    Máy cắt series 3000 Máy cắt

    HR1503/00

    Mạnh mẽ, Nhanh chóng, Đáng tin cậy!

    Máy cắt lớn và dễ sử dụng, là người bạn đồng hành lý tưởng trong nhà bếp để chuẩn bị những bữa ăn tại nhà. Nhờ có động cơ mạnh mẽ, máy cắt nhỏ và nghiền bất kỳ nguyên liệu nào, để bạn dễ dàng chế biến các món chấm yêu thích.

    Mạnh mẽ, Nhanh chóng, Đáng tin cậy!

    Chuẩn bị bữa ăn chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

    • Công nghệ PowerChop cho khả năng cắt vượt trội
    • Cắt nhanh chóng và dễ dàng nhờ động cơ 500W
    • Chuẩn bị các món chấm và nước xốt yêu thích trong cối thủy tinh 2 lít
    • Kiểm soát kết quả cắt nhờ 2 tốc độ cài đặt
    • Cả cối và lưỡi dao đều có thể rửa bằng máy rửa chén.
    Cắt thực phẩm nhanh chóng.

    Cắt thực phẩm nhanh chóng.

    Cắt thực phẩm nhanh chóng và dễ dàng nhờ động cơ công suất 500W.

    Công nghệ PowerChop cho hiệu suất cắt vượt trội

    Công nghệ PowerChop cho hiệu suất cắt vượt trội

    Cắt đều các nguyên liệu mềm và cứng, nhờ công nghệ PowerChop kết hợp tối ưu lưỡi dao, góc cắt và cối bên trong.

    Chuẩn bị các món chấm yêu thích trong cối thủy tinh 2 lít

    Chuẩn bị các món chấm yêu thích trong cối thủy tinh 2 lít

    Bạn thích món xốt trái bơ hay là tín đồ của xốt pesto? Bạn có thể chế biến bất cứ món gì với cối thủy tinh dung tích 2 lít.

    Hai tốc độ, độ chính xác gấp đôi!

    Hai tốc độ, độ chính xác gấp đôi!

    Bạn có thể cắt nhỏ nguyên liệu một cách dễ dàng nhờ hoạt động hai tốc độ. Sử dụng tốc độ đầu tiên trong vài giây để xay nhuyễn và tốc độ thứ hai để mịn hơn nữa.

    Không còn trơn trượt.

    Không còn trơn trượt.

    Đế cao su đứng ổn định để bạn thao tác máy cắt bằng một tay.

    Dễ làm sạch

    Dễ làm sạch

    Cả cối và lưỡi dao đều có thể rửa bằng máy rửa chén.

    Một công cụ, nhiều chức năng!

    Một công cụ, nhiều chức năng!

    Từ nước chấm đến salad, máy cắt có thể xay nhuyễn mọi loại nguyên liệu một cách dễ dàng. Bạn thậm chí có thể dùng máy cắt để xay thịt, làm bơ hạt hoặc làm nước xốt cho cả gia đình.

    Cắt nhanh nhờ 4 lưỡi dao thép không gỉ

    Cắt nhanh nhờ 4 lưỡi dao thép không gỉ

    Các lưỡi dao cắt laser chính xác được thiết kế đặc biệt để cắt nhỏ mọi thứ, giúp công việc cắt trở nên nhanh chóng nhất có thể.

    Tự làm bơ hạt.

    Tự làm bơ hạt.

    Bạn có thể tự làm bơ hạt tại nhà một cách dễ dàng và khám phá những hương vị mới mẻ, tốt cho sức khỏe hơn. Bạn thậm chí có thể tự làm xốt sô cô la cho trẻ em.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Vật liệu chính
      Nhựa
      Vật liệu phụ
      Nhựa / Thép không gỉ
      Chức năng
      Tốc độ 1 / 2
      Loại sản phẩm
      Máy cắt
      Chứng nhận
      CB
      Dung tích của ngăn
      Tối đa 2 lít
      Chân chống trượt
      Chiều dài dây
      >1,2m
      Công nghệ vượt trội
      Công nghệ PowerChop
      Các bộ phận dùng với máy rửa chén
      Chỉ báo mức dung tích
      Chất liệu cối
      Nhựa / Thủy tinh
      Chất liệu lưỡi dao
      Thép không gỉ
      Số vòng quay mỗi phút (RPM)
      5000
      Không chứa BPA
      Chức năng nhồi
      Lưỡi dao có thể tháo rời
      Khả năng nghiền đá
      Khả năng xay các nguyên liệu nóng
      <60 nhưng không khuyến nghị
      Mức ồn (tiêu chuẩn)
      <80dB
      Bảo hành
      2 năm
      Tương thích với thực phẩm khô

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Nguồn
      450W
      Điện áp
      220-240 V
      Tần số
      50-60Hz
      Số lượng trong gói
      1 cái/hộp F

    • Tương thích

      Phụ kiện đi kèm 1
      Lưỡi dao hình chữ S

    • Tính năng an toàn

      Chứng nhận an toàn
      CB
      Tự động dừng lưỡi dao
      <1,5 giây theo tiêu chuẩn an toàn

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều dài sản phẩm
      180 mm
      Chiều rộng sản phẩm
      221 mm
      Chiều cao sản phẩm
      271 mm
      Trọng lượng Sản phẩm
      1245 (cối nhựa) 2080 (cối thủy tinh)
      Chiều dài gói hàng
      227 mm
      Chiều rộng gói hàng
      372 mm
      Chiều cao gói hàng
      187 mm
      Trọng lượng gói hàng
      1983 (cối nhựa) 2826 (cối thủy tinh)

    • Độ bền

      Hướng dẫn sử dụng
      Sách hướng dẫn DFU

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Trung Quốc

