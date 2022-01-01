HR2041/30
Xay mịn, không vón cục trong 45 giây*
Máy xay dòng 3000 cải tiến với công suất 450W và thiết kế lưỡi dao xay sắc bén giúp nâng cao hiệu suất xay trên tất cả nguyên liệu và thậm chí là nghiền đá. Nguyên liệu được xay nhuyễn mịn một cách nhanh chóng và ít tốn sức.Xem tất cả lợi ích
Công nghệ xay ProBlend độc đáo kết hợp hoàn hảo 3 công nghệ, thiết kế tùy chỉnh để đảm bảo xay mịn, không vón cục chỉ trong 45 giây*. Động cơ 450W truyền động để luân chuyển đều tất cả nguyên liệu được xay, trong khi thiết kế lưỡi dao xay cải tiến với hình dạng đặc biệt để tăng tối đa diện tích cắt. Một điểm cũng quan trọng không kém là gân cối được thiết kế độc đáo để liên tục đưa nguyên liệu vào lại luồng xay.
Sử dụng công nghệ ProBlend cùng với cài đặt Pulse (Nhồi) để nghiền đá thành mảnh vụn chỉ trong 45 giây**. Hoàn hảo cho các món uống lạnh, sinh tố, và món tráng miệng bạn yêu thích.
Với 1 tốc độ và chế độ nhồi giúp bạn dễ dàng chế biến hàng loạt các món uống bổ dưỡng và sơ chế nguyên liệu nhanh chóng cho các bữa ăn. Xay nhuyễn các loại rau mùi, gia vị đến nguyên liệu cứng hơn như rau củ, cà phê và thậm chí là nghiền đá.
Kích cỡ cối lớn hoàn hảo cho nhu cầu của gia đình bạn. Phục vụ đến 5 ly (dựa trên cỡ ly 200ml) nhờ vào dung tích sử dụng hiệu quả 1L.***
Đa dạng hóa thực đơn hàng ngày bằng việc cài đặt và khám phá ứng dụng NutriU với hơn 200 công thức hướng dẫn làm các món uống, món ăn và món ăn nhẹ yêu thích. Với sự trợ giúp từ máy xay Philips, việc nấu các món ngon cho gia đình trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Từ các món tráng miệng sôcôla mát lạnh đến các món chính giàu dinh dưỡng, NutriU cung cấp những cách nấu lành mạnh, có lợi cho sức khỏe mà không làm mất đi hương vị thơm ngon của món ăn.
Thiết kế lưỡi dao xay 4 cánh mới cho hiệu quả xay nhuyễn mịn, xay nhanh đến gấp 3 lần. Hoàn hảo để xay cà phê, các loại hạt, rau thơm và gia vị thành hỗn hợp mịn.
Tiện dụng trong việc xay các nguyên liệu như hành tây, tỏi, ớt chuông và thịt, giúp bạn sơ chế nguyên liệu nhanh hơn.
Cảm biến bảo vệ chống quá nhiệt động cơ (MTP) đặc biệt được thiết kế để ngăn động cơ bị quá nhiệt và bảo vệ quá dòng điện trong khi sử dụng.
Thiết kế được cân nhắc cẩn thận để vừa chắc chắn, vừa tạo thoải mái cho người dùng, đồng thời trông hiện đại và phong cách, với kích thước phù hợp với mọi loại nhà bếp. Hình dạng cối dễ cầm nắm và núm xoay cho phép thao tác dễ dàng.
Lưỡi dao được thiết kế sắc bén bằng thép không gỉ, nâng cao độ bền, không bị gỉ hoặc hoen ố trong thời gian dài sử dụng.
Thiết kế chân đế hút giúp máy cố định và chống rung trong quá trình sử dụng.
Chế độ bảo hành 2 năm giúp bạn an tâm hơn khi sử dụng sản phẩm.
