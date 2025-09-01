Máy cắt series 3000 Máy cắt
Mạnh mẽ, Nhanh chóng, Đáng tin cậy!
Máy cắt lớn và dễ sử dụng, là người bạn đồng hành lý tưởng trong nhà bếp để chuẩn bị những bữa ăn tại nhà. Nhờ có động cơ mạnh mẽ, máy cắt nhỏ và nghiền bất kỳ nguyên liệu nào, để bạn dễ dàng chế biến các món chấm yêu thích.
Mạnh mẽ, Nhanh chóng, Đáng tin cậy! Chuẩn bị bữa ăn chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Công nghệ PowerChop cho khả năng cắt vượt trội Cắt nhanh chóng và dễ dàng nhờ động cơ 500W Chuẩn bị các món chấm và nước xốt yêu thích trong cối 2 lít Kiểm soát kết quả cắt nhờ 2 tốc độ cài đặt Cả cối và lưỡi dao đều có thể rửa bằng máy rửa chén Cắt thực phẩm nhanh chóng.
Cắt thực phẩm nhanh chóng và dễ dàng nhờ động cơ công suất 500W.
Công nghệ PowerChop cho hiệu suất cắt vượt trội
Cắt đều các nguyên liệu mềm và cứng, nhờ công nghệ PowerChop kết hợp tối ưu lưỡi dao, góc cắt và cối bên trong.
Chuẩn bị các món chấm yêu thích trong cối 2 lít
Bạn thích món xốt trái bơ hay là tín đồ của xốt pesto? Bạn có thể chế biến bất cứ món gì với cối dung tích 2 lít.
Hai tốc độ, độ chính xác gấp đôi!
Bạn có thể cắt nhỏ nguyên liệu một cách dễ dàng nhờ hoạt động hai tốc độ. Sử dụng tốc độ đầu tiên trong vài giây để xay nhuyễn và tốc độ thứ hai để mịn hơn nữa.
Không còn trơn trượt.
Đế cao su đứng ổn định để bạn thao tác máy cắt bằng một tay.
Dễ làm sạch
Cả cối và lưỡi dao đều có thể rửa bằng máy rửa chén.
Một công cụ, nhiều chức năng!
Từ nước chấm đến salad, máy cắt có thể xay nhuyễn mọi loại nguyên liệu một cách dễ dàng. Bạn thậm chí có thể dùng máy cắt để xay thịt, làm bơ hạt hoặc làm nước xốt cho cả gia đình.
Cắt nhanh nhờ 4 lưỡi dao thép không gỉ
Các lưỡi dao cắt laser chính xác được thiết kế đặc biệt để cắt nhỏ mọi thứ, giúp công việc cắt trở nên nhanh chóng nhất có thể.
Tự làm bơ hạt.
Bạn có thể tự làm bơ hạt tại nhà một cách dễ dàng và khám phá những hương vị mới mẻ, tốt cho sức khỏe hơn. Bạn thậm chí có thể tự làm xốt sô cô la cho trẻ em.
Thông số chung
Vật liệu chính
Nhựa Vật liệu phụ
Nhựa Chức năng
Tốc độ 1 / 2 Loại sản phẩm
Máy cắt Chứng nhận
CB Dung tích của ngăn
Tối đa 2 lít Chân chống trượt
Có Chiều dài dây
>1,2m Công nghệ vượt trội
Công nghệ PowerChop Các bộ phận dùng với máy rửa chén
Có Chỉ báo mức dung tích
Có Chất liệu cối
Nhựa Chất liệu lưỡi cắt
Thép không gỉ Số vòng quay mỗi phút (RPM)
27,000 Không chứa BPA
Có Chức năng nhồi
Có Lưỡi cắt có thể tháo rời
Có Khả năng nghiền đá
Có Khả năng xay các nguyên liệu nóng
<60 nhưng không khuyến nghị Mức ồn (tiêu chuẩn)
<80dB Bảo hành
2 năm Tương thích với thực phẩm khô
Có
Đặc điểm kỹ thuật
Nguồn
500W Điện áp
220-240 V Tần số
50-60Hz Số lượng trong gói
1 cái/hộp F
Tương thích
Phụ kiện đi kèm 1
Lưỡi dao hình chữ S
Tính năng an toàn
Chứng nhận an toàn
CB Tự động dừng lưỡi cắt
<1,5 giây theo tiêu chuẩn an toàn
Khối lượng và kích thước
Chiều dài sản phẩm
180 mm Chiều rộng sản phẩm
221 mm Chiều cao sản phẩm
271 mm Trọng lượng sản phẩm
1245g Chiều dài gói hàng
227 mm Chiều rộng gói hàng
372 mm Chiều cao gói hàng
187 mm Trọng lượng gói hàng
1983g
Tuổi thọ
Hướng dẫn sử dụng
Sách hướng dẫn DFU
Quốc gia xuất xứ
Sản xuất tại
Trung Quốc
