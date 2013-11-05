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  • Dễ dàng chế biến món ăn bổ dưỡng Dễ dàng chế biến món ăn bổ dưỡng Dễ dàng chế biến món ăn bổ dưỡng

    Daily Collection Máy xay cầm tay

    HR1604/00

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Dễ dàng chế biến món ăn bổ dưỡng

    Máy xay sinh tố cầm tay công suất 550 Watt được thiết kế độc đáo mang lại kết quả xay mịn tuyệt vời cho món súp, thực ăn nhuyễn và đồ uống trái cây. Chế biến món ăn có lợi cho sức khỏe chưa bao giờ dễ dàng như vậy!

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    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Giá bán lẻ đề xuất: 999.000 đ

    Daily Collection Máy xay cầm tay

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    Dễ dàng chế biến món ăn bổ dưỡng

    Để có món súp xay, thực phẩm nhuyễn và đồ uống hoàn hảo

    • 550 W, thân kim loại
    • Cối xay 0,5 L
    • Cối 0,5 lít
    • 1 tốc độ
    Hệ thống tháo 2 nút giúp tháo rời thanh xay dễ dàng

    Hệ thống tháo 2 nút giúp tháo rời thanh xay dễ dàng

    Với hệ thống tháo 2 nút của máy xay sinh tố Philips, tháo thanh xay để dễ làm sạch thật tiện lợi.

    Công tắc đơn

    Công tắc đơn

    Công tắc đơn dễ sử dụng.

    Thiết kế tay cầm nhỏ vừa tay mọi người

    Thiết kế tay cầm nhỏ vừa tay mọi người

    Máy xay cầm tay Daily Collection có tay cầm nhỏ vừa tay mọi người.

    Động cơ mạnh 550 W

    Động cơ mạnh 550 W

    Động cơ mạnh 550 W cho những nguyên liệu khó nhất.

    Luồng thức ăn tối ưu và hiệu suất xay tốt nhất

    Luồng thức ăn tối ưu và hiệu suất xay tốt nhất

    Đã được hợp tác phát triển cùng với Đại học Stuttgart danh giá, Philips ProMix là một công nghệ xay tiên tiến và độc đáo, có hình dáng tam giác, tạo ra luồng thức ăn tối ưu và hiệu suất tối đa giúp xay nhanh hơn và đặc hơn.

    Thông số kỹ thuật

    • Các thông số kỹ thuật

      Chất liệu vỏ máy
      Nhựa cao su hay PP
      Màu
      Trắng
      Chất liệu lưỡi dao xay
      Thép không gỉ
      Thanh nguyên liệu
      Ánh kim
      Chất liệu cốc
      Nhựa kháng vỡ

    • Phụ kiện

      Cối
      0,5 lít

    • Thông số kỹ thuật

      Nguồn
      550  W
      Điện áp
      220 V-240  V
      Tần số
      50/60  Hz

    • Thông số chung

      Trục có thể tháo rời
      Với 2 nút
      Cài đặt tốc độ
      1

    Badge-D2C

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