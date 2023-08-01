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    Viva Collection Máy ép trái cây

    HR1832/00

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Tối ưu dinh dưỡng. Tiết kiệm thời gian.

    Mọi thứ mà bạn mong đợi từ một máy ép trái cây – ép được nhiều nước, làm sạch trong vòng 1 phút – trong thiết kế nhỏ gọn với kích thước chỉ còn một nửa ! *. Hãy tự thưởng cho mình món nước ép trái cây lành mạnh tại nhà hàng ngày.

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    Viva Collection Máy ép trái cây

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    Tối ưu dinh dưỡng. Tiết kiệm thời gian.

    Tất cả trong một thiết kế nhỏ gọn

    • 500 W
    • QuickClean (Làm sạch nhanh)
    • 1,5 L
    • Chức năng ngăn rỉ giọt
    Máy ép trái cây nhỏ gọn luôn tiện dụng trên kệ bếp của bạn

    Máy ép trái cây nhỏ gọn luôn tiện dụng trên kệ bếp của bạn

    Với kích thước chỉ còn một nửa*, chiếc máy ép trái cây này chiếm rất ít không gian. Bạn có thể để nó trên quầy bếp hoặc cất nó dễ dàng.

    Ép nước trái cây trực tiếp vào ly của bạn

    Ép nước trái cây trực tiếp vào ly của bạn

    Máy ép trái cây này cho phép bạn dùng chiếc ly của riêng mình (Cao tối đa 12cm). Hãy đặt ly ngay dưới vòi tích hợp và bạn đã sẵn sàng để ép trái cây.

    Nước ép lên đến 1,5 L mỗi lần chế biến

    Nước ép lên đến 1,5 L mỗi lần chế biến

    Bạn có thể ép tới 1,5 L nước ép mỗi lần mà không phải đổ bã.

    Công nghệ QuickClean

    Công nghệ QuickClean

    Máy ép trái cây Philips được thiết kế để làm sạch dễ dàng nhờ vào công nghệ QuickClean. Giờ đây bạn có thể làm sạch trong vòng 1 phút, nhờ vào ngăn chứa bã ép tích hợp và bề mặt mịn.

    Lưới lọc QuickClean

    Lưới lọc QuickClean

    Thường có nhiều bã ép bị kẹt trong lưới lọc, gây khó khăn cho việc làm sạch lưới. Nhờ vào công nghệ QuickClean cải tiến, mọi bề mặt của lưới lọc đều nhẵn mịn, giúp bạn lau sạch xơ bã bằng miếng bọt biển lau bếp thông thường.

    Toàn bộ vỏ và xơ được thu vào một chỗ để dễ dàng loại bỏ

    Toàn bộ vỏ và xơ được thu vào một chỗ để dễ dàng loại bỏ

    Tất cả bã sẽ được thu vào một nơi duy nhất: trong ngăn chứa bã ép. Điều đó nghĩa là không cần phải loại bỏ bã khỏi các bộ phận khác như nắp nữa. Do thiết kế tròn cạnh và bề mặt nhẵn mịn, không lồi lõm, bạn dễ dàng lấy bã ra và ngăn chứa dễ rửa sạch hơn nhiều.

    Kiểm tra xơ và vỏ dễ dàng với ngăn chứa xơ và vỏ có thể nhìn qua

    Kiểm tra xơ và vỏ dễ dàng với ngăn chứa xơ và vỏ có thể nhìn qua

    Thưởng thức trải nghiệm ép trái cây tương tác. Nắp và khoang chứa bã trong suốt để bạn có thể nhìn thấy rau và trái cây đang ép. Bạn cũng nhìn thấy rõ khi bình chứa đầy, tức là đã đến lúc rót nước ép.

    Chức năng ngăn rỉ nước ngăn không cho nước ép bị nhỏ ra

    Chức năng ngăn rỉ nước ngăn không cho nước ép bị nhỏ ra

    Khi được kích hoạt, chức năng chống nhỏ nước sẽ ngăn không cho nước ép nhỏ xuống. Vòi chống nhỏ nước rất dễ rửa, có thể tháo rời và làm bằng vật liệu dùng được trong máy rửa chén. Với một thao tác đơn giản, bạn sẽ ngăn không để nước ép nhỏ xuống và giữ cho quầy bếp sạch sẽ.

    Các bộ phận có thể tháo rời dùng được với máy rửa chén

    Các bộ phận có thể tháo rời dùng được với máy rửa chén

    Tất cả các bộ phận tháo rời được có thể làm sạch an toàn trong máy rửa chén, giúp bạn rửa sạch dễ dàng và nhanh chóng hơn bao giờ hết.

    Bề mặt mịn và dễ làm sạch

    Máy ép được thiết kế với hình dáng tròn và bề mặt mịn để giúp dễ dàng rửa sạch dưới vòi nước.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Vật liệu chính
      Nhựa
      Các cài đặt được lập trình sẵn
      0-1
      Loại sản phẩm
      Máy ép trái cây
      Chân chống trượt
      Chiều dài dây
      80cm
      Các bộ phận dùng với máy rửa chén
      Chất liệu cối
      Nhựa
      Chất liệu lưỡi dao
      Thép không gỉ
      Chức năng nhồi
      không áp dụng
      Lưỡi dao có thể tháo rời
      Không
      Bảo hành
      Tuyên bố về sự phù hợp của Liên minh châu Âu

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Nguồn
      500 W
      Điện áp
      220/240V
      Tần số
      50/60 Hz
      Sản phẩm pin
      Không

    • Tính năng an toàn

      Tự động dừng lưỡi dao
      Không

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều dài sản phẩm
      230mm
      Chiều rộng sản phẩm
      190mm
      Chiều cao sản phẩm
      300mm
      Trọng lượng sản phẩm
      2037g
      Chiều dài gói hàng
      233mm
      Chiều rộng gói hàng
      420mm
      Chiều cao gói hàng
      233mm
      Trọng lượng gói hàng
      1,9kg

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Trung Quốc

    Badge-D2C

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