi-Fi
      NA
      Bảo hành
      2
      Thời gian làm nóng
      NA
      Tương thích với thực phẩm khô
      NA
      Chức năng tự làm sạch
      NA
      Tuyên bố về sự phù hợp của Liên minh châu Âu

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Nguồn
      450W
      Điện áp
      230V
      Tần số
      50 Hz
      Số lượng trong gói
      1
      Sản phẩm pin
      Không
      Xếp hạng hiệu quả năng lượng
      NA

    • Tương thích

      Phụ kiện đi kèm 1
      cối nghiền
      Phụ kiện đi kèm 2
      Cối nhựa bổ sung
      Phụ kiện liên quan 1
      Thẻ bảo hành
      Phụ kiện liên quan 2
      Sách hướng dẫn DFU

    • Tính năng an toàn

      Chứng nhận an toàn
      Tự động ngắt
      Không
      Đèn báo nhiệt độ
      Không
      Tự động dừng lưỡi dao
      Không
      Khóa trẻ em
      Không

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều dài sản phẩm
      19,2
      Chiều rộng sản phẩm
      16,6
      Chiều cao sản phẩm
      37,7
      Trọng lượng sản phẩm
      1,468
      Chiều dài gói hàng
      22
      Chiều rộng gói hàng
      27,7
      Chiều cao gói hàng
      43,6
      Trọng lượng gói hàng
      3,027

    • Độ bền

      Vỏ
      > 75% thành phần tái chế

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Indonesia

    Badge-D2C

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    • * Đã thử nghiệm ở chế độ MAX (TỐI ĐA) trên nhiều công thức nấu ăn khác nhau
    • **Đã thử nghiệm ở chế độ PULSE (NHỒI), với 8 viên đá (2,5x2,5x2,5cm)
    • *** nếu ly có dung tích 200ml
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