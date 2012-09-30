HR1600/00
Dễ dàng chế biến món ăn bổ dưỡng
Máy xay sinh tố cầm tay công suất 550 Watt được thiết kế độc đáo mang lại kết quả xay mịn tuyệt vời cho món súp, thực ăn nhuyễn và đồ uống. Chế biến món ăn có lợi cho sức khỏe chưa bao giờ dễ dàng như vậy!Xem tất cả lợi ích
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Đã được hợp tác phát triển cùng với Đại học Stuttgart danh giá, Philips ProMix là một công nghệ xay tiên tiến và độc đáo, có hình dáng tam giác, tạo ra luồng thức ăn tối ưu và hiệu suất tối đa giúp xay nhanh hơn và đặc hơn.
Với hệ thống tháo 2 nút của máy xay sinh tố Philips, tháo thanh xay để dễ làm sạch thật tiện lợi.
Công tắc đơn dễ sử dụng.
Máy xay cầm tay Daily Collection có tay cầm nhỏ vừa tay mọi người.
Động cơ mạnh 550 W cho những nguyên liệu khó nhất.
Các thông số kỹ thuật
Phụ kiện
Thông số kỹ thuật
Thông số chung
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