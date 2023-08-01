HR1832/00
Tối ưu dinh dưỡng. Tiết kiệm thời gian.
Mọi thứ mà bạn mong đợi từ một máy ép trái cây – ép được nhiều nước, làm sạch trong vòng 1 phút – trong thiết kế nhỏ gọn với kích thước chỉ còn một nửa ! *. Hãy tự thưởng cho mình món nước ép trái cây lành mạnh tại nhà hàng ngày.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Với kích thước chỉ còn một nửa*, chiếc máy ép trái cây này chiếm rất ít không gian. Bạn có thể để nó trên quầy bếp hoặc cất nó dễ dàng.
Máy ép trái cây này cho phép bạn dùng chiếc ly của riêng mình (Cao tối đa 12cm). Hãy đặt ly ngay dưới vòi tích hợp và bạn đã sẵn sàng để ép trái cây.
Bạn có thể ép tới 1,5 L nước ép mỗi lần mà không phải đổ bã.
Máy ép trái cây Philips được thiết kế để làm sạch dễ dàng nhờ vào công nghệ QuickClean. Giờ đây bạn có thể làm sạch trong vòng 1 phút, nhờ vào ngăn chứa bã ép tích hợp và bề mặt mịn.
Thường có nhiều bã ép bị kẹt trong lưới lọc, gây khó khăn cho việc làm sạch lưới. Nhờ vào công nghệ QuickClean cải tiến, mọi bề mặt của lưới lọc đều nhẵn mịn, giúp bạn lau sạch xơ bã bằng miếng bọt biển lau bếp thông thường.
Tất cả bã sẽ được thu vào một nơi duy nhất: trong ngăn chứa bã ép. Điều đó nghĩa là không cần phải loại bỏ bã khỏi các bộ phận khác như nắp nữa. Do thiết kế tròn cạnh và bề mặt nhẵn mịn, không lồi lõm, bạn dễ dàng lấy bã ra và ngăn chứa dễ rửa sạch hơn nhiều.
Thưởng thức trải nghiệm ép trái cây tương tác. Nắp và khoang chứa bã trong suốt để bạn có thể nhìn thấy rau và trái cây đang ép. Bạn cũng nhìn thấy rõ khi bình chứa đầy, tức là đã đến lúc rót nước ép.
Khi được kích hoạt, chức năng chống nhỏ nước sẽ ngăn không cho nước ép nhỏ xuống. Vòi chống nhỏ nước rất dễ rửa, có thể tháo rời và làm bằng vật liệu dùng được trong máy rửa chén. Với một thao tác đơn giản, bạn sẽ ngăn không để nước ép nhỏ xuống và giữ cho quầy bếp sạch sẽ.
Tất cả các bộ phận tháo rời được có thể làm sạch an toàn trong máy rửa chén, giúp bạn rửa sạch dễ dàng và nhanh chóng hơn bao giờ hết.
Máy ép được thiết kế với hình dáng tròn và bề mặt mịn để giúp dễ dàng rửa sạch dưới vòi nước.
Thông số chung
Đặc điểm kỹ thuật
Tính năng an toàn
Khối lượng và kích thước
Quốc gia xuất xứ
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