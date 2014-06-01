HR1607/00
Dễ dàng chế biến món ăn bổ dưỡng
Máy xay sinh tố cầm tay công suất 550 Watt kèm với cối xay thịt và que đánh trứng giúp xay mịn món súp, cắt gia vị và đánh kem.Xem tất cả lợi ích
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Với hệ thống tháo 2 nút của máy xay sinh tố Philips, tháo thanh xay để dễ làm sạch thật tiện lợi.
Máy xay sinh tố cầm tay Bộ sưu tập Hàng ngày có tay cầm nhỏ vừa tay mọi người.
Động cơ mạnh 550 W cho những nguyên liệu khó nhất.
Đã được hợp tác phát triển cùng với Đại học Stuttgart danh giá, Philips ProMix là một công nghệ xay tiên tiến và độc đáo, có hình dáng tam giác, tạo ra luồng thức ăn tối ưu và hiệu suất tối đa giúp xay nhanh hơn và đặc hơn.
Với phụ kiện máy xay thịt gọn nhẹ của máy xay sinh tố cầm tay Philips, bạn có thể cắt rau thơm, hạt, phô mai, sôcôla và hành.
Phụ kiện que đánh kem đơn dành cho máy xay sinh tố cầm tay Philips dùng để đánh kem, xốt ma-don-ne, bột nhão làm bánh kếp và nhiều món nữa. Giúp máy xay sinh tố của bạn trở nên đa năng và linh hoạt.
Các thông số kỹ thuật
Phụ kiện
Thông số kỹ thuật
Thông số chung
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