HR1863/20
Tối ưu dinh dưỡng. Tiết kiệm thời gian.
Máy ép trái cây từ Philips ép được nhiều nước hơn từ rau và trái cây. Có thể làm sạch trong vòng 1 phút nhờ vào công nghệ “Quick Clean”.Xem tất cả lợi ích
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Máy ép trái cây Philips là máy ép ly tâm số 1 trên thị trường với chức năng làm sạch trước. Khi đổ nước vào ống ép nguyên liệu, bạn có thể tạo ra vòi phun nước trong thiết bị, rửa sạch các xơ không mong muốn khỏi nắp và giúp dễ làm sạch lưới lọc hơn.
Máy ép trái cây Philips được thiết kế để làm sạch dễ dàng nhờ vào công nghệ QuickClean. Giờ đây bạn có thể làm sạch trong vòng 1 phút, nhờ vào ngăn chứa bã ép tích hợp và bề mặt mịn.
Tất cả bã sẽ được thu vào một nơi duy nhất: trong ngăn chứa bã ép. Điều đó nghĩa là không cần phải loại bỏ bã khỏi các bộ phận khác như nắp nữa. Do thiết kế tròn cạnh và bề mặt nhẵn mịn, không lồi lõm, bạn dễ dàng lấy bã ra và ngăn chứa dễ rửa sạch hơn nhiều.
Thường có nhiều bã ép bị kẹt trong lưới lọc, gây khó khăn cho việc làm sạch lưới. Nhờ vào công nghệ QuickClean cải tiến, mọi bề mặt của lưới lọc đều nhẵn mịn, giúp bạn lau sạch xơ bã bằng miếng bọt biển lau bếp thông thường.
Lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng mọi bộ phận.
Thưởng thức trải nghiệm ép trái cây tương tác. Nắp và khoang chứa bã trong suốt để bạn có thể nhìn thấy rau và trái cây đang ép. Bạn cũng nhìn thấy rõ khi bình chứa đầy, tức là đã đến lúc rót nước ép.
Bạn có thể thu được đến 2L nước ép trái cây chỉ trong một lần mà không cần phải làm sạch ngăn chứa vỏ và xơ.
Dễ dàng ép các loại rau và trái cây cứng nhất bằng động cơ công suất lớn 800 W.
Ống tiếp nguyên liệu ngoại cỡ 75 mm cho phép bạn ép các loại rau và trái cây lớn như táo, cà rốt và củ cải đường, mà không cần phải cắt trước.
Máy ép được thiết kế với hình dáng tròn và bề mặt mịn để giúp dễ dàng rửa sạch dưới vòi nước.
Các thông số kỹ thuật
Dễ vệ sinh
Thông số kỹ thuật
Thông số chung
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