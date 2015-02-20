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    Viva Collection Máy ép nhanh

    HR1855/70

    Tối ưu dinh dưỡng. Tiết kiệm thời gian.

    Máy ép trái cây Philips này ép được nhiều nước hơn từ hoa quả và rau xanh. Có thể làm sạch trong vòng 1 phút nhờ vào công nghệ “Quick Clean”.

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    Viva Collection Máy ép nhanh

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    Tối ưu dinh dưỡng. Tiết kiệm thời gian.

    Làm được 2L nước ép trái cây chỉ trong một lần

    • Ống ép XL, 2 L
    • QuickClean (Làm sạch nhanh)
    • Ống XL, 2 L
    • Chức năng ngăn nhỏ giọt
    Công nghệ QuickClean

    Công nghệ QuickClean

    Máy ép trái cây Philips được thiết kế để làm sạch dễ dàng nhờ vào công nghệ QuickClean. Giờ đây bạn có thể làm sạch trong vòng 1 phút, nhờ vào ngăn chứa bã ép tích hợp và bề mặt mịn.

    Chức năng làm sạch trước rửa sạch các xơ không mong muốn

    Chức năng làm sạch trước rửa sạch các xơ không mong muốn

    Máy ép trái cây Philips là máy ép ly tâm số 1 trên thị trường với chức năng làm sạch trước. Khi đổ nước vào ống ép nguyên liệu, bạn có thể tạo ra vòi phun nước trong thiết bị, rửa sạch các xơ không mong muốn khỏi nắp và giúp dễ làm sạch lưới lọc hơn.

    Toàn bộ vỏ và xơ được thu vào một chỗ để dễ dàng loại bỏ

    Toàn bộ vỏ và xơ được thu vào một chỗ để dễ dàng loại bỏ

    Tất cả bã sẽ được thu vào một nơi duy nhất: trong ngăn chứa bã ép. Điều đó nghĩa là không cần phải loại bỏ bã khỏi các bộ phận khác như nắp nữa. Do thiết kế tròn cạnh và bề mặt nhẵn mịn, không lồi lõm, bạn dễ dàng lấy bã ra và ngăn chứa dễ rửa sạch hơn nhiều.

    Lưới lọc QuickClean

    Lưới lọc QuickClean

    Thường có nhiều bã ép bị kẹt trong lưới lọc, gây khó khăn cho việc làm sạch lưới. Nhờ vào công nghệ QuickClean cải tiến, mọi bề mặt của lưới lọc đều nhẵn mịn, giúp bạn lau sạch xơ bã bằng miếng bọt biển lau bếp thông thường.

    Kiểm tra xơ và vỏ dễ dàng với ngăn chứa xơ và vỏ có thể nhìn qua

    Kiểm tra xơ và vỏ dễ dàng với ngăn chứa xơ và vỏ có thể nhìn qua

    Thưởng thức trải nghiệm ép trái cây tương tác. Nắp và khoang chứa bã trong suốt để bạn có thể nhìn thấy rau và trái cây đang ép. Bạn cũng nhìn thấy rõ khi bình chứa đầy, tức là đã đến lúc rót nước ép.

    Lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng mọi bộ phận

    Lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng mọi bộ phận

    Lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng mọi bộ phận.

    Cho 2L nước ép chỉ trong một lần

    Cho 2L nước ép chỉ trong một lần

    Bạn có thể thu được đến 2L nước ép trái cây chỉ trong một lần mà không cần phải làm sạch ngăn chứa vỏ và xơ.

    Động cơ 800 W công suất cao

    Động cơ 800 W công suất cao

    Dễ dàng ép các loại rau và trái cây cứng nhất bằng động cơ công suất lớn 800 W.

    Ống tiếp nguyên liệu cỡ XL (75mm)

    Ống tiếp nguyên liệu cỡ XL (75mm)

    Ống tiếp nguyên liệu ngoại cỡ 75 mm cho phép bạn ép các loại rau và trái cây lớn như táo, cà rốt và củ cải đường, mà không cần phải cắt trước.

    Bề mặt mịn và dễ làm sạch

    Máy ép được thiết kế với hình dáng tròn và bề mặt mịn để giúp dễ dàng rửa sạch dưới vòi nước.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Vật liệu chính
      Nhựa ABS
      Loại sản phẩm
      Máy ép nhanh
      Chân chống trượt
      Giao diện
      Núm xoay
      Chiều dài dây
      1 m
      Các bộ phận dùng với máy rửa chén
      Không
      Chất liệu cối
      Nhựa
      Chất liệu lưỡi dao
      Ánh kim
      Chức năng nhồi
      Không
      Lưỡi dao có thể tháo rời
      Không
      Bảo hành
      Tuyên bố về sự phù hợp của Liên minh châu Âu

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Nguồn
      800 W
      Điện áp
      220-240 V
      Tần số
      50/60Hz
      Sản phẩm pin
      Không

    • Tính năng an toàn

      Tự động dừng lưỡi dao
      Không

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều dài sản phẩm
      255mm
      Chiều rộng sản phẩm
      255mm
      Chiều cao sản phẩm
      457mm
      Trọng lượng sản phẩm
      4kg
      Trọng lượng gói hàng
      4,19kg

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Trung Quốc

    Badge-D2C

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