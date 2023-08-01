Toàn bộ vỏ và xơ được thu vào một chỗ để dễ dàng loại bỏ

Tất cả bã sẽ được thu vào một nơi duy nhất: trong ngăn chứa bã ép. Điều đó nghĩa là không cần phải loại bỏ bã khỏi các bộ phận khác như nắp nữa. Do thiết kế tròn cạnh và bề mặt nhẵn mịn, không lồi lõm, bạn dễ dàng lấy bã ra và ngăn chứa dễ rửa sạch hơn nhiều.